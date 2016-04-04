BDM4350UC/00
Ultra High Definition 4K
Layar Philips profesional Ultra HD kelas 43” ekspansif ini memberi Anda lebih banyak ruang, lihat gambar besar dan semua detailnya dalam Ultra High Definition 4K (empat kali resolusi full HD).See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Layar Philips ini menggunakan panel performa tinggi untuk menghasilkan resolusi gambar UHD 4K (3840 x 2160) UltraClear. Baik itu profesional yang menuntut gambar yang sangat detail untuk solusi CAD, menggunakan aplikasi grafis 3D, atau ahli keuangan yang bekerja dengan spreadsheet besar, layar Philips akan membuat gambar dan grafik terlihat hidup.
Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.
Fitur MultiView Philips pada layar UHD 4K memungkinkan Anda menampilkan hingga empat sistem yang masing-masing ditampilkan dalam Full HD pada satu layar. Anda dapat menggunakan Picture-by-Picture (PbP) untuk memantau empat sistem dalam satu layar untuk kontrol kamar atau keamanan. Atau untuk beberapa perangkat seperti dua notebook berdampingan secara bersamaan, menjadikan kolaborasi lebih produktif. Atau mode Picture-in-Picture (PiP) menonton siaran langsung sepak bola dari set-top box, sambil bekerja di PC Anda.
Fluktuasi kecerahan dan warna pada layar LCD merupakan fenomena umum. Mode SmartUniformity Philips menghadirkan gambar dengan kecerahan yang akurat; ini sangat penting untuk fotografi, desain, dan pencetakan. Dengan metrik warna untuk menilai ketepatan warna, mode ini dikalibrasi untuk memenuhi rata-rata keseragaman luminansi lebih besar dari 95%. Memilih mode ini akan menghasilkan gambar yang seragam dan akurat.
SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!
Mobile High Definition Link (MHL) adalah antarmuka audio/video seluler untuk menghubungkan ponsel dan perangkat portabel lainnya secara langsung ke layar berdefinisi tinggi. Kabel MHL opsional memungkinkan Anda menyambungkan perangkat seluler berkemampuan MHL ke layar Philips MHL yang besar ini, dan menyaksikan video HD menjadi hidup dengan suara digital penuh. Sekarang Anda tidak hanya dapat menikmati game seluler, foto, film, atau aplikasi lain di layar besar, namun juga dapat secara bersamaan mengisi daya perangkat seluler agar daya tidak pernah habis.
Desain bezel yang tipis menambahkan sentuhan gaya sehingga tampil serasi di segala lingkungan. Selain itu desain ini menjadikan layar ideal untuk dinding video matriks kotak.
Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
USB 3.0 Super Cepat memanfaatkan kecepatan transfer 5,0 gbit/s, sekitar 10 kali lebih cepat dari USB 2.0 standar. Secara signifikan mengurangi waktu transfer data untuk menghemat waktu dan uang Anda. Dengan bandwidth yang lebih banyak, kecepatan transfer super cepat, manajemen daya yang lebih baik, dan performa keseluruhan yang unggul, USB 3.0 menetapkan standar global terbaru yang memungkinkan Anda menggunakan perangkat penyimpanan berkapasitas besar. Kini Anda tidak perlu menunggu lama ketika perangkat mengisi daya. FastCharge baru memungkinkan pengisian cepat untuk mengisi daya dan siap digunakan. USB 3.0 juga kompatibel dengan USB 2.0.
Layar Philips ini dilengkapi dengan multi koneksi tercanggih seperti VGA, Display Port, dan konektor HDMI universal, memungkinkan Anda untuk menikmati resolusi tinggi tanpa kompresi konten video dan audio. Kini koneksi DisplayPort dan HDMI 2.0 baru memungkinkan resolusi penuh 4K pada 60Hz untuk visual yang mulus. Koneksi USB memastikan transfer data super cepat sekaligus konektivitas global. Apapun sumber yang Anda gunakan, yakinlah bahwa layar Philips akan mampu mendampingi Anfa dalam waktu lama!
Pola VESA menjamin kompatibilitas untuk ratusan solusi pemasangan inovatif.
Dengan menyalakan sakelar 0 watt yang terletak praktis di sisi belakang monitor, Anda dapat sepenuhnya memutuskan daya AC ke monitor Anda. Hal ini menghasilkan konsumsi daya nol, sehingga makin mengurangi jejak karbon Anda
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Daya
Dimensi
Berat
Kondisi pengoperasian
Keramahan lingkungan
Kepatuhan dan standar
Kabinet
Apa saja yang terdapat di kotak?
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