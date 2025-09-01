Cari istilah

    Lady Shaver Series 6000 Pencukur nirkabel, Basah & Kering

    BRL128/10

    Hasil cukur bersih dan mulus, bahkan di area sensitif.

    Rasakan pengalaman bercukur yang lembut, cepat, dan nyaman. Sisakan rambut hingga 0,2 mm. Terlalu sibuk untuk rutinitas bercukur yang ribet? Nikmati kemudahan bercukur di tengah kesibukan Anda dengan hasil yang bersih dan mulus. Teruji secara dermatologis.

    Harga ritel yang disarankan: Rp679.900,00

    Hasil cukur bersih dan mulus, bahkan di area sensitif.

    Cukur rambut secara lembut. Rawat tubuh secara utuh. Rawat diri = peduli diri.

    • Penggunaan Basah & Kering
    • Untuk kaki dan tubuh
    • +1 aksesori
    • Waktu pemakaian hingga 80 mnt
    Menyisakan rambut hingga 0,2 mm untuk hasil cukur yang bersih dan mulus.

    Sistem 3 pisau untuk mencukur secara lembut—menghindari risiko lecet dan luka. Memiliki ujung pemangkas dua sisi yang memangkas seluruh rambut terlebih dahulu. Foil pencukur dengan lubang-lubang berbentuk berlian dirancang untuk mencukur rambut yang sudah dipangkas sebelumnya dalam satu kali pencukuran.

    Minim ruam dan kulit memerah, kulit makin terasa nyaman.**

    Tiada lagi ruam dan kulit memerah akibat pisau cukur - 80% wanita merasakan kulit mereka tetap mulus dan bebas iritasi setelah penggunaan alat.** Teruji secara dermatologis pada kulit sensitif.

    Basah untuk digunakan di bawah pancuran mandi. Kering untuk penggunaan saat bepergian.

    Cocok untuk segala kesibukan Anda—di bawah pancuran maupun saat bepergian. Bebas gunakan dalam kondisi basah maupun kering.

    Cepat dan ringkas. Tanpa kabel. Waktu pemakaian hingga 80 mnt.

    Mencukur sesuai arah tumbuh rambut. Cukur dengan dua cara: Naik. Turun. Selesai. Ringkas tanpa kabel—jangkau segala area, dari ketiak, tungkai, hingga jari kaki. Waktu pemakaian hingga 80 mnt dalam sekali pengisian daya. Bebas gunakan terus-menerus.

    Teruji secara dermatologis pada kulit sensitif.

    Perawatan tubuh dengan teknologi mutakhir untuk kulit mulus. Aman di kulit, disesuaikan khusus untuk perawatan tubuh—karena diri Anda berhak mendapatkan perawatan terbaik.

    Komponen plastiknya terbuat dari >55% plastik daur ulang.

    Komponen plastiknya terbuat dari >55% plastik daur ulang, kemasannya berbahan dasar kertas, dan tidak menyertakan adaptor di dalam kemasan. Pembelian satu kali untuk investasi bertahun-tahun.*** Satu foil cukur dapat digunakan hingga satu tahun.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Sisir pemangkas
      Y

    • Daya

      Jenis baterai
      LiFePO4
      Waktu pengisian
      8  jam
      Waktu penggunaan baterai
      Hingga 80 mnt

    • Spesifikasi teknis

      Tegangan
      5 V/7,5 W
      Kabel USB-A
      Y
      Adaptor daya
      Tidak

    • Fitur

      Pengaturan 1 kecepatan
      Y

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    • Mudah digunakan

      Basah & Kering
      Ya
      Nirkabel
      Y
      Pengisian daya
      Pengisian Daya USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)

    • Kinerja

      Sistem 3 pisau
      Ya
      Ujung pemangkas bulat
      Ya
      Teruji secara dermatologis
      Ya

    • Desain

      Pegangan anti-selip
      Ya

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

