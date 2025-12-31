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Dihentikan

CD Soundmachine

AZ302/98

Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

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Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

  • Desain ringkas

  • MP3-CD

  • Hitam

Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") .MP3 merupakan teknologi kompresi yang revolusioner yang dapat membuat file musik digital besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format kompresi audio standar di waring wera wanua, yang memudahkan transfer file audio yang mudah dan cepat.

Tuner FM/WM untuk kenikmatan mendengar radio

Tuner FM/WM untuk kenikmatan mendengar radio

Tuner stereo FM/MW (AM)

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

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