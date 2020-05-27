Diffuser pemijat memaksimalkan volume & memperindah ikal

Diffuser pemijat yang asimetris memiliki desain asimetris unik yang disesuaikan dengan bentuk kepala, sehingga membuatnya lebih mudah dan intuitif untuk digunakan. Diffuser menyebarkan aliran udara ke seluruh rambut, mengeringkan rambut dengan lebih sehat, meningkatkan volume dan mengurangi kusut. Pin karet dapat digunakan untuk memijat dan menstimulasi kulit kepala dan meningkatkan vitalitas rambut. Untuk hasil terbaik, dekatkan alat ke area tempurung kepala belakang bagian atas dan akar rambut, kemudian biarkan pin pemijat menambah elastisitas dan membentuk ikal rambut.