Nikmati musik yang dahsyat tanpa kabel ke mana pun Anda pergi

Philips Portable CD Sound Machine adalah sound system dahsyat yang bisa Anda bawa ke mana pun Anda pergi. Sound system ini membebaskan musik Anda dengan konektivitas One-Touch NFC nirkabel untuk pemasangan mudah dengan Bluetooth. Atau putar musik Anda pada USB, CD, dan MP3-CD.