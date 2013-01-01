Cari istilah

ID
EN
  • Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus

    AquaTouch Pencukur elektrik basah dan kering

    AT750/16

    Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus

    Segel Aquatec pada pencukur Philips memastikan pencukuran kering yang nyaman dan pencukuran basah yang menyegarkan. Gunakan untuk pencukuran basah dengan gel atau busa pencukur untuk kenyamanan kulit yang lebih baik. Kini, nikmatilah hasil bercukur yang menyegarkan tanpa khawatir melukai kulit Anda.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    AquaTouch Pencukur elektrik basah dan kering

    Produk serupa

    See all Pencukur AquaTouch

    Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus

    pencukuran basah dengan gel atau busa pencukur

    • Super Lift&Cut
    • Kepala cukur fleksibel
    Dioptimalkan untuk penggunaan dengan gel atau busa untuk kenyamanan kulit yang lebih baik

    Dioptimalkan untuk penggunaan dengan gel atau busa untuk kenyamanan kulit yang lebih baik

    Segel Aquatec untuk pencukuran kering yang nyaman dan pencukuran basah yang menyegarkan. Dioptimalkan untuk penggunaan dengan gel atau busa pencukur untuk kenyamanan kulit yang lebih baik, bahkan di bawah pancuran.

    Bergerak mulus mengikuti lekukan wajah Anda

    Bergerak mulus mengikuti lekukan wajah Anda

    Kepala pelindung rendah gesekan yang bulat akan menyesuaikan dengan lekuk wajah Anda untuk membatasi kerusakan kulit.

    Untuk pencukuran bersih yang nyaman

    Untuk pencukuran bersih yang nyaman

    Untuk pencukuran bersih, sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik Philips akan mengangkat bulu untuk pencukuran yang lebih rapat dan nyaman.

    Pencukur yang bisa dicuci dengan sistem QuickRinse

    Pencukur yang bisa dicuci dengan sistem QuickRinse

    Dengan sistem QuickRinse untuk pembersihan di bawah keran dan bisa digunakan di bawah pancuran

    40+ menit pencukuran tanpa kabel dalam sekali pengisian daya

    40+ menit pencukuran tanpa kabel dalam sekali pengisian daya

    Daya tanpa kabel 40+menit bisa digunakan untuk 14 kali pencukuran. Daya terisi penuh dalam 8 jam, sehingga alat akan siap digunakan kapan saja.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      • Sikat pembersih
      • Tutup pelindung

    • Daya

      Voltase otomatis
      100-240 V
      Jenis baterai
      Lithium-ion
      Daya siaga
      0,5  W
      Konsumsi daya maks.
      5.4  W

    • Desain

      Warna
      Hitam & Biru Vital
      Gagang
      • Mudah digenggam
      • Genggaman karet
      Penyelesaian
      • Decopanel bertekstur Biru Vital
      • Cangkang Depan (polos) Hitam

    • Servis

      Head pengganti
      • HQ8 telah digantikan oleh SH50
      • Ganti setiap 2 thn dengan HQ8

    • Performa Pencukuran

      Mengikuti kontur
      Respons kontur yang dinamis
      Sistem pencukuran
      Super Lift&Cut

    • Mudah digunakan

      Pengisian daya
      • Dapat diisi ulang
      • Pengoperasian nirkabel
      Layar
      • 1 Indikator LED
      • Indikator baterai penuh
      • Indikator baterai lemah
      • Indikator pengisian
      Pembersihan
      • Rongga rambut yang bisa dicuci cepat
      • Sepenuhnya tahan air
      Waktu pencukuran
      40+ menit
      Waktu pengisian
      8 jam

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    Daftar

    Berlangganan newsletter kami

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.