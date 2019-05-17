BHC010/12
Perawatan yang mudah untuk rambut Anda
Pengering rambut perawatan esensial Philips yang Baru ini cantik, ringkas, dan bertenaga. Daya 1200W memungkinkan Anda mengeringkan rambut dengan lembut dan cepat. Setelan perawatan fleksibel didesain untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengeringan yang berbeda dan menawarkan perawatan ekstra.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pengering rambut ini memiliki kelebihan gagang yang bisa dilipat. Hasilnya, pengering rambut kecil dan ringkas yang mudah diletakkan di tempat terkecil sekalipun dan Anda bisa membawanya ke mana saja.
Pengering rambut 1200W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal dan daya pengering yang lembut untuk hasil indah setiap hari.
Pengering rambut ringkas ini menawarkan 3 pengaturan panas & kecepatan prasetel untuk pengeringan dingin, perawatan, atau pengeringan cepat.
Setelan udara dingin memungkinkan Anda mengeringkan rambut dengan suhu yang cukup rendah untuk mengurangi kerusakan dan sangat cocok untuk rambut tipis, kering, dan rusak. Setelan ini juga cocok untuk pemakaian di musim panas!
Ringkas dan ergonomis, pengering rambut ini memiliki desain modern yang pintar, sehingga ringan dan mudah digunakan.
Setelan udara cepat (II) menawarkan suhu tinggi dan hembusan udara yang lebih bertenaga. Meskipun ukurannya ringkas, dengan daya 1200w alat ini bisa mengeringkan rambut Anda dengan cara yang efisien dan lembut.
Setelan ThermoProtect memberikan suhu pengeringan optimal serta perlindungan tambahan. Hembusan udara yang optimal dan kombinasi panas ThermoProtect mengeringkan rambut dengan cepat tanpa membuatnya menjadi terlalu panas, menjaga tingkat kelembapan alami rambut Anda untuk rambut yang terlihat sehat berkilau.
Konsentrator mengarahkan aliran udara untuk penampilan yang licin, berkilau
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