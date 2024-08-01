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  • Membuih susu dengan sempurna Membuih susu dengan sempurna Membuih susu dengan sempurna
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    Baristina Pembuih susu

    BAR311/60

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Membuih susu dengan sempurna

    Pembuih susu Baristina kami yang istimewa mengocok susu panas dan dingin dalam hitungan detik, memudahkan Anda menyempurnakan gaya kopi apa pun yang Anda inginkan – mudah digunakan, dan sangat mudah dibersihkan juga.

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    Baristina Pembuih susu

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    Membuih susu dengan sempurna

    Bekerja dengan susu panas dan dingin, dairy dan non-dairy

    • Hitam
    Untuk busa halus

    Untuk busa halus

    Diatur pada suhu dan kecepatan ideal, menciptakan busa halus yang sempurna dan kental.

    Panas atau dingin 311-60

    Panas atau dingin 311-60

    Atur suhu panas atau dingin dan kuasai setiap gaya kopi, dari latte macchiato hingga iced.

    Susu apa saja, kapan saja

    Susu apa saja, kapan saja

    Menciptakan busa terbaik dengan berbagai jenis susu dan alternatif nabati.

    Mudah dibersihkan

    Mudah dibersihkan

    Permukaan halus anti-lengket memudahkan Anda cukup membilas dan mengelap untuk membersihkan frother, sementara pengaduk dan tutupnya aman untuk mesin cuci piring.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Buatan
      Tiongkok
      Didesain di
      Belanda

    • Spesifikasi Teknis

      Tegangan
      220-240 V / 120 V
      Frekuensi
      50-60 Hz / 60 Hz
      Berat produk
      0,79 kg
      Dimensi produk
      112mm (lebar), 195mm (tinggi), 112mm (dalam)
      Panjang kabel
      75 cm

    • Spesifikasi umum

      Aman dicuci di mesin cuci piring
      Pengocok, tutup dan sendok
      Aksesori yang disertakan
      Sendok
      Minuman
      • Busa panas
      • Busa dingin
      Kapasitas
      120 ml
      Waktu membuat busa
      <130 detik

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    • Keramahan lingkungan

      Konsumsi energi saat siaga
      <0,25W
      Konsumsi daya untuk penyeduhan
      15,3Wh
      Material kemasan
      100% dapat didaur ulang
      Material mesin
      >50% plastik yang digunakan adalah plastik daur ulang

    Badge-D2C

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