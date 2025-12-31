2 year warranty
Dihentikan
AJ7045D/12
Dibangunkan oleh suara hebat dari iPod/iPhone Anda
Awali setiap hari dengan tepat bersama musik favorit Anda dari iPod/iPhone menggunakan konektor Lightning. Dengan speaker Bass Reflex bawaan, docking station Philips yang keren ini menghadirkan bass yang kaya dan mendalam, serta suara dahsyat.
dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone
FM, alarm ganda
20W
Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk membangunkan Anda dan waktu lain untuk membangunkan pasangan Anda.
Dengan kendali jarak jauh Philips all-in-one, Anda dapat menavigasi sistem musik Philips dan iPod/iPhone Anda melalui ratusan lagu dengan mudah dengan sebuah sentuhan dari kendali jarak jauh. Menampilkan informasi yang terdaftar di daftar putar, album, artis, genre, atau trek, navigasi menawarkan kecepatan dan kemudahan di tengah ratusan file. Memungkinkan pengoperasian satu tangan dan menjamin pengalaman pengguna yang unik.
Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.
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