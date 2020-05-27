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  • Perlindungan panas aktif, untuk 22% lebih kemilau*. Perlindungan panas aktif, untuk 22% lebih kemilau*. Perlindungan panas aktif, untuk 22% lebih kemilau*.

    DryCare Advanced Pengering

    BHD184/00

    Perlindungan panas aktif, untuk 22% lebih kemilau*.

    Perubahan aliran udara panas dan dingin memberikan sensasi rasa nyaman pada rambut dan kulit kepala. Daya pengeringan 2200W dan setelan TurboBoost memberi Anda pengeringan dan penataan cepat yang dibutuhkan.

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    DryCare Advanced Pengering

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    Perlindungan panas aktif, untuk 22% lebih kemilau*.

    • Sensor ThermoBalance
    • Ionic
    • 2.200 W
    ThermoBalance memberikan perlindungan suhu aktif

    ThermoBalance memberikan perlindungan suhu aktif

    ThermoBalance adalah teknologi inovatif Philips yang memberikan perlindungan cerdas dan superior untuk rambut Anda. Sensor mendiagnosis panas udara secara terus-menerus dan selalu konstan menyesuaikan temperatur untuk pengeringan yang cepat dan sehat. Bila Sensor ThermoBalance diaktifkan, LED akan menyala. Anda mungkin akan merasakan perubahan suhu yang nyaman dan konstan, sehingga mencegah terbentuknya titik panas yang merusak rambut. Rambut dan kulit kepala Anda selalu terlindungi dari panas berlebih.

    2.200 W, daya pengeringan kinerja tinggi

    2.200 W, daya pengeringan kinerja tinggi

    Pengering rambut profesional 2200W ini menghasilkan hembusan udara yang kuat. Gabungan tenaga dan kecepatan yang dihasilkannya membuat pengeringan dan penataan rambut Anda menjadi lebih cepat dan lebih mudah.

    Hembusan Dingin untuk mengatur gaya

    Hembusan Dingin untuk mengatur gaya

    Setelan profesional yang harus dimiliki, tombol Cool Shot akan memberikan hembusan udara dingin. Digunakan setelah penataan untuk memberikan sentuhan akhir dan merampungkan penataan rambut.

    3 setelan panas dan 2 setelan kecepatan untuk kontrol penuh

    3 setelan panas dan 2 setelan kecepatan untuk kontrol penuh

    Atur dan kontrol setelan panas serta kecepatan dengan mudah untuk menciptakan gaya rambut yang sempurna. Pilih dari 3 setelan panas dan 2 setelan kecepatan untuk pengendalian penuh dan pengeringan serta penataan yang akurat

    Konsentrator hembusan udara tipis untuk hasil sisir sempurna

    Konsentrator hembusan udara tipis untuk hasil sisir sempurna

    Nozel penataan ramping memusatkan aliran rambut melalui bukaan 11 mm untuk gaya rambut yang tepat pada area tertentu. Cocok untuk merapikan atau menyelesaikan gaya Anda.

    Diffuser pemijat memaksimalkan volume & memperindah ikal

    Diffuser pemijat memaksimalkan volume & memperindah ikal

    Diffuser pemijat yang asimetris memiliki desain asimetris unik yang disesuaikan dengan bentuk kepala, sehingga membuatnya lebih mudah dan intuitif untuk digunakan. Diffuser menyebarkan aliran udara ke seluruh rambut, mengeringkan rambut dengan lebih sehat, meningkatkan volume dan mengurangi kusut. Pin karet dapat digunakan untuk memijat dan menstimulasi kulit kepala dan meningkatkan vitalitas rambut. Untuk hasil terbaik, dekatkan alat ke area tempurung kepala belakang bagian atas dan akar rambut, kemudian biarkan pin pemijat menambah elastisitas dan membentuk ikal rambut.

    Hembusan turbo untuk pengeringan ekstra cepat

    Hembusan turbo untuk pengeringan ekstra cepat

    Tombol hembusan turbo meningkatkan aliran udara, untuk mengeringkan rambut Anda lebih cepat lagi.

    Perawatan dengan ion agar rambut kemilau, bebas kusut

    Perawatan dengan ion agar rambut kemilau, bebas kusut

    Berikan perawatan cepat pada rambut Anda dengan pengondisian ion. Penyaluran ion negatif akan menghilangkan kusut dan mengondisikan rambut untuk meningkatkan kilaunya. Hasilnya adalah rambut halus bebas kusut yang bersinar.

    Kait untuk penyimpanan mudah agar praktis disimpan

    Kait untuk penyimpanan mudah agar praktis disimpan

    Pengait karet bisa ditemukan di ujung gagang. Digunakan agar alat mudah disimpan saat di rumah atau saat menginap di hotel.

    Kabel 1,8 m untuk fleksibilitas maksimal

    Kabel 1,8 m untuk fleksibilitas maksimal

    Kabel 1,8 m.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,8 m
      Daya
      2200  W
      Voltase
      220-240  volt
      Frekuensi
      50-60  Hz
      Watt
      2200  W
      Motor
      Motor DC

    • Fitur

      Pegangan yang dapat dilipat
      NO
      Lapisan keramik
      NO
      Lubang gantungan
      Y
      Corong penambah volume
      Y
      Voltase ganda
      NO
      Perawatan ion
      Y
      Jumlah sambungan
      2
      Nozel / Konsentrator
      Y
      Disertai sarung
      NO
      Hembusan Dingin
      Y

    • Servis

      Garansi 2-tahun
      Y

    Badge-D2C

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