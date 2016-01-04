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  • Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan

    ADR810 Perekam video kegiatan mengemudi mobil

    ADR81BLX1

    Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan

    Nikmati ketenangan saat berkendara, perekam kegiatan berkendara otomotif Philips akan melindungi Anda apabila terjadi hal tak terduga. Tetap terlindungi dengan fungsi keselamatan otomatis; Deteksi Benturan, EasyCapture Darurat, dan Peringatan Kelelahan.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    ADR810 Perekam video kegiatan mengemudi mobil

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    Penjaga keselamatan pribadi Anda di jalan

    dengan deteksi benturan & Easy Capture darurat

    • Full-HD 1080p
    • Deteksi benturan otomatis
    • Indeks kelelahan dan siaga pengemudi
    • Easy Capture Darurat
    Merekam otomatis dari saat kendaraan dihidupkan

    Merekam otomatis dari saat kendaraan dihidupkan

    Saat kendaraan dihidupkan, perekaman kegiatan berkendara akan bekerja secara otomatis.

    Deteksi benturan dan perekaman darurat otomatis

    Deteksi benturan dan perekaman darurat otomatis

    Apabila terjadi benturan, rekaman darurat akan disimpan secara otomatis guna menyimpan bukti dan mencegah file saling menimpa.

    Indeks kelelahan dan siaga pengemudi

    Indeks kelelahan dan siaga pengemudi

    Indeks kelelahan menampilkan perubahan tingkat kelelahan pengemudi, dan akan memberikan pesan peringatan visual dan suara ketika pengemudi harus beristirahat.

    Detail tajam dengan definisi Full HD 1080p

    Detail tajam dengan definisi Full HD 1080p

    Rekam detail tajam dengan definisi Full HD 1080p

    Pemutaran ulang instan dengan alat bukti bercap

    Pemutaran ulang instan dengan alat bukti bercap

    Pemutaran ulang langsung untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab di lokasi, dengan alat bukti bercap, guna mendukung & mempercepat proses klaim asuransi

    EasyCapture Darurat, untuk selalu merekam hal tak terduga

    EasyCapture Darurat, untuk selalu merekam hal tak terduga

    Philips EasyCapture menghadirkan tombol rekaman darurat yang cepat dan mudah diakses. Tangkap dan simpan semua hal yang terjadi di jalan saat diperlukan: satu tombol ditunjukkan dengan jelas pada perangkat dan satu lagi di adaptor pemantik rokok.

    Tampilan malam yang sempurna

    Tampilan malam yang sempurna

    Tangkap detail terkecil saat siang dan malam hari. Dengan Tampilan Malam yang dioptimalkan.

    Kualitas peralatan orisinal

    Kualitas peralatan orisinal

    Philips membawa keahlian otomotifnya yang berkelas dunia untuk menghadirkan kinerja mobil terbaik dan kualitas yang tahan lama. Tahan getaran dan suhu tinggi dengan sertifikasi CE/FCC untuk pemasangan aman dan menggunakan dudukan kokoh yang mudah dipasang dan disesuaikan.

    Lensa sudut pandang lebar 156°

    Lensa sudut pandang lebar 156°

    Tangkap lebih banyak dengan sudut pandang lebar 156° yang terbukti

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi pemasaran

      Manfaat yang diharapkan
      Penjaga keselamatan Anda di jalan
      Fitur utama produk
      dengan Easy Capture darurat

    • Penjelasan produk

      Rentang Aperture
      F/#2.0
      Exposure otomatis
      Y
      White balance otomatis
      Y
      Merekam otomatis
      Y
      Pendeteksi tabrakan
      Y
      Cap tanggal dan waktu
      Y
      Nama resmi
      ADR810
      Layar
      2,7” LCD
      Perlindungan file darurat
      Y
      Format File
      Kompresi video MOV, H.264
      Lensa Tetap
      Lensa sudut super lebar 156°
      G-sensor
      Y
      Sensor Gambar
      CMOS 2,1 Megapiksel
      Peningkatan visibilitas malam
      Y
      Antarmuka
      Mini USB 2.0, HDMI, Speaker
      Memori Internal
      64Mb SPI Flash
      Bahasa
      Inggris, Mandarin, Jepang
      LCD Mati Otomatis
      Y
      Suhu Operasional
      -10 ~ 65  °C
      Random Access Memory
      64Mx16bit (1Gbits) DDR2 SDRAM
      Media perekaman (Memori eksternal)
      Kartu Micro SD (hingga 32GB)
      Waktu Rekaman
      160 menit @16GB untuk full HD
      Perekaman loop yang mudah
      Y
      Suhu Penyimpanan
      -20 ~ 70  °C
      Teknologi
      Perekam Kegiatan Mengendarai Otomotif
      Resolusi video
      Full HD(1920x1080p) @30fps

    • Data logistik

      Jumlah dalam kotak
      1
      Rujukan
      ADR81BLX1
      Kode pemesanan (China)
      17216030
      EAN (China)
      6947939172160

    • Aksesori yang disertakan

      Aksesori
      Kabel 12V, braket dudukan
      Daya
      Adaptor mobil 12 V
      Panjang kabel
      4  m

    • Berat dan dimensi

      Berat produk
      83  g
      Dimensi produk (P x L x T)
      106,7 x 50,0 x 32,5  milimeter
      Berat kemasan (termasuk produk)
      370  g

    • Data Kemasan

      EAN1
      6947939173983
      EAN3
      6947939173990

    Badge-D2C

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