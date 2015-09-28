Item lain dalam kotak
- Kabel daya AC
- Petunjuk Pengguna
- Sertifikat jaminan
AZ215B/12
Nikmati musik ke mana pun Anda pergi
Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.
Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.
Sistem ini memiliki daya output total RMS 3W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.
Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.
Suara
Pengeras suara
Konektivitas
Pemutaran audio
Tuner/Penerima/Transmisi
Nyaman
Daya
Aksesori
Dimensi
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