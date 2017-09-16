2 year warranty
Dihentikan
AJ7260D/12
Dibangunkan musik hebat
Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda melalui konektor Lightning atau 30-pin, dan dapatkan suara yang kaya dan jernih. Jam radio alarm dengan dok ganda yang trendi ini dilengkapi port USB ekstra sehingga Anda bisa mengisi daya 3 perangkat sekaligus dan bisa bangun tepat waktu
DualDock untuk iPod/iPhone/iPad
Port USB untuk pengisian daya
FM, alarm ganda
8W
Sistem ini memiliki daya output total RMS 8W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.
3.5
dari 5
6
Ulasan
7homas
16/09/2017
Australia
Amazing product worth the price
Great clock radio dock have had it for 3 years now still works great like the backup battery support and overall design of the dock. The top the textured plastic gets very dusty and hard to clean and behind the first clear plastic holder aswell but it has amazing sound deep bass and is easy to setup.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio
DoctorChop
22/03/2015
Australia
Top product
Top little product has great sound both FM radio and play back through I phone etc Allows us to continue to use older 30 pin storage devices as well as up to date lightening connection devices Added USB connection on the back allow extra devices to be connected.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio
Callum
15/12/2014
Australia
Great clock radio for the garage. Or workshop/office.
Nice sound, easy to use, low power use. A reliable brand that delivers.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio