Nikmati ketenangan saat berkendara, perekam kegiatan berkendara otomotif Philips akan melindungi Anda apabila terjadi hal tak terduga. Tetap terlindungi dengan fungsi keselamatan otomatis; Deteksi Benturan, EasyCapture Darurat, dan Peringatan Kelelahan.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Saat kendaraan dihidupkan, perekaman kegiatan berkendara akan bekerja secara otomatis.
Deteksi benturan dan perekaman darurat otomatis
Apabila terjadi benturan, rekaman darurat akan disimpan secara otomatis guna menyimpan bukti dan mencegah file saling menimpa.
Indeks kelelahan dan siaga pengemudi
Indeks kelelahan menampilkan perubahan tingkat kelelahan pengemudi, dan akan memberikan pesan peringatan visual dan suara ketika pengemudi harus beristirahat.
Detail tajam dengan definisi Full HD 1080p
Rekam detail tajam dengan definisi Full HD 1080p
Pemutaran ulang instan dengan alat bukti bercap
Pemutaran ulang langsung untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab di lokasi, dengan alat bukti bercap, guna mendukung & mempercepat proses klaim asuransi
EasyCapture Darurat, untuk selalu merekam hal tak terduga
Philips EasyCapture menghadirkan tombol rekaman darurat yang cepat dan mudah diakses. Tangkap dan simpan semua hal yang terjadi di jalan saat diperlukan: satu tombol ditunjukkan dengan jelas pada perangkat dan satu lagi di adaptor pemantik rokok.
Tampilan malam yang sempurna
Tangkap detail terkecil saat siang dan malam hari. Dengan Tampilan Malam yang dioptimalkan.
Kualitas peralatan orisinal
Philips membawa keahlian otomotifnya yang berkelas dunia untuk menghadirkan kinerja mobil terbaik dan kualitas yang tahan lama. Tahan getaran dan suhu tinggi dengan sertifikasi CE/FCC untuk pemasangan aman dan menggunakan dudukan kokoh yang mudah dipasang dan disesuaikan.
Lensa sudut pandang lebar 156°
Tangkap lebih banyak dengan sudut pandang lebar 156° yang terbukti