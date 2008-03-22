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  • Ukuran yang sangat pas di saku Ukuran yang sangat pas di saku Ukuran yang sangat pas di saku

    Radio Portabel

    AE1530/00

    Ukuran yang sangat pas di saku

    Anda dapat menikmati suara besar berkualitas tinggi ke mana pun Anda pergi dengan radio saku MW/FM Philips yang mungil ini.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Radio Portabel

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    Ukuran yang sangat pas di saku

    • FM/MW, Penyetelan analog
    • Speaker terpasang
    • Jack headphone
    • Dioperasikan baterai
    Tuner FM/WM untuk kenikmatan mendengar radio

    Tuner FM/WM untuk kenikmatan mendengar radio

    Tuner stereo FM/MW (AM)

    Speaker internal untuk menikmati radio dalam suara keras dan jernih

    Speaker internal untuk menikmati radio dalam suara keras dan jernih

    Speaker menawarkan kualitas suara yang jernih untuk kenyamanan mendengarkan.

    Kontrol single thumbwheel untuk volume dan menyalakan/mematikan

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    Jack headphone stereo untuk kenikmatan musik pribadi yang lebih baik

    Hubungkan headphone Anda dengan Perangkat Philips ini untuk pengalaman mendengarkan yang lebih pribadi kapan pun Anda inginkan. Nikmati musik favorit dalam suara hebat tanpa mengganggu orang lain dengan menghubungkan headphone ke perangkat ini.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Daya output
      100 mW RMS
      Kontrol volume
      berputar (analog)
      Sistem suara
      mono

    • Konektivitas

      Output Audio/Video
      Headphone (3,5mm)

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      Tuner pita frekuensi
      • FM
      • MW

    • Daya

      Jenis baterai
      Ukuran AAA (LR3)
      Voltase baterai
      1.5  volt
      Jumlah baterai
      2

    • Dimensi

      Kedalaman unit utama
      19  milimeter
      Tinggi unit utama
      117  milimeter
      Lebar unit utama
      56  milimeter
      Berat produk
      0,08  kg

    Badge-D2C

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