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AJ3122/12
Awali hari dengan cara unik Anda!
Jam radio Philips penuh gaya ini terlihat cantik dan membangunkan Anda tepat waktu. Dilengkapi radio AM/FM bawaan dan memberi Anda pilihan untuk dibangunkan dengan suara stasiun radio favorit Anda atau buzzer.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.
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Timer tidur membiarkan Anda menentukan berapa lama ingin mendengarkan musik, atau stasiun radio pilihan Anda, sebelum tidur. Atur batasan waktu (hingga 2 jam) dan pilih CD atau stasiun radio yang ingin didengar ketika Anda hendak tidur. Pengaturan ini akan terus memainkan musik selama durasi yang dipilih, lalu otomatis beralih ke mode daya-efisien dan siaga diam. Timer Tidur membiarkan Anda tertidur dengan CD favorit atau DJ radio favorit tanpa harus menghitung domba, atau khawatir menghabiskan banyak daya.
Suara
Tuner/Penerima/Transmisi
Nyaman
Daya
Aksesori
Dimensi
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