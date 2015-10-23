Merapikan rambut badan dengan mudah, cocok untuk area yang intim

Seri 1000 dirancang khusus untuk perawatan rambut tubuh dan ideal untuk digunakan pada area yang lebih sempit dan sensitif atau saat bepergian. Alat ini dengan aman memangkas rambut di area intim dan dilengkapi dengan sistem perlindungan kulit yang unik.