Item lain dalam kotak
- Kabel daya AC
- Petunjuk Pengguna
- Sertifikat jaminan
AZ700T/12
Nikmati musik yang dahsyat tanpa kabel ke mana pun Anda pergi
Philips Portable CD Sound Machine adalah sound system dahsyat yang bisa Anda bawa ke mana pun Anda pergi. Sound system ini membebaskan musik Anda dengan konektivitas One-Touch NFC nirkabel untuk pemasangan mudah dengan Bluetooth. Atau putar musik Anda pada USB, CD, dan MP3-CD.See all benefits
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Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.
Pasangkan perangkat Bluetooth dengan teknologi NFC (Near Field Communications) satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC speaker untuk mengaktifkan speaker, mulai pasangkan Bluetooth, dan mulai streaming musik.
MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") .MP3 merupakan teknologi kompresi yang revolusioner yang dapat membuat file musik digital besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format kompresi audio standar di waring wera wanua, yang memudahkan transfer file audio yang mudah dan cepat.
Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
Dengan remote control praktis agar lebih nyaman digenggam, yang perlu Anda lakukan hanya duduk dan bersantai.
Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.
Hubungkan headphone Anda dengan Perangkat Philips ini untuk pengalaman mendengarkan yang lebih pribadi kapan pun Anda inginkan. Nikmati musik favorit dalam suara hebat tanpa mengganggu orang lain dengan menghubungkan headphone ke perangkat ini.
Suara
Pengeras suara
Konektivitas
Pemutaran audio
Tuner/Penerima/Transmisi
Nyaman
Daya
Aksesori
Dimensi
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