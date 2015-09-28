Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.