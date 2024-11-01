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    Signage Solutions Layar Q-Line

    BDL4330QL/00

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    Sampaikan informasi dan pikat penonton dengan Layar Philips Q-Line Professional Full HD. Solusi yang andal ini dapat langsung digunakan dengan segera tanpa perangkat keras tambahan.

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Signage Solutions Layar Q-Line

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    Layar 16/7 yang mudah disetel.

    • 43"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Full HD
    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control

    Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

    Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

    Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND

    Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

    Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah

    Menjadwalkan dan menayangkan konten dari USB jadi mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari keadaan siaga untuk menayangkan konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga begitu konten selesai ditayangkan.

    Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan

    Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      108  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      42.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,49 x 0,49 mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Warna tampilan
      16,7 Juta
      Rasio kontras (standar)
      3000:1
      Rasio kontras dinamis
      500.000:1
      Waktu respons (standar)
      6,5  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      DICOM
      Clinical D-image

    • Konektivitas

      Output audio
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      • Jack 3,5mm
      Input video
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponen (RCA)
      • Komposit (RCA)
      • VGA (Analog D-Sub)
      Input audio
      • Jack 3,5 mm
      • Audio Kiri/Kanan (RCA)
      Koneksi lain
      USB
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm

    • Mudah

      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel
      Kontrol keyboard
      • Dapat dikunci
      • Tersembunyi
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45
      • Satu Kabel (HDMI-CEC)
      Memori
      • Akses memori internal
      • 8GB eMMC
      Mulai
      • Tunda penyalaan
      • Status penyalaan
      • Bangun pada LAN
      Jendela mulai
      aktifkan / nonaktifkan logo Philips

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC
      Konsumsi (Mode aktif)
      87 W (metode pengujian EnergyStar 6.0)
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 768, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1360 x 768, 60Hz
      • 1366 x 768, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      Format video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      968,2  milimeter
      Berat produk
      8,70  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      559,4  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      59,9  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      38,12  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      22.02  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Lebar bezel
      11,9 (TLR)/14,9 (B) mm
      Berat produk (lb)
      19,18  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  jam
      Kelembapan relatif
      20 ~ 80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel daya AC
      • Kabel RS232
      • Kabel VGA
      • Remote Control
      • Baterai untuk remote control
      • Petunjuk pengguna pada CD-ROM
      • Panduan cepat

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Kabel RS232
    • Kabel VGA
    • Remote Control
    • Baterai untuk remote control
    • Petunjuk Pengguna pada CD-ROM
    • Panduan cepat
    Badge-D2C

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