BDL5587XL/00
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.
Buat dinding video digital hingga 150 layar dalam konfigurasi 15 x 10 dengan rantai daisy DVI. Cukup hubungkan port DVI Out ke DVI in pada layar lainnya untuk menciptakan pengalaman dinding video yang paling memukau.
Karena bisnis tidak pernah tidur, layar grafis kami dirancang untuk penggunaan 24/7. Memanfaatkan komponen superior untuk memastikan tingkat kualitas yang lebih tinggi, Anda dapat mengandalkan jajaran model ini untuk pengoperasian penuh sepanjang waktu.
Layar ini memiliki resolusi yang disebut sebagai Full HD. Teknologi layar LCD yang canggih ini memiliki resolusi 1080 garis progresif layar lebar full high-definition, masing-masing dengan 1920 piksel. Ini memungkinkan kualitas gambar terbaik untuk sinyal input HD dengan hingga 1080 garis. Menghasilkan gambar pemindaian progresif cemerlang yang bebas kedip dengan kecerahan optimal dan warna memukau. Gambar yang tajam dan jernih ini memberi Anda pengalaman menonton yang sempurna.
Nikmati keseragaman cahaya yang unggul dengan lampu latar LED direct yang memberi rasio kontras yang lebih besar. Putih yang lebih murni menghadirkan gamut warna yang lebih luas, meningkatkan kesesuaian warna sehingga pengalaman menonton Anda lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Dan dengan konsumsi energi yang lebih rendah, TCO Anda secara keseluruhan juga lebih rendah.
Ciptakan dinding video yang mengagumkan dengan layar tanpa bezel ini. Dapat dikonfigurasi dalam formasi hingga 15 x 10 layar, dilengkapi celah antar layar terkecil di kelasnya, sehingga nyaris tak terlihat, menghasilkan pengalaman visual yang menakjubkan dan tak terlupakan.
Nikmati gambar yang lebih jernih di area dengan kecerahan sekitar yang lebih besar berkat panel 700 nit. Audiens Anda bisa menikmati kualitas gambar yang lebih baik di lokasi yang jauh dari sinar matahari langsung namun masih lebih cerah dibandingkan rata-rata, mengoptimalkan pengalaman menonton.
Warna di semua layar dalam jaringan tampilan grafis Anda akan selalu seragam berkat alat kalibrasi warna tingkat lanjut kami. Alat ini secara otomatis menyesuaikan semua layar yang Anda gunakan dalam tampilan grafis untuk memastikan konsistensi warna terbaik, menghasilkan pengalaman visual yang tak terlupakan bagi audiens Anda.
PC Profesional merupakan bagian dari pemasangan sebagian besar tampilan grafis publik. PC cenderung meningkatkan kedalaman keseluruhan pada layar dan menyebabkan kekusutan kabel. Layar ini kami rancang dengan Smart insert di penutup belakang yang ideal untuk integrasi PC profesional dengan faktor bentuk kecil. Selain itu, manajemen sistem kabel menawarkan solusi yang sangat baik untuk menjaga kabel tetap rapi dan tampak profesional.
Kendalikan dan kelola semua layar grafis di jaringan Anda dengan alat perangkat lunak andal yang memungkinkan Anda mengubah setelan layar secara terpusat melalui koneksi RJ45 atau RS232 ini. Dengan Smart Control, Anda dapat menentukan input video, mengubah setelan warna, menetapkan ID layar saat membuat dinding video, bahkan mendiagnosis status setiap layar, memberi Anda keandalan yang dibutuhkan untuk mengelola layar dari satu lokasi sentral.
Kontrol semua layar dalam jaringan tampilan grafis Anda menggunakan satu remote control, melalui layar utama. Praktis dan mudah sehingga Anda tidak perlu lagi mengatur konfigurasi layar lainnya saat menggunakan unit remote control.
Layar ini juga dapat secara aman dan andal dipasang dalam posisi tegak.
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