BHD184/00
Perlindungan panas aktif, untuk 22% lebih kemilau*.
Perubahan aliran udara panas dan dingin memberikan sensasi rasa nyaman pada rambut dan kulit kepala. Daya pengeringan 2200W dan setelan TurboBoost memberi Anda pengeringan dan penataan cepat yang dibutuhkan.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
ThermoBalance adalah teknologi inovatif Philips yang memberikan perlindungan cerdas dan superior untuk rambut Anda. Sensor mendiagnosis panas udara secara terus-menerus dan selalu konstan menyesuaikan temperatur untuk pengeringan yang cepat dan sehat. Bila Sensor ThermoBalance diaktifkan, LED akan menyala. Anda mungkin akan merasakan perubahan suhu yang nyaman dan konstan, sehingga mencegah terbentuknya titik panas yang merusak rambut. Rambut dan kulit kepala Anda selalu terlindungi dari panas berlebih.
Pengering rambut profesional 2200W ini menghasilkan hembusan udara yang kuat. Gabungan tenaga dan kecepatan yang dihasilkannya membuat pengeringan dan penataan rambut Anda menjadi lebih cepat dan lebih mudah.
Setelan profesional yang harus dimiliki, tombol Cool Shot akan memberikan hembusan udara dingin. Digunakan setelah penataan untuk memberikan sentuhan akhir dan merampungkan penataan rambut.
Atur dan kontrol setelan panas serta kecepatan dengan mudah untuk menciptakan gaya rambut yang sempurna. Pilih dari 3 setelan panas dan 2 setelan kecepatan untuk pengendalian penuh dan pengeringan serta penataan yang akurat
Nozel penataan ramping memusatkan aliran rambut melalui bukaan 11 mm untuk gaya rambut yang tepat pada area tertentu. Cocok untuk merapikan atau menyelesaikan gaya Anda.
Diffuser pemijat yang asimetris memiliki desain asimetris unik yang disesuaikan dengan bentuk kepala, sehingga membuatnya lebih mudah dan intuitif untuk digunakan. Diffuser menyebarkan aliran udara ke seluruh rambut, mengeringkan rambut dengan lebih sehat, meningkatkan volume dan mengurangi kusut. Pin karet dapat digunakan untuk memijat dan menstimulasi kulit kepala dan meningkatkan vitalitas rambut. Untuk hasil terbaik, dekatkan alat ke area tempurung kepala belakang bagian atas dan akar rambut, kemudian biarkan pin pemijat menambah elastisitas dan membentuk ikal rambut.
Tombol hembusan turbo meningkatkan aliran udara, untuk mengeringkan rambut Anda lebih cepat lagi.
Berikan perawatan cepat pada rambut Anda dengan pengondisian ion. Penyaluran ion negatif akan menghilangkan kusut dan mengondisikan rambut untuk meningkatkan kilaunya. Hasilnya adalah rambut halus bebas kusut yang bersinar.
Pengait karet bisa ditemukan di ujung gagang. Digunakan agar alat mudah disimpan saat di rumah atau saat menginap di hotel.
Kabel 1,8 m.
Spesifikasi teknis
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