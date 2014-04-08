Timer tidur untuk tidur mudah diiringi musik favorit

Timer tidur membiarkan Anda menentukan berapa lama ingin mendengarkan musik, atau stasiun radio pilihan Anda, sebelum tidur. Atur batasan waktu (hingga 2 jam) dan pilih CD atau stasiun radio yang ingin didengar ketika Anda hendak tidur. Pengaturan ini akan terus memainkan musik selama durasi yang dipilih, lalu otomatis beralih ke mode daya-efisien dan siaga diam. Timer Tidur membiarkan Anda tertidur dengan CD favorit atau DJ radio favorit tanpa harus menghitung domba, atau khawatir menghabiskan banyak daya.