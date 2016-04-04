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  • Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K
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    Brilliance Layar LCD Ultra HD 4K

    BDM4350UC/00

    Ultra High Definition 4K

    Layar Philips profesional Ultra HD kelas 43” ekspansif ini memberi Anda lebih banyak ruang, lihat gambar besar dan semua detailnya dalam Ultra High Definition 4K (empat kali resolusi full HD).

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    Brilliance Layar LCD Ultra HD 4K

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    Ultra High Definition 4K

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    • 43 (42,51"/108 cm diag.)
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    Resolusi UHD 4K (3840x2160) UltraClear yang presisi

    Resolusi UHD 4K (3840x2160) UltraClear yang presisi

    Layar Philips ini menggunakan panel performa tinggi untuk menghasilkan resolusi gambar UHD 4K (3840 x 2160) UltraClear. Baik itu profesional yang menuntut gambar yang sangat detail untuk solusi CAD, menggunakan aplikasi grafis 3D, atau ahli keuangan yang bekerja dengan spreadsheet besar, layar Philips akan membuat gambar dan grafik terlihat hidup.

    Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

    Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna

    Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut. Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

    MultiView 4K untuk 4 sistem pada satu layar

    MultiView 4K untuk 4 sistem pada satu layar

    Fitur MultiView Philips pada layar UHD 4K memungkinkan Anda menampilkan hingga empat sistem yang masing-masing ditampilkan dalam Full HD pada satu layar. Anda dapat menggunakan Picture-by-Picture (PbP) untuk memantau empat sistem dalam satu layar untuk kontrol kamar atau keamanan. Atau untuk beberapa perangkat seperti dua notebook berdampingan secara bersamaan, menjadikan kolaborasi lebih produktif. Atau mode Picture-in-Picture (PiP) menonton siaran langsung sepak bola dari set-top box, sambil bekerja di PC Anda.

    SmartUniformity untuk gambar yang konsisten

    SmartUniformity untuk gambar yang konsisten

    Fluktuasi kecerahan dan warna pada layar LCD merupakan fenomena umum. Mode SmartUniformity Philips menghadirkan gambar dengan kecerahan yang akurat; ini sangat penting untuk fotografi, desain, dan pencetakan. Dengan metrik warna untuk menilai ketepatan warna, mode ini dikalibrasi untuk memenuhi rata-rata keseragaman luminansi lebih besar dari 95%. Memilih mode ini akan menghasilkan gambar yang seragam dan akurat.

    Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

    Prasetel SmartImage untuk memudahkan pengaturan gambar optimal

    SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan memberikan performa tampilan yang optimal. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk memilih berbagai mode seperti Office, Photo, Movie, Game, Economy, dsb. agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan ini, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

    Teknologi MHL untuk menikmati konten seluler pada layar besar

    Teknologi MHL untuk menikmati konten seluler pada layar besar

    Mobile High Definition Link (MHL) adalah antarmuka audio/video seluler untuk menghubungkan ponsel dan perangkat portabel lainnya secara langsung ke layar berdefinisi tinggi. Kabel MHL opsional memungkinkan Anda menyambungkan perangkat seluler berkemampuan MHL ke layar Philips MHL yang besar ini, dan menyaksikan video HD menjadi hidup dengan suara digital penuh. Sekarang Anda tidak hanya dapat menikmati game seluler, foto, film, atau aplikasi lain di layar besar, namun juga dapat secara bersamaan mengisi daya perangkat seluler agar daya tidak pernah habis.

    Desain bezel tipis untuk tampilan bergaya

    Desain bezel yang tipis menambahkan sentuhan gaya sehingga tampil serasi di segala lingkungan. Selain itu desain ini menjadikan layar ideal untuk dinding video matriks kotak.

    Speaker 7 Watt bertenaga untuk meningkatkan konten Anda

    Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

    Hub USB 3.0 untuk memudahkan akses dan pengisian daya cepat

    USB 3.0 Super Cepat memanfaatkan kecepatan transfer 5,0 gbit/s, sekitar 10 kali lebih cepat dari USB 2.0 standar. Secara signifikan mengurangi waktu transfer data untuk menghemat waktu dan uang Anda. Dengan bandwidth yang lebih banyak, kecepatan transfer super cepat, manajemen daya yang lebih baik, dan performa keseluruhan yang unggul, USB 3.0 menetapkan standar global terbaru yang memungkinkan Anda menggunakan perangkat penyimpanan berkapasitas besar. Kini Anda tidak perlu menunggu lama ketika perangkat mengisi daya. FastCharge baru memungkinkan pengisian cepat untuk mengisi daya dan siap digunakan. USB 3.0 juga kompatibel dengan USB 2.0.

    SmartConnect dengan koneksi DisplayPort, HDMI, dan VGA

    Layar Philips ini dilengkapi dengan multi koneksi tercanggih seperti VGA, Display Port, dan konektor HDMI universal, memungkinkan Anda untuk menikmati resolusi tinggi tanpa kompresi konten video dan audio. Kini koneksi DisplayPort dan HDMI 2.0 baru memungkinkan resolusi penuh 4K pada 60Hz untuk visual yang mulus. Koneksi USB memastikan transfer data super cepat sekaligus konektivitas global. Apapun sumber yang Anda gunakan, yakinlah bahwa layar Philips akan mampu mendampingi Anfa dalam waktu lama!

    Dudukan VESA memungkinkan setelan yang sempurna

    Pola VESA menjamin kompatibilitas untuk ratusan solusi pemasangan inovatif.

    Konsumsi daya nol dengan sakelar 0 watt

    Dengan menyalakan sakelar 0 watt yang terletak praktis di sisi belakang monitor, Anda dapat sepenuhnya memutuskan daya AC ke monitor Anda. Hal ini menghasilkan konsumsi daya nol, sehingga makin mengurangi jejak karbon Anda

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran Panel
      42,51 inci (108 cm)
      Rasio Aspek
      16:9
      Tipe panel LCD
      LCD IPS
      Tipe lampu latar
      Sistem W-LED
      Pitch piksel
      0,2451 x 0,2451mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60Hz
      Kecerahan
      300  cd/m²
      Keseragaman kecerahan
      96~105%
      Warna tampilan
      Mendukung 1,07 miliar warna (10 bit)
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Waktu respons (standar)
      5 md (Abu-abu ke Abu-abu)*
      Sudut tampilan
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 20
      Penyempurnaan gambar
      SmartImage
      Area tampilan yang efektif
      941,2 (H) x 529,4 (V)
      Frekuensi Pemindaian
      VGA/HDMI: 30 - 99 kHz ; DP: 30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz ; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
      sRGB
      Y
      MHL
      1080P @ 60Hz
      Delta E
      <3
      Bebas kedipan
      Y
      Lapisan Layar
      Anti-Silau, 3H, Kekaburan 1%

    • Konektivitas

      Input Sinyal
      • VGA (Analog )
      • DisplayPort x 2
      • HDMI (2.0) - MHL x 2
      USB
      USB 3.0x4 (1 dgn pengisian daya cepat)*
      Input Sinkronisasi
      • Sinkronisasi Terpisah
      • Sinkronisasi Sinyal Hijau
      Audio (In/Out)
      • Masukan audio PC
      • Keluaran headphone

    • Mudah

      Speaker Internal
      7 W x 2
      Kompatibilitas Plug & Play
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Kenyamanan pengguna
      • SmartImage
      • Multiview
      • Pengguna
      • Menu
      • Tombol Daya
      Bahasa Tampilan Layar
      • Portugis Brasil
      • Ceko
      • Belanda
      • Indonesia
      • Finlandia
      • Prancis
      • Jerman
      • Yunani
      • Hongaria
      • Italia
      • Jepang
      • Korea
      • Polandia
      • Portugis
      • Rusia
      • Mandarin Sederhana
      • Spanyol
      • Swedia
      • Cina Tradisional
      • Turki
      • Ukraina
      Kemudahan lain
      • Kunci Kensington
      • Dudukan VESA (200x200mm)
      Perangkat lunak kontrol
      SmartControl
      MultiView
      • PIP (2x)
      • PBP (4x)

    • Daya

      Mode ECO
      46,5 W (khas)
      Catu daya
      • Bawaan
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Mode mati
      0 watt dengan sakelar AC
      Mode menyala
      63,1 W (khas) (metode pengujian EnergyStar 6.0)
      Mode siaga
      <0,5 W (khas)
      Indikator LED daya
      • Pengoperasian - Putih
      • Mode Siaga- Putih (berkedip)

    • Dimensi

      Kemasan dalam mm (LxTxP)
      1070 x 680 x 160  milimeter
      Produk tanpa dudukan (mm)
      968 x 562 x 82  milimeter
      Produk dengan dudukan (tinggi maks)
      968 x 630 x 259  milimeter

    • Berat

      Produk dengan kemasan (kg)
      14,29  kg
      Produk dengan dudukan (kg)
      9,72  kg
      Produk tanpa dudukan (kg)
      9,40  kg

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0°C hingga 40°C  °C
      MTBF
      70.000 jam (tidak termasuk lampu latar)  jam
      Kelembapan relatif
      20%-80  %
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20°C hingga 60°C  °C

    • Keramahan lingkungan

      Energi dan Lingkungan
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      Bahan kemasan daur ulang
      100  %
      Zat Tertentu
      • Rangka bebas PVC/BFR
      • Bebas merkuri

    • Kepatuhan dan standar

      Persetujuan Peraturan
      • CECP
      • WEEE
      • KCC
      • PSE
      • VCCI
      • J-MOSS
      • EPA
      • BSMI
      • SEMKO
      • RCM
      • Tanda CE
      • FCC Kelas B
      • EAC
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • PSB
      • E-standby
      • SASO
      • CB
      • China RoHS
      • UKRAINA
      • Kuwait
      • KUCAS
      • ICES-003

    • Kabinet

      Selesai
      Mengkilap (Bezel depan) / Bertekstur (Kaki/Penutup belakang)
      Kaki
      Perak
      Bezel depan
      Hitam
      Tutup belakang
      Hitam

    • Apa saja yang terdapat di kotak?

      Kabel
      VGA, HDMI, DP, Audio, Daya
      Monitor dengan dudukan
      Y
      Dokumentasi Pengguna
      Y

    Badge-D2C

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    • Layar Philips ini bersertifikat MHL. Namun, jika perangkat MHL Anda tidak terhubung atau tidak bekerja dengan benar, baca FAQ perangkat MHL Anda atau langsung hubungi vendor untuk petunjuk. Kebijakan produsen perangkat Anda mungkin mengharuskan Anda membeli kabel atau adaptor MHL dengan merek khusus mereka agar dapat berfungsi
    • Memerlukan perangkat seluler bersertifikat MHL opsional dan kabel MHL. (tidak disertakan) Harap tanyakan tentang kompatibilitas pada vendor perangkat MHL Anda.
    • Hemat Energi Siaga/Mati dari ErP tidak berlaku untuk fungsi pengisian daya MHL
    • Untuk daftar lengkap produk berkemampuan MHL lihat www.mhlconsortiun.org
    • Pengisian daya cepat mematuhi standar USB BC 1.2
    • Nilai waktu respons sama dengan SmartResponse
    • Empat input diperlukan untuk 4 sistem pada satu layar.
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