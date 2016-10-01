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  • Sekali lilit untuk keriting sempurna Sekali lilit untuk keriting sempurna Sekali lilit untuk keriting sempurna

    StyleCare Pengeriting

    BHB864/00

    Sekali lilit untuk keriting sempurna

    Rambut keriting ala klasik mudah dibuat dengan pengeriting baru kami. dengan lapisan keramik turmalin memastikan rambut Anda tetap terlindungi, bebas kusut, dan berkilau sempurna. Tingkat panas hingga 200°C memungkinkan Anda untuk membuat keriting cantik tahan lama dalam sekali lilit.

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    StyleCare Pengeriting

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    Sekali lilit untuk keriting sempurna

    • Laras medium 25mm
    • Keramik turmalin
    • Setelan suhu digital
    Keramik turmalin untuk kelembutan dan kilau terbaik

    Keramik turmalin untuk kelembutan dan kilau terbaik

    berlapis keramik yang halus mencegah kerusakan rambut selama penataan. Dilapisi dengan turmalin untuk memberikan kelembutan dan kilau terbaik pada rambut keriting Anda.

    Hingga 200°C untuk hasil sempurna

    Hingga 200°C untuk hasil sempurna

    Suhu tinggi memungkinkan Anda untuk mengubah tatanan rambut dengan mudah sehingga mendapatkan tampilan keriting yang Anda inginkan.

    Laras medium 25mm untuk keriting klasik

    Laras medium 25mm untuk keriting klasik

    Laras medium 25mm untuk keriting klasik

    30% lebih banyak ruang penataan untuk rambut panjang dan tebal

    30% lebih banyak ruang penataan untuk rambut panjang dan tebal

    Meningkatkan ruang penataan pada laras untuk pengeritingan mudah pada rambut panjang atau tebal.

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.

    Dudukan pengaman untuk kemudahan penggunaan

    Dudukan pengaman untuk kemudahan penggunaan

    Dudukan pengaman memungkinkan Anda meletakkan pengeriting dengan aman selama pemakaian

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

    Penata rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik.

    Fungsi kunci-tombol untuk menghindari pengaktifan tanpa sengaja

    Fungsi kunci-tombol untuk menghindari pengaktifan tanpa sengaja

    Anda yang memegang kendali. Tidak ada lagi perubahan suhu tanpa sengaja berkat fungsi kunci-tombol.

    Kabel putar agar tidak kusut

    Kabel putar agar tidak kusut

    Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.

    Mati otomatis agar aman digunakan

    Mati otomatis agar aman digunakan

    Penata rambut ini sudah dilengkapi dengan fitur mati otomatis. Fitur ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi Anda. Jika dibiarkan menyala, perangkat akan mati secara otomatis setelah 60 menit.

    Kabel daya 1,8 m

    Kabel daya 1,8 m

    Mudah digunakan berkat kabel daya sepanjang 1,8 m.

    Garansi 2 tahun di seluruh dunia

    Garansi 2 tahun di seluruh dunia

    Philips menawarkan garansi penuh 2 tahun untuk produk ini guna menjamin Anda memiliki produk dengan masa pakai lama untuk digunakan setiap hari.

    8 setelan suhu digital untuk pengontrolan penuh

    Tampilan digital dengan 8 setelan suhu memberikan kontrol penuh untuk menyesuaikan suhu dengan jenis rambut Anda untuk mencegah kerusakan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,8 m
      Tegangan
      Seluruh dunia  volt
      Waktu pemanasan
      60 dtk
      Lapisan laras
      Keramik Turmalin
      Ukuran laras
      25mm
      Jumlah setelan panas
      8
      Kisaran suhu
      130 °C - 200 °C
      Jenis kontrol suhu
      LCD

    • Fitur

      Mati otomatis
      setelah 60 menit
      Pengunci tombol
      Y
      Kabel putar
      Y
      Dudukan
      Y

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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