Cari istilah

ID
EN
  • Pendinginan yang maksimal Pendinginan yang maksimal Pendinginan yang maksimal
  • Play Pause

    Seri 600 Kipas Angin Berdiri

    ACP620/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pendinginan yang maksimal

    Rasakan aliran udara yang kuat dan senyap untuk pendinginan yang maksimal dengan 3 tingkat kecepatan dan osilasi otomatis. Dengan desain yang berkualitas dan stabil, nikmati kesejukan lewat kipas angin ini setiap hari.

    See all benefits

    Seri 600 Kipas Angin Berdiri

    Produk serupa

    See all Kipas angin

    Pendinginan yang maksimal

    • Aliran udara kipas angin 3.250 m³/jam
    • Tingkat kebisingan 40 dB(A)
    • Dapat dimiringkan dan berputar
    • Diameter kepala 45 cm
    Pendinginan serta jangkauan yang maksimal

    Pendinginan serta jangkauan yang maksimal

    Dengan aliran udara yang dapat menjangkau hingga 30 meter, nikmati angin yang sejuk dan menenangkan yang membuat seluruh ruangan tetap terasa nyaman.

    Aliran aliran udara yang cukup, nyaman seketika

    Aliran aliran udara yang cukup, nyaman seketika

    Mengalirkan udara sejuk 3.250 m³/jam untuk menjaga ruangan Anda tetap segar dan nyaman. Menyirkulasikan udara secara efisien, membantu mengurangi pengap dengan angin yang menenangkan di seluruh ruangan.

    Pendinginan yang senyap pada pengaturan terendah

    Pendinginan yang senyap pada pengaturan terendah

    Nikmati lingkungan yang menenangkan untuk bekerja, membaca, atau tidur dengan angin yang lembut. Dengan tingkat kebisingan 40 dB(A) pada pengaturan terendah, ciptakan kenyamanan dan nikmati suasana tanpa gangguan.

    Terbukti awet, teruji kualitasnya

    Terbukti awet, teruji kualitasnya

    Terbukti awet. Dengan pengalaman lebih dari 80 tahun di bidang teknologi udara, Philips melakukan lebih dari 110 pengujian ketat pada produk kipas angin mereka sebelum dipasarkan guna memastikan keandalan kualitas dan kinerjanya.

    Atur tingkat kecepatan sesuai kenyamanan

    Atur tingkat kecepatan sesuai kenyamanan

    Tersedia 3 pilihan kecepatan: dari angin sepoi-sepoi hingga aliran udara yang kuat. Pilih pengaturan yang paling sesuai dengan tingkat kenyamanan Anda.

    Dapat berosilasi otomatis dan dimiringkan, alirkan udara ke segala penjuru

    Dapat berosilasi otomatis dan dimiringkan, alirkan udara ke segala penjuru

    Rasakan angin sejuk di setiap sudut ruangan. Kipas angin kami dapat dimiringkan 30 derajat dan berosilasi 80 derajat secara otomatis, memastikan aliran udara yang merata ke seluruh penjuru ruangan.

    Alas XL untuk stabilitas ekstra

    Alas XL untuk stabilitas ekstra

    Alas XL memberikan stabilitas tambahan, memastikan kipas tetap berada di tempatnya bahkan saat menggunakan kecepatan tinggi. Desain yang kokoh ini mengurangi guncangan dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan, memberikan pengalaman pendinginan yang lebih andal dan stabil.

    Pendinginan yang hemat energi untuk penggunaan sehari-hari

    Pendinginan yang hemat energi untuk penggunaan sehari-hari

    Kipas angin ini hemat energi—dengan konsumsi daya maksimal 45 W, lebih kecil dari bola lampu biasa dan 50 kali lebih kecil dari AC portabel standar, menjadikannya pilihan yang hemat biaya dan ramah lingkungan.

    Pendinginan tanpa beban pikiran berkat dukungan fitur keamanan

    Pendinginan tanpa beban pikiran berkat dukungan fitur keamanan

    Kipas angin ini dirancang dengan mempertimbangkan faktor keamanan, dilengkapi sekring termal, steker bersertifikat, dan memenuhi standar RoHS. Sekring termal akan memutus arus listrik jika mesin terlalu panas. Steker bersertifikat memastikan pengoperasian yang aman. Sedangkan standar RoHS membatasi penggunaan bahan berbahaya, menjadikan kipas ini pilihan yang lebih aman bagi Anda dan lingkungan.

    Tinggi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan

    Tinggi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan

    Nikmati kenyamanan sesuai kebutuhan dengan kipas angin teleskopik yang dapat diatur tingginya. Anda dapat dengan mudah menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Atur arah aliran udara sesuai keinginan, baik saat Anda duduk, berdiri, atau berbaring.

    Mudah dipasang dan dibersihkan

    Mudah dipasang dan dibersihkan

    Kipas angin ini dapat dipasang dengan mudah hanya dalam beberapa langkah. Selain itu, kipas angin ini juga mudah dibersihkan, hanya perlu dilap dengan kain lembap.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Kipas Angin Berdiri
      Warna
      Putih
      Bahan Primer
      Plastik
      Bahan Sekunder
      Logam

    • Spesifikasi Teknis

      Daya Maksimum
      45 W
      Tingkat suara min.
      40,1 dB(A)
      Tingkat suara maks.
      47,1 dB(A)

    • Kinerja

      Aliran udara kipas
      3.250 m³/jam

    • Kegunaan

      Pengaturan kecepatan
      3
      Panjang kabel
      1,6 m
      Osilasi
      80°
      Miring Vertikal
      30°
      Antarmuka
      Tekan

    • Berat dan Dimensi

      Diameter kepala
      44,7 cm
      Panjang Produk
      44,7 cm
      Lebar Produk
      42,5 cm
      Tinggi Produk
      122,0 cm
      Berat Produk
      5,3 kg
      Panjang Kemasan
      59,0 cm
      Lebar Kemasan
      18,5 cm
      Tinggi Kemasan
      46,5 cm
      Berat Kemasan
      6,56 kg

    • Efisiensi Energi

      Tegangan
      220–240 V
      Frekuensi
      50 Hz

    • Pemeliharaan

      Garansi
      2 tahun

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.