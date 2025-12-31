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Dihentikan

AZ1021C CD Soundmachine

AZ1021C/79

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Tuner FM/WM untuk kenikmatan mendengar radio

Tuner FM/WM untuk kenikmatan mendengar radio

Tuner stereo FM/MW (AM)

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

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