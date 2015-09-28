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  • Nikmati musik ke mana pun Anda pergi Nikmati musik ke mana pun Anda pergi Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    CD Soundmachine

    AZ215B/12

    Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

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    CD Soundmachine

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    Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

    • Hitam
    • 3W
    • Penyelarasan digital
    Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

    Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

    Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.

    Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

    Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

    Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

    Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

    Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

    Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

    Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

    Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

    Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.

    Daya output total RMS 3W

    Daya output total RMS 3W

    Sistem ini memiliki daya output total RMS 3W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.

    20-trek CD yang dapat diprogram

    Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Penyempurnaan suara
      Dynamic Bass Boost
      Kontrol volume
      naik/turun
      Sistem suara
      stereo
      Daya output maksimum (RMS)
      3 W

    • Pengeras suara

      Speaker dengan sentuhan gerigi
      logam
      Jumlah speaker terpasang
      2

    • Konektivitas

      Audio in (3,5mm)
      Y

    • Pemutaran audio

      Mode pemutaran disc
      • dipercepat/mundur
      • pencarian lagu berikutnya/sebelumnya
      • mengulang/mengacak/memprogram
      Pemutaran media
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      Antena
      Antena FM
      Penyelarasan digital otomatis
      Y
      Tuner pita frekuensi
      FM

    • Nyaman

      Tipe pemuat
      atas

    • Daya

      Jenis baterai
      Ukuran C (LR14)
      Voltase baterai
      1.5  volt
      Jumlah baterai
      6
      Jenis daya
      Input AC atau baterai

    • Aksesori

      Lain-lain
      Petunjuk Pengguna
      Kabel/Koneksi
      kabel listrik
      Jaminan
      Pamflet garansi

    • Dimensi

      Berat termasuk Kemasan
      1,6  kg
      Dimensi produk (PxLxT)
      252 x 232 x 124  milimeter
      Dimensi kemasan (PxLxT)
      280 x 260 x 160 mm
      Berat produk
      1  kg

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel daya AC
    • Petunjuk Pengguna
    • Sertifikat jaminan
    Badge-D2C

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