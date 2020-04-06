2 year warranty
AZ100W/12
Nikmati musik ke mana pun Anda pergi
Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.
Putih
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Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.
Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
1.0
dari 5
1
Ulasan
tehan316
06/04/2020
한국
Pembeli terverifikasi
CD Reader기가 자주 고장나요
모양 심플하고 사이즈도 적당해서 이쁘고 쓸만한데 CD Reader기가 자주 고장나요. 충격이나 무리한 사용을 한적 없는데 한번 수리후에 또 고장이 나네요
Ulasan ini dibuat untuk AZ100W CD 음향 기기
Tanggal Penggunaan 2019-03-06
Ulasan ini dibuat untuk AZ100W CD 음향 기기
Tanggal Penggunaan 2019-03-06