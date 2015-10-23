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  • Merapikan rambut badan dengan mudah, cocok untuk area yang intim Merapikan rambut badan dengan mudah, cocok untuk area yang intim Merapikan rambut badan dengan mudah, cocok untuk area yang intim

    Bodygroom Series 1000 Pemangkas rambut tubuh dan selangkangan

    BG1024/16

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan
    2 Award

    Merapikan rambut badan dengan mudah, cocok untuk area yang intim

    Seri 1000 dirancang khusus untuk perawatan rambut tubuh dan ideal untuk digunakan pada area yang lebih sempit dan sensitif atau saat bepergian. Alat ini dengan aman memangkas rambut di area intim dan dilengkapi dengan sistem perlindungan kulit yang unik.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp479.900,00

    Bodygroom Series 1000 Pemangkas rambut tubuh dan selangkangan

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    Merapikan rambut badan dengan mudah, cocok untuk area yang intim

    Pemangkas dua arah dengan pelindung kulit

    • 1 sisir click-on, 3mm
    • Termasuk 1 baterai AA
    Sistem perlindungannya menjaga kulit Anda tetap aman

    Sistem perlindungannya menjaga kulit Anda tetap aman

    Sistem perlindungan kulitnya yang unik melindungi area paling sensitif sekalipun saat melakukan perawatan rambut pada tubuh. Anda dapat mencukur hingga sependek 0,5 mm dengan nyaman karena ujung pisau yang tajam tidak bersentuhan langsung dengan kulit.

    Pemangkas dua arah dan sisir untuk memangkas ke segala arah

    Pemangkas dua arah dan sisir untuk memangkas ke segala arah

    Cukur rambut yang tumbuh ke segela arah dengan alat cukur dua arah dan sisir 3 mm. Sebaiknya lakukan perawatan sebelum mencukur jika Anda memiliki rambut tebal.

    Alat perawat rambut tubuh yang 100% bisa digunakan saat mandi

    Alat perawat rambut tubuh yang 100% bisa digunakan saat mandi

    Alat perawat rambut tubuh basah dan kering ini tahan air, sehingga dapat digunakan di dalam atau di luar kamar mandi sekaligus mudah dibersihkan. Untuk hasil terbaik, gunakan pada rambut kering sebelum mandi.

    Daya yang bertahan hingga 2 bulan

    Daya yang bertahan hingga 2 bulan

    Ringkas dan efisien, dilengkapi 1 baterai Philips AA Alkaline yang tahan hingga 2 bulan. Waktu pemakaian dapat berbeda bergantung pada jenis rambut dan frekuensi pemakaian.

    Pegangan ergonomis untuk kendali perawatan tambahan

    Pegangan ergonomis untuk kendali perawatan tambahan

    Dengan pegangan karet ergonomis untuk pencukuran yang lebih terkontrol, alat perawat rambut tubuh rambut ini mudah dipegang dan dikendalikan.

    Alat perawat rambut tubuh yang dibuat tahan lama tanpa memerlukan minyak

    Alat perawat rambut tubuh yang dibuat tahan lama tanpa memerlukan minyak

    Semua alat perawat rambut tubuh kami tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun dan tidak memerlukan pelumas.

    Spesifikasi Teknis

    • Ciptakan gaya sesuka Anda

      Jumlah setelan panjang
      1 pengaturan panjang

    • Aksesori

      Termasuk baterai
      Termasuk baterai AA
      Kabel shower
      Y

    • Daya

      Lama pemakaian
      Hingga 2 bulan
      Jenis baterai
      Baterai AA

    • Desain

      Gagang
      Cengkeraman & gagang ergonomis

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Sistem pemotongan

      Unit pemotongan
      Pemangkas dua-arah
      Lebar pemotong
      32  milimeter
      Kenyamanan kulit
      • Sistem perlindungan kulit
      • Nyaman untuk area yang sensitif

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      • Dapat dicuci seluruhnya
      • Dapat digunakan ketika mandi dan mudah dibersihkan
      Bebas perawatan
      • Tidak memerlukan pelumas
      • Tidak perlu mengganti pisau
      Pengoperasian
      Penggunaan tanpa kabel
      Pengaturan panjang yang aman
      Y

    Badge-D2C

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