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  • Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda

    Signage Solutions Layar Q-Line

    BDL3230QL/00

    Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda

    Hasilkan gambar yang superjernih dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kinerja dan keandalan yang tinggi sekaligus hemat daya membuatnya cocok untuk proyek-proyek yang menuntut kualitas terbaik.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions Layar Q-Line

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    Tingkatkan pengalaman tampilan grafis Anda

    dengan kinerja pintar yang mengagumkan

    • 32"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Full HD
    Kelola dan kontrol jaringan dari jarak jauh via SmartControl

    Kelola dan kontrol jaringan dari jarak jauh via SmartControl

    Dengan SmartControl, Anda dapat mengontrol dan mengelola jaringan layar dari jarak jauh melalui RJ45 dan RS232C. Sesuaikan semua pengaturan layar dengan mudah, termasuk resolusi, kecerahan, kontras, dan penyalinan pengaturan di seluruh jaringan.

    Manajemen konten gratis dan praktis dengan SmartCMS

    Manajemen konten gratis dan praktis dengan SmartCMS

    Kelola konten reklame digital Anda menggunakan sistem manajemen konten gratis dan praktis yang hanya kompatibel dengan layar Signage Solutions Philips. Dengan SmartCMS, Anda dapat membuat dan menjadwalkan konten Anda sendiri selama 24 jam setiap hari. Cukup buat jaringan, rancang konten, jadwalkan daftar putar, lalu konten Anda siap ditayangkan!

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan HTML5

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan HTML5

    Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terpadu. Rancang konten tampilan grafis secara online dan hubungkan dengan layar atau dengan jaringan lengkap Anda. Cukup colokkan kabel Internet RJ45 untuk koneksi jaringan, sambungkan layar dengan alamat url khusus dan Anda siap untuk memutar konten berbasis cloud.

    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal

    Simpan dan putar konten dengan memori internal. Unggah media ke layar dan putar konten dengan segera. Bekerja bersama browser internal, ini juga berfungsi sebagai memori cache saat mengalirkan konten online. Jika jaringan gagal, memori internal akan tetap menjalankan konten dengan memutar versi cache konten, memastikan bahwa media tetap berjalan bahkan bila jaringan terganggu.

    Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

    Jadwalkan yang Anda inginkan kapan pun dengan SmartPlayer

    Ubah USB Anda menjadi perangkat papan tampilan grafis digital yang hemat biaya. Cukup simpan konten Anda (video, audio, gambar) di USB dan colokkan ke layar Anda. Buat daftar putar dan jadwalkan konten melalui menu di layar, dan nikmati daftar putar buatan Anda kapan saja dan di mana saja.

    Tampilkan gambar klinis secara konsisten dengan D-image

    Tampilkan gambar klinis secara konsisten dengan D-image

    D-image membantu Anda meninjau dan mendiagnosis gambar klinis dengan kinerja tampilan yang konsisten dan akurat. Demi memperoleh interpretasi klinis yang andal, layar profesional kami dikalibrasi dari pabrik untuk menghasilkan kinerja layar standar skala abu-abu yang dioptimalkan. D-image membantu Anda unggul dalam setiap aspek perawatan pasien.

    SmartPower untuk menghemat energi

    SmartPower untuk menghemat energi

    Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan diprasetel oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

    Full HD LED untuk gambar cemerlang dengan kontras mengagumkan

    Kualitas Gambar penting. Tampilan reguler memberikan kualitas, namun Anda mengharapkan lebih. Bayangkan detail tajam yang dipasangkan dengan kecerahan tinggi, kontras mengagumkan, dan warna realistis untuk gambar hidup yang nyata.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      80  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      31.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,36375 x 0,36375 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Warna tampilan
      16,7 Juta
      Rasio kontras (standar)
      1400:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      DICOM
      Clinical D-image

    • Konektivitas

      Output audio
      Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Input video
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponen (RCA)
      • Komposit (RCA)
      • VGA (Analog D-Sub)
      Input audio
      • Jack 3,5 mm
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Koneksi lain
      USB
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Mudah

      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel
      Kontrol keyboard
      • Dapat dikunci
      • Tersembunyi
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      • Satu Kabel (HDMI-CEC)
      Memori
      • Akses memori internal
      • 8GB eMMC
      Mulai
      • Tunda penyalaan
      • Status penyalaan
      • Bangun pada LAN
      Jendela mulai
      aktifkan / nonaktifkan logo Philips

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      AC 100 - 240V, 50 - 60Hz
      Konsumsi (Khas)
      57  W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1920 x 1200, 60Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      726,5  milimeter
      Berat produk
      5,20  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      425,4  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      63,6  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      28,6  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      16.75  inci
      Pemasangan di dinding
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Lebar bezel
      11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
      Berat produk (lb)
      14,74  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel daya AC
      • Kabel RS232
      • Kabel VGA
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Petunjuk pengguna pada CD-ROM
      • Panduan cepat

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Turki
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Cina Tradisional
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Kabel RS232
    • Kabel VGA
    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
    • Panduan cepat
    Badge-D2C

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