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  • Nikmati musik yang dahsyat tanpa kabel ke mana pun Anda pergi Nikmati musik yang dahsyat tanpa kabel ke mana pun Anda pergi Nikmati musik yang dahsyat tanpa kabel ke mana pun Anda pergi

    CD Soundmachine

    AZ700T/12

    Nikmati musik yang dahsyat tanpa kabel ke mana pun Anda pergi

    Philips Portable CD Sound Machine adalah sound system dahsyat yang bisa Anda bawa ke mana pun Anda pergi. Sound system ini membebaskan musik Anda dengan konektivitas One-Touch NFC nirkabel untuk pemasangan mudah dengan Bluetooth. Atau putar musik Anda pada USB, CD, dan MP3-CD.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    CD Soundmachine

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    Nikmati musik yang dahsyat tanpa kabel ke mana pun Anda pergi

    • Bluetooth® dan NFC
    • USB Direct
    • 12W
    Mengalirkan musik secara nirkabel via Bluetooth™ dari ponsel Anda

    Mengalirkan musik secara nirkabel via Bluetooth™ dari ponsel Anda

    Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

    Satu sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth

    Satu sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth

    Pasangkan perangkat Bluetooth dengan teknologi NFC (Near Field Communications) satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC speaker untuk mengaktifkan speaker, mulai pasangkan Bluetooth, dan mulai streaming musik.

    Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

    Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

    MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") .MP3 merupakan teknologi kompresi yang revolusioner yang dapat membuat file musik digital besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format kompresi audio standar di waring wera wanua, yang memudahkan transfer file audio yang mudah dan cepat.

    Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

    Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

    Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

    Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

    Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

    Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

    Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

    Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

    Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

    Remote control praktis untuk kenyamanan ekstra

    Remote control praktis untuk kenyamanan ekstra

    Dengan remote control praktis agar lebih nyaman digenggam, yang perlu Anda lakukan hanya duduk dan bersantai.

    Lebih banyak musik dengan radio FM Digital dengan 20 prasetel stasiun

    Lebih banyak musik dengan radio FM Digital dengan 20 prasetel stasiun

    20-trek CD yang dapat diprogram

    Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.

    Jack headphone stereo untuk kenikmatan musik pribadi yang lebih baik

    Hubungkan headphone Anda dengan Perangkat Philips ini untuk pengalaman mendengarkan yang lebih pribadi kapan pun Anda inginkan. Nikmati musik favorit dalam suara hebat tanpa mengganggu orang lain dengan menghubungkan headphone ke perangkat ini.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Daya Output
      Maks. 12W
      Kontrol volume
      berputar (digital)
      Sistem suara
      stereo

    • Pengeras suara

      Speaker dengan sentuhan gerigi
      logam
      Jumlah speaker terpasang
      2

    • Konektivitas

      USB
      host USB
      Jack headphone 3,5 mm
      Y
      Audio in (3,5mm)
      Y

    • Pemutaran audio

      Mode pemutaran disc
      • dipercepat/mundur
      • pencarian album berikutnya/sebelumnya
      • pencarian lagu berikutnya/sebelumnya
      • mengulang/mengacak/memprogram
      Pemutaran media
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      Antena
      Antena FM
      Tuner pita frekuensi
      FM

    • Nyaman

      Tipe pemuat
      atas
      Jenis layar
      Layar LCD

    • Daya

      Jenis baterai
      Ukuran D (LR20)
      Voltase baterai
      1.5  volt
      Jumlah baterai
      6
      Jenis daya
      Adaptor AC/DC

    • Aksesori

      Remote control
      ya
      Petunjuk Pengguna
      ya
      Kabel listrik
      Y
      Jaminan
      Pamflet garansi

    • Dimensi

      Berat termasuk Kemasan
      4,11  kg
      Dimensi produk (PxLxT)
      435 x 271 x 170  milimeter
      Dimensi kemasan (PxLxT)
      469x 197 x 311 mm
      Berat produk
      2,9  kg

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel daya AC
    • Petunjuk Pengguna
    • Sertifikat jaminan
    Badge-D2C

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