BG1024/16
Merapikan rambut badan dengan mudah, cocok untuk area yang intim
Seri 1000 dirancang khusus untuk perawatan rambut tubuh dan ideal untuk digunakan pada area yang lebih sempit dan sensitif atau saat bepergian. Alat ini dengan aman memangkas rambut di area intim dan dilengkapi dengan sistem perlindungan kulit yang unik.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem perlindungan kulitnya yang unik melindungi area paling sensitif sekalipun saat melakukan perawatan rambut pada tubuh. Anda dapat mencukur hingga sependek 0,5 mm dengan nyaman karena ujung pisau yang tajam tidak bersentuhan langsung dengan kulit.
Cukur rambut yang tumbuh ke segela arah dengan alat cukur dua arah dan sisir 3 mm. Sebaiknya lakukan perawatan sebelum mencukur jika Anda memiliki rambut tebal.
Alat perawat rambut tubuh basah dan kering ini tahan air, sehingga dapat digunakan di dalam atau di luar kamar mandi sekaligus mudah dibersihkan. Untuk hasil terbaik, gunakan pada rambut kering sebelum mandi.
Ringkas dan efisien, dilengkapi 1 baterai Philips AA Alkaline yang tahan hingga 2 bulan. Waktu pemakaian dapat berbeda bergantung pada jenis rambut dan frekuensi pemakaian.
Dengan pegangan karet ergonomis untuk pencukuran yang lebih terkontrol, alat perawat rambut tubuh rambut ini mudah dipegang dan dikendalikan.
Semua alat perawat rambut tubuh kami tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun dan tidak memerlukan pelumas.
Ciptakan gaya sesuka Anda
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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