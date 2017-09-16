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Dihentikan

Radio jam tiga kali pengisian daya dengan dock dual

AJ7260D/12

3.5

| (6) Ulasan

Dibangunkan musik hebat

Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda melalui konektor Lightning atau 30-pin, dan dapatkan suara yang kaya dan jernih. Jam radio alarm dengan dok ganda yang trendi ini dilengkapi port USB ekstra sehingga Anda bisa mengisi daya 3 perangkat sekaligus dan bisa bangun tepat waktu

Lihat semua manfaat

dengan docking station iPod/iPhone/iPad ini

Dibangunkan musik hebat

  • DualDock untuk iPod/iPhone/iPad

  • Port USB untuk pengisian daya

  • FM, alarm ganda

  • 8W

Sistem DualDock untuk mengisi daya dan memutar iPod/iPhone/iPad Anda

Driver speaker neodymium untuk suara yang kaya dan jernih

Daya output total RMS 8W

Daya output total RMS 8W

Sistem ini memiliki daya output total RMS 8W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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3.5

dari 5

6

Ulasan

2

16/09/2017

Australia

Australia

Amazing product worth the price

Great clock radio dock have had it for 3 years now still works great like the backup battery support and overall design of the dock. The top the textured plastic gets very dusty and hard to clean and behind the first clear plastic holder aswell but it has amazing sound deep bass and is easy to setup.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

22/03/2015

Australia

Australia

Top product

Top little product has great sound both FM radio and play back through I phone etc Allows us to continue to use older 30 pin storage devices as well as up to date lightening connection devices Added USB connection on the back allow extra devices to be connected.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

15/12/2014

Australia

Australia

Great clock radio for the garage. Or workshop/office.

Nice sound, easy to use, low power use. A reliable brand that delivers.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7260D Dual dock triple charging clock radio

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