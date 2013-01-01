AT750/16
Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus
Segel Aquatec pada pencukur Philips memastikan pencukuran kering yang nyaman dan pencukuran basah yang menyegarkan. Gunakan untuk pencukuran basah dengan gel atau busa pencukur untuk kenyamanan kulit yang lebih baik. Kini, nikmatilah hasil bercukur yang menyegarkan tanpa khawatir melukai kulit Anda.See all benefits
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Segel Aquatec untuk pencukuran kering yang nyaman dan pencukuran basah yang menyegarkan. Dioptimalkan untuk penggunaan dengan gel atau busa pencukur untuk kenyamanan kulit yang lebih baik, bahkan di bawah pancuran.
Kepala pelindung rendah gesekan yang bulat akan menyesuaikan dengan lekuk wajah Anda untuk membatasi kerusakan kulit.
Untuk pencukuran bersih, sistem pisau ganda yang terpasang pada pencukur listrik Philips akan mengangkat bulu untuk pencukuran yang lebih rapat dan nyaman.
Dengan sistem QuickRinse untuk pembersihan di bawah keran dan bisa digunakan di bawah pancuran
Daya tanpa kabel 40+menit bisa digunakan untuk 14 kali pencukuran. Daya terisi penuh dalam 8 jam, sehingga alat akan siap digunakan kapan saja.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Performa Pencukuran
Mudah digunakan
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