Simpan dan putar konten dengan memori internal

Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.