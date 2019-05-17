Cari istilah

ID
EN
  • Perawatan yang mudah untuk rambut Anda Perawatan yang mudah untuk rambut Anda Perawatan yang mudah untuk rambut Anda

    EssentialCare Pengering

    BHC010/12

    Perawatan yang mudah untuk rambut Anda

    Pengering rambut perawatan esensial Philips yang Baru ini cantik, ringkas, dan bertenaga. Daya 1200W memungkinkan Anda mengeringkan rambut dengan lembut dan cepat. Setelan perawatan fleksibel didesain untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeringan yang berbeda dan menawarkan perawatan ekstra.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp355.900,00

    EssentialCare Pengering

    Produk serupa

    See all Pengering rambut

    Perawatan yang mudah untuk rambut Anda

    • 1.200 W
    • Ringkas
    Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

    Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

    Pengering rambut ini memiliki kelebihan gagang yang bisa dilipat. Hasilnya, pengering rambut kecil dan ringkas yang mudah diletakkan di tempat terkecil sekalipun dan Anda bisa membawanya ke mana saja.

    Pengeringan halus 1200 W untuk hasil yang indah

    Pengeringan halus 1200 W untuk hasil yang indah

    Pengering rambut 1200W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.

    3 setelan opsi pengeringan fleksibel untuk berbagai kebutuhan

    3 setelan opsi pengeringan fleksibel untuk berbagai kebutuhan

    Pengering rambut ringkas ini menawarkan 3 pengaturan panas & kecepatan prasetel untuk pengeringan dingin, perawatan, atau pengeringan cepat.

    Setelan udara dingin untuk pengeringan ekstra lembut

    Setelan udara dingin untuk pengeringan ekstra lembut

    Setelan udara dingin memungkinkan Anda mengeringkan rambut dengan suhu yang cukup rendah untuk mengurangi kerusakan dan sangat cocok untuk rambut tipis, kering, dan rusak. Setelan ini juga cocok untuk pemakaian di musim panas!

    Desain ringkas yang mudah dipegang dan dibawa

    Desain ringkas yang mudah dipegang dan dibawa

    Ringkas dan ergonomis, pengering rambut ini memiliki desain modern yang pintar, sehingga ringan dan mudah digunakan.

    Setelan udara cepat agar pengeringan efisien dan lembut

    Setelan udara cepat agar pengeringan efisien dan lembut

    Setelan udara cepat (II) menawarkan suhu tinggi dan hembusan udara yang lebih bertenaga. Meskipun ukurannya ringkas, dengan daya 1200w alat ini bisa mengeringkan rambut Anda dengan cara yang efisien dan lembut.

    Setelan suhu ThermoProtect

    Setelan suhu ThermoProtect

    Setelan ThermoProtect memberikan suhu pengeringan optimal serta perlindungan tambahan. Hembusan udara yang optimal dan kombinasi panas ThermoProtect mengeringkan rambut dengan cepat tanpa membuatnya menjadi terlalu panas, menjaga tingkat kelembapan alami rambut Anda untuk rambut yang terlihat sehat berkilau.

    Konsentrator mengarahkan aliran udara untuk penampilan yang licin, berkilau

    Konsentrator mengarahkan aliran udara untuk penampilan yang licin, berkilau

    Konsentrator mengarahkan aliran udara untuk penampilan yang licin, berkilau

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Aksesori
      Nozel

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1.5  m
      Watt
      1.000-1.200  W
      Voltase
      220-240 V
      Frekuensi
      50-60  Hz

    • Fitur

      Pegangan yang dapat dilipat
      YA
      Kait penyimpanan
      Y

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.