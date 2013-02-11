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  • Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus. Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus. Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus.

    Shaver series 3000 Alat Cukur Elektrik Basah & Kering

    AT600/15

    Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus.

    Kini Anda dapat menikmati hasil cukur yang menyegarkan tanpa khawatir membuat kulit terluka. Gunakan AquaTouch dengan gel atau busa pencukur untuk kenyamanan kulit yang lebih baik. Segel Aquatec memastikan pencukuran basah yang aman dan menyegarkan. Atau gunakan secara kering untuk hasil cukur yang cepat dan praktis.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Shaver series 3000 Alat Cukur Elektrik Basah & Kering

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    Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus.

    • Kepala pencukur CloseCut
    • Basah&Kering
    Aquatec: pencukuran basah yang menyegarkan dengan busa atau pencukuran kering yang mudah

    Aquatec: pencukuran basah yang menyegarkan dengan busa atau pencukuran kering yang mudah

    Segel Aquatec memastikan pencukur 100% tahan air. Gunakan ketika mandi dengan gel atau busa pencukur favorit untuk perlindungan ekstra kulit Anda. Tentu saja, Anda juga bisa melakukan pencukuran kering dengan nyaman. Ketika selesai, cukup lepaskan kepala pencukur dan bilas di bawah keran untuk membersihkan pencukur dengan mudah.

    Pisau CloseCut akan meluncur lembut untuk pemotongan yang bersih dan mulus.

    Pisau CloseCut akan meluncur lembut untuk pemotongan yang bersih dan mulus.

    Pisau CloseCut memiliki ujung yang bulat yang akan meluncur lembut di kulit Anda, sehingga Anda selalu mendapatkan pencukuran yang bersih juga nyaman.

    Performa pisau yang konsisten sampai 2 tahun.

    Performa pisau yang konsisten sampai 2 tahun.

    Untuk performa maksimum, ganti kepala cukur Anda setiap 2 tahun.

    Pengisian daya selama 10 jam memberi Anda daya pencukur tanpa kabel selama 30+ menit.

    Pengisian daya selama 10 jam memberi Anda daya pencukur tanpa kabel selama 30+ menit.

    Tanpa kabel untuk kemudahan. Memberi Anda daya pencukur tanpa kabel selama 30+ menit. Daya terisi penuh dalam 10 jam.

    Cengkeraman ergonomis unik untuk presisi ekstra dan kendali penuh.

    Cengkeraman ergonomis unik untuk presisi ekstra dan kendali penuh.

    Pegangan pencukur memiliki cengkeraman ergonomis dengan lapisan anti selip, memastikan kontrol yang dekat untuk presisi ekstra selama pencukuran.

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti.

    Garansi 2 tahun, voltase internasional, dan pisau yang bisa diganti.

    Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat digunakan dengan voltase mana saja.

    Spesifikasi Teknis

    • Daya

      Jenis baterai
      NiMH
      Voltase otomatis
      100-240 V
      Daya siaga
      < 0,25  W
      Konsumsi daya maksimum
      2.0  W

    • Desain

      Gagang
      Gagang mudah digenggam dan ergonomis
      Penyelesaian
      Plastik biasa
      Warna
      Hitam & Biru Eksekutif

    • Servis

      Jaminan
      Garansi 2-tahun
      Head pengganti
      Ganti setiap 2 thn dengan HQ56

    • Performa Pencukuran

      Sistem pencukuran
      Sistem Pisau CloseCut
      SkinComfort
      AquaTec Basah & Kering

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      Y
      Pembersihan
      Sepenuhnya tahan air
      Layar
      1 indikator LED
      Pengoperasian
      • Baterai isi ulang
      • Penggunaan tanpa kabel
      Waktu pencukuran
      30+ menit, sampai 10 kali pencukuran
      Waktu pengisian
      10 jam
      Layar menampilkan
      • Baterai tinggal sedikit
      • Pengisian daya

    Badge-D2C

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