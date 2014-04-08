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  • Awali hari dengan cara unik Anda! Awali hari dengan cara unik Anda! Awali hari dengan cara unik Anda!

    Radio Jam

    AJ3122/12

    Awali hari dengan cara unik Anda!

    Jam radio Philips penuh gaya ini terlihat cantik dan membangunkan Anda tepat waktu. Dilengkapi radio AM/FM bawaan dan memberi Anda pilihan untuk dibangunkan dengan suara stasiun radio favorit Anda atau buzzer.

    Radio Jam

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    Awali hari dengan cara unik Anda!

    Bangun dengan suara radio atau buzzer

    Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

    Dibangunkan dengan suara radio favorit Anda atau nada buzzer

    Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.

    Tuner AM/FM untuk kenikmatan mendengar radio

    Tuner AM/FM untuk kenikmatan mendengar radio

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    Timer tidur untuk tidur mudah diiringi musik favorit

    Timer tidur untuk tidur mudah diiringi musik favorit

    Timer tidur membiarkan Anda menentukan berapa lama ingin mendengarkan musik, atau stasiun radio pilihan Anda, sebelum tidur. Atur batasan waktu (hingga 2 jam) dan pilih CD atau stasiun radio yang ingin didengar ketika Anda hendak tidur. Pengaturan ini akan terus memainkan musik selama durasi yang dipilih, lalu otomatis beralih ke mode daya-efisien dan siaga diam. Timer Tidur membiarkan Anda tertidur dengan CD favorit atau DJ radio favorit tanpa harus menghitung domba, atau khawatir menghabiskan banyak daya.

    Pengaturan alarm/waktu yang mudah

    Pengaturan alarm/waktu yang mudah

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Daya output
      100 mW RMS
      Kontrol volume
      berputar (analog)
      Sistem suara
      mono

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      Antena
      Antena FM
      Tuner pita frekuensi
      • AM
      • FM

    • Nyaman

      Alarm
      • Pengaturan ulang alarm 24 jam
      • alarm buzzer
      • alarm radio
      • ulang alarm (snooze)
      Jam
      • Digital
      • timer tidur
      Digit Tampilan
      4
      Jenis layar
      Tampilan LED

    • Daya

      Jenis baterai
      6F22 9V
      Voltase baterai
      9  volt
      Jumlah baterai
      1
      Jenis daya
      Masukan AC

    • Aksesori

      Lain-lain
      Petunjuk Pengguna
      Jaminan
      Sertifikat Jaminan

    • Dimensi

      Berat kotor
      0,61  kg
      Jenis kemasan
      D-box
      Kedalaman unit utama
      122,8  milimeter
      Tinggi unit utama
      48,1  milimeter
      Lebar unit utama
      177,1  milimeter
      Berat produk
      0,53  kg
      Tinggi kemasan
      150  milimeter
      Lebar kemasan
      183  milimeter
      Kedalaman kemasan
      58  milimeter

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Petunjuk Pengguna
    • Sertifikat jaminan
    Badge-D2C

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