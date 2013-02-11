AT620/14
Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus
Kini Anda dapat menikmati hasil cukur yang menyegarkan tanpa khawatir membuat kulit terluka. Gunakan AquaTouch dengan gel atau busa pencukur untuk kenyamanan kulit yang lebih baik. Segel Aquatec memastikan pencukuran basah yang aman dan menyegarkan. Atau gunakan secara kering untuk hasil cukur yang cepat dan praktis.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Segel Aquatec memastikan pencukur 100% tahan air. Gunakan ketika mandi dengan gel atau busa pencukur favorit untuk perlindungan ekstra kulit Anda. Tentu saja, Anda juga bisa melakukan pencukuran kering dengan nyaman. Ketika selesai, cukup lepaskan kepala pencukur dan bilas di bawah keran untuk membersihkan pencukur dengan mudah.
Pisau CloseCut memiliki ujung yang bulat yang akan meluncur lembut di kulit Anda, sehingga Anda selalu mendapatkan pencukuran yang bersih juga nyaman.
Untuk performa maksimum, ganti kepala cukur Anda setiap 2 tahun.
Tanpa kabel untuk kemudahan. Memberi Anda daya pencukur tanpa kabel selama 30+ menit. Daya terisi penuh dalam 10 jam.
Pegangan pencukur memiliki cengkeraman ergonomis dengan lapisan anti selip, memastikan kontrol yang dekat untuk presisi ekstra selama pencukuran.
Pemangkas pop-up dengan lebar penuh ini cocok untuk merapikan cambang dan kumis Anda.
Semua alat pencukur kami memiliki garansi internasional 2 tahun dan dapat digunakan dengan voltase mana saja.
Daya
Desain
Layanan
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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