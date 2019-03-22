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  • Rambut halus dan berkilau dengan perawatan dan kontrol Rambut halus dan berkilau dengan perawatan dan kontrol Rambut halus dan berkilau dengan perawatan dan kontrol

    StraightCare Essential Pelurus rambut ThermoProtect

    BHS376/00

    Rambut halus dan berkilau dengan perawatan dan kontrol

    Dirancang khusus untuk menata secara mudah dan cepat dengan pelat panjang dengan Keratin dan 6 pengaturan suhu. Merawat rambut Anda dengan teknologi ThermoProtect yang mencegah panas berlebih.

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    StraightCare Essential Pelurus rambut ThermoProtect

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    Rambut halus dan berkilau dengan perawatan dan kontrol

    • Teknologi ThermoProtect
    • Pelat dengan kandungan keratin
    • 6 setelan suhu
    Teknologi ThermoProtect

    Teknologi ThermoProtect

    Teknolo ThermoProtect mendistribusikan panas secara merata ke seluruh permukaan pelat, mencegah rambut jadi terlalu panas.

    Pelat dengan kandungan keratin untuk rambut lembut berkilau

    Pelat dengan kandungan keratin untuk rambut lembut berkilau

    Pelat dengan kandungan keratin meluncur licin di rambut untuk penataan gaya yang cepat dan mudah.

    Rentang suhu dari 160°C hingga 230°C

    Rentang suhu dari 160°C hingga 230°C

    Pilih antara rentang suhu dari 160°C hingga 230°C untuk mendapatkan hasil yang tahan lama namun meminimalisir risiko kerusakan rambut.

    6 setelan suhu untuk kontrol yang lebih baik

    6 setelan suhu untuk kontrol yang lebih baik

    Setelan suhu beragam untuk kontrol yang lebih baik. Suhu lebih rendah untuk sentuhan akhir dan penataan yang lembut. Suhu lebih tinggi untuk hasil yang tahan lama.

    Pelat panjang 100mm untuk meluruskan dengan cepat dan mudah

    Pelat panjang 100mm untuk meluruskan dengan cepat dan mudah

    Pelat 100mm yang lebih panjang menyediakan kontak yang lebih baik dengan rambut untuk membantu Anda mendapatkan rambut lurus sempurna dengan cepat dan mudah.

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik

    Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik.

    Mati otomatis agar aman digunakan

    Mati otomatis agar aman digunakan

    Alat penata rambut ini dilengkapi fungsi mati otomatis sehingga aman. Alat akan mati otomatis setelah 60 menit.

    Fungsi kunci-tombol agar mudah dan aman disimpan

    Fungsi kunci-tombol agar mudah dan aman disimpan

    Pelat bisa dikunci rapat agar aman dan mudah disimpan.

    Voltase universal sehingga bisa digunakan di seluruh dunia

    Voltase universal sehingga bisa digunakan di seluruh dunia

    Kompatibel dengan 110-240 volt. Bisa digunakan di mana saja di seluruh dunia.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,8  m
      Tegangan
      110-240  volt
      Waktu pemanasan
      30 dtk
      Ukuran pelat
      28X100 mm
      Jenis kontrol suhu
      Rheostat putar
      Suhu penataan
      160°C - 230°C
      Daya mode mati
      < 0,5 W

    • Fitur

      Kabel putar
      Y
      Bahan pelat
      Pelat keramik dengan kandungan keratin
      Kait penyimpanan
      Y
      Kunci pelat
      Y
      Indikator siap pakai
      Y

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    Badge-D2C

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