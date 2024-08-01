BAR311/60
Membuih susu dengan sempurna
Pembuih susu Baristina kami yang istimewa mengocok susu panas dan dingin dalam hitungan detik, memudahkan Anda menyempurnakan gaya kopi apa pun yang Anda inginkan – mudah digunakan, dan sangat mudah dibersihkan juga.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Diatur pada suhu dan kecepatan ideal, menciptakan busa halus yang sempurna dan kental.
Atur suhu panas atau dingin dan kuasai setiap gaya kopi, dari latte macchiato hingga iced.
Menciptakan busa terbaik dengan berbagai jenis susu dan alternatif nabati.
Permukaan halus anti-lengket memudahkan Anda cukup membilas dan mengelap untuk membersihkan frother, sementara pengaduk dan tutupnya aman untuk mesin cuci piring.
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