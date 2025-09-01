BRL128/10
Hasil cukur bersih dan mulus, bahkan di area sensitif.
Rasakan pengalaman bercukur yang lembut, cepat, dan nyaman. Sisakan rambut hingga 0,2 mm. Terlalu sibuk untuk rutinitas bercukur yang ribet? Nikmati kemudahan bercukur di tengah kesibukan Anda dengan hasil yang bersih dan mulus. Teruji secara dermatologis.See all benefits
Sistem 3 pisau untuk mencukur secara lembut—menghindari risiko lecet dan luka. Memiliki ujung pemangkas dua sisi yang memangkas seluruh rambut terlebih dahulu. Foil pencukur dengan lubang-lubang berbentuk berlian dirancang untuk mencukur rambut yang sudah dipangkas sebelumnya dalam satu kali pencukuran.
Tiada lagi ruam dan kulit memerah akibat pisau cukur - 80% wanita merasakan kulit mereka tetap mulus dan bebas iritasi setelah penggunaan alat.** Teruji secara dermatologis pada kulit sensitif.
Cocok untuk segala kesibukan Anda—di bawah pancuran maupun saat bepergian. Bebas gunakan dalam kondisi basah maupun kering.
Mencukur sesuai arah tumbuh rambut. Cukur dengan dua cara: Naik. Turun. Selesai. Ringkas tanpa kabel—jangkau segala area, dari ketiak, tungkai, hingga jari kaki. Waktu pemakaian hingga 80 mnt dalam sekali pengisian daya. Bebas gunakan terus-menerus.
Perawatan tubuh dengan teknologi mutakhir untuk kulit mulus. Aman di kulit, disesuaikan khusus untuk perawatan tubuh—karena diri Anda berhak mendapatkan perawatan terbaik.
Komponen plastiknya terbuat dari >55% plastik daur ulang, kemasannya berbahan dasar kertas, dan tidak menyertakan adaptor di dalam kemasan. Pembelian satu kali untuk investasi bertahun-tahun.*** Satu foil cukur dapat digunakan hingga satu tahun.
