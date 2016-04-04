Hub USB 3.0 untuk memudahkan akses dan pengisian daya cepat

USB 3.0 Super Cepat memanfaatkan kecepatan transfer 5,0 gbit/s, sekitar 10 kali lebih cepat dari USB 2.0 standar. Secara signifikan mengurangi waktu transfer data untuk menghemat waktu dan uang Anda. Dengan bandwidth yang lebih banyak, kecepatan transfer super cepat, manajemen daya yang lebih baik, dan performa keseluruhan yang unggul, USB 3.0 menetapkan standar global terbaru yang memungkinkan Anda menggunakan perangkat penyimpanan berkapasitas besar. Kini Anda tidak perlu menunggu lama ketika perangkat mengisi daya. FastCharge baru memungkinkan pengisian cepat untuk mengisi daya dan siap digunakan. USB 3.0 juga kompatibel dengan USB 2.0.