ACP620/00
Pendinginan yang maksimal
Rasakan aliran udara yang kuat dan senyap untuk pendinginan yang maksimal dengan 3 tingkat kecepatan dan osilasi otomatis. Dengan desain yang berkualitas dan stabil, nikmati kesejukan lewat kipas angin ini setiap hari.See all benefits
Dengan aliran udara yang dapat menjangkau hingga 30 meter, nikmati angin yang sejuk dan menenangkan yang membuat seluruh ruangan tetap terasa nyaman.
Mengalirkan udara sejuk 3.250 m³/jam untuk menjaga ruangan Anda tetap segar dan nyaman. Menyirkulasikan udara secara efisien, membantu mengurangi pengap dengan angin yang menenangkan di seluruh ruangan.
Nikmati lingkungan yang menenangkan untuk bekerja, membaca, atau tidur dengan angin yang lembut. Dengan tingkat kebisingan 40 dB(A) pada pengaturan terendah, ciptakan kenyamanan dan nikmati suasana tanpa gangguan.
Terbukti awet. Dengan pengalaman lebih dari 80 tahun di bidang teknologi udara, Philips melakukan lebih dari 110 pengujian ketat pada produk kipas angin mereka sebelum dipasarkan guna memastikan keandalan kualitas dan kinerjanya.
Tersedia 3 pilihan kecepatan: dari angin sepoi-sepoi hingga aliran udara yang kuat. Pilih pengaturan yang paling sesuai dengan tingkat kenyamanan Anda.
Rasakan angin sejuk di setiap sudut ruangan. Kipas angin kami dapat dimiringkan 30 derajat dan berosilasi 80 derajat secara otomatis, memastikan aliran udara yang merata ke seluruh penjuru ruangan.
Alas XL memberikan stabilitas tambahan, memastikan kipas tetap berada di tempatnya bahkan saat menggunakan kecepatan tinggi. Desain yang kokoh ini mengurangi guncangan dan meningkatkan keamanan secara keseluruhan, memberikan pengalaman pendinginan yang lebih andal dan stabil.
Kipas angin ini hemat energi—dengan konsumsi daya maksimal 45 W, lebih kecil dari bola lampu biasa dan 50 kali lebih kecil dari AC portabel standar, menjadikannya pilihan yang hemat biaya dan ramah lingkungan.
Kipas angin ini dirancang dengan mempertimbangkan faktor keamanan, dilengkapi sekring termal, steker bersertifikat, dan memenuhi standar RoHS. Sekring termal akan memutus arus listrik jika mesin terlalu panas. Steker bersertifikat memastikan pengoperasian yang aman. Sedangkan standar RoHS membatasi penggunaan bahan berbahaya, menjadikan kipas ini pilihan yang lebih aman bagi Anda dan lingkungan.
Nikmati kenyamanan sesuai kebutuhan dengan kipas angin teleskopik yang dapat diatur tingginya. Anda dapat dengan mudah menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Atur arah aliran udara sesuai keinginan, baik saat Anda duduk, berdiri, atau berbaring.
Kipas angin ini dapat dipasang dengan mudah hanya dalam beberapa langkah. Selain itu, kipas angin ini juga mudah dibersihkan, hanya perlu dilap dengan kain lembap.
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Kinerja
Kegunaan
Berat dan Dimensi
Efisiensi Energi
Pemeliharaan
Negara Asal
