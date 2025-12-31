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stasiun docking untuk iPod/iPhone

AJ7045D/12

Dibangunkan oleh suara hebat dari iPod/iPhone Anda

Awali setiap hari dengan tepat bersama musik favorit Anda dari iPod/iPhone menggunakan konektor Lightning. Dengan speaker Bass Reflex bawaan, docking station Philips yang keren ini menghadirkan bass yang kaya dan mendalam, serta suara dahsyat.

Lihat semua manfaat

dengan docking station ini

Dibangunkan oleh suara hebat dari iPod/iPhone Anda

  • dengan konektor Lightning

  • untuk iPod/iPhone

  • FM, alarm ganda

  • 20W

Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda

Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda

Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk membangunkan Anda dan waktu lain untuk membangunkan pasangan Anda.

Kendali jarak jauh all-in-one untuk sistem dan iPod/iPhone Anda

Kendali jarak jauh all-in-one untuk sistem dan iPod/iPhone Anda

Dengan kendali jarak jauh Philips all-in-one, Anda dapat menavigasi sistem musik Philips dan iPod/iPhone Anda melalui ratusan lagu dengan mudah dengan sebuah sentuhan dari kendali jarak jauh. Menampilkan informasi yang terdaftar di daftar putar, album, artis, genre, atau trek, navigasi menawarkan kecepatan dan kemudahan di tengah ratusan file. Memungkinkan pengoperasian satu tangan dan menjamin pengalaman pengguna yang unik.

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.

Spesifikasi Teknis

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