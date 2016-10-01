BHB864/00
Sekali lilit untuk keriting sempurna
Rambut keriting ala klasik mudah dibuat dengan pengeriting baru kami. dengan lapisan keramik turmalin memastikan rambut Anda tetap terlindungi, bebas kusut, dan berkilau sempurna. Tingkat panas hingga 200°C memungkinkan Anda untuk membuat keriting cantik tahan lama dalam sekali lilit.See all benefits
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berlapis keramik yang halus mencegah kerusakan rambut selama penataan. Dilapisi dengan turmalin untuk memberikan kelembutan dan kilau terbaik pada rambut keriting Anda.
Suhu tinggi memungkinkan Anda untuk mengubah tatanan rambut dengan mudah sehingga mendapatkan tampilan keriting yang Anda inginkan.
Laras medium 25mm untuk keriting klasik
Meningkatkan ruang penataan pada laras untuk pengeritingan mudah pada rambut panjang atau tebal.
Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.
Dudukan pengaman memungkinkan Anda meletakkan pengeriting dengan aman selama pemakaian
Penata rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik.
Anda yang memegang kendali. Tidak ada lagi perubahan suhu tanpa sengaja berkat fungsi kunci-tombol.
Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.
Penata rambut ini sudah dilengkapi dengan fitur mati otomatis. Fitur ini dirancang untuk memberikan ketenangan bagi Anda. Jika dibiarkan menyala, perangkat akan mati secara otomatis setelah 60 menit.
Mudah digunakan berkat kabel daya sepanjang 1,8 m.
Philips menawarkan garansi penuh 2 tahun untuk produk ini guna menjamin Anda memiliki produk dengan masa pakai lama untuk digunakan setiap hari.
Tampilan digital dengan 8 setelan suhu memberikan kontrol penuh untuk menyesuaikan suhu dengan jenis rambut Anda untuk mencegah kerusakan.
Spesifikasi teknis
Fitur
Servis
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