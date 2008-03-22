AE1530/00
Ukuran yang sangat pas di saku
Anda dapat menikmati suara besar berkualitas tinggi ke mana pun Anda pergi dengan radio saku MW/FM Philips yang mungil ini.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Tuner stereo FM/MW (AM)
Speaker menawarkan kualitas suara yang jernih untuk kenyamanan mendengarkan.
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Hubungkan headphone Anda dengan Perangkat Philips ini untuk pengalaman mendengarkan yang lebih pribadi kapan pun Anda inginkan. Nikmati musik favorit dalam suara hebat tanpa mengganggu orang lain dengan menghubungkan headphone ke perangkat ini.
Suara
Konektivitas
Tuner/Penerima/Transmisi
Daya
Dimensi
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