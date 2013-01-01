Perlindungan kulit luar biasa, hasil cukur yang mulus

Segel Aquatec pada pencukur Philips memastikan pencukuran kering yang nyaman dan pencukuran basah yang menyegarkan. Gunakan untuk pencukuran basah dengan gel atau busa pencukur untuk kenyamanan kulit yang lebih baik. Kini, nikmatilah hasil bercukur yang menyegarkan tanpa khawatir melukai kulit Anda.