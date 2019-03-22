BHS376/00
Rambut halus dan berkilau dengan perawatan dan kontrol
Dirancang khusus untuk menata secara mudah dan cepat dengan pelat panjang dengan Keratin dan 6 pengaturan suhu. Merawat rambut Anda dengan teknologi ThermoProtect yang mencegah panas berlebih.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Teknolo ThermoProtect mendistribusikan panas secara merata ke seluruh permukaan pelat, mencegah rambut jadi terlalu panas.
Pelat dengan kandungan keratin meluncur licin di rambut untuk penataan gaya yang cepat dan mudah.
Pilih antara rentang suhu dari 160°C hingga 230°C untuk mendapatkan hasil yang tahan lama namun meminimalisir risiko kerusakan rambut.
Setelan suhu beragam untuk kontrol yang lebih baik. Suhu lebih rendah untuk sentuhan akhir dan penataan yang lembut. Suhu lebih tinggi untuk hasil yang tahan lama.
Pelat 100mm yang lebih panjang menyediakan kontak yang lebih baik dengan rambut untuk membantu Anda mendapatkan rambut lurus sempurna dengan cepat dan mudah.
Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik.
Alat penata rambut ini dilengkapi fungsi mati otomatis sehingga aman. Alat akan mati otomatis setelah 60 menit.
Pelat bisa dikunci rapat agar aman dan mudah disimpan.
Kompatibel dengan 110-240 volt. Bisa digunakan di mana saja di seluruh dunia.
Spesifikasi teknis
Fitur
Servis
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.