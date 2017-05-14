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  • Performa konsisten yang tahan lama Performa konsisten yang tahan lama Performa konsisten yang tahan lama

    Beardtrimmer series 1000 Pencukur jenggot

    BT1214/15

    Performa konsisten yang tahan lama

    Pemangkas ini didesain untuk diisi daya menggunakan kabel USB, akan terisi penuh dalam waktu 8 jam, dan dapat digunakan hingga 60 menit. Pisau baja yang anti karat ini tajam sendiri, memberi Anda pemangkasan bebas repot seperti saat pertama kali digunakan.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp366.900,00

    Beardtrimmer series 1000 Pencukur jenggot

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    Performa konsisten yang tahan lama

    Pisau baja tajam sendiri yang tahan karat

    • Pisau baja
    • Pakai nirkabel 60 mnt/8 jam isi daya
    • Pengisian daya via USB
    • 4 sisir jenggot dan jenggot tipis
    Dapatkan potongan rambut sempurna dengan aman

    Dapatkan potongan rambut sempurna dengan aman

    Pisau baja yang mengasah sendiri pada pemangkas janggut Philips 3000 tetap tajam dan efektif seperti saat pertama kali digunakan, sehingga menghasilkan potongan yang sempurna dan aman dari waktu ke waktu.

    Penggunaan tanpa kabel hingga 60 menit setelah 8 jam pengisian daya

    Penggunaan tanpa kabel hingga 60 menit setelah 8 jam pengisian daya

    Isi daya pemangkas selama 8 jam dengan kabel USB untuk mendapatkan penggunaan tanpa kabel selama 60 menit.

    Pengisian daya via USB untuk kemudahan penggunaan

    Pengisian daya via USB untuk kemudahan penggunaan

    Pencukur jenggot ini dilengkapi dengan kabel USB untuk pengisian daya yang lebih fleksibel melalui komputer atau adaptor USB. Adaptor tidak disertakan (disarankan adaptor Philips HQ80).

    Ketahui waktu untuk mengisi ulang daya

    Ketahui waktu untuk mengisi ulang daya

    Lampu hijau pada adaptor akan menandakan pencukur Anda sedang mengisi daya.

    Pisau yang ramah di kulit untuk kulit yang halus

    Pisau yang ramah di kulit untuk kulit yang halus

    Dirancang untuk mencegah goresan dan iritasi, pisau memiliki ujung membulat sehingga nyaman di kulit.

    Travel lock (pengunci) mencegah pemangkas dihidupkan secara tidak sengaja

    Travel lock (pengunci) mencegah pemangkas dihidupkan secara tidak sengaja

    Travel lock (pengunci) on/off mencegah alat dihidupkan secara tidak sengaja.

    Kepala yang dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan

    Kepala yang dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan

    Lepaskan kepala dan gunakan sikat yang disertakan untuk membersihkan sisa rambut agar memudahkan pembersihan kering. Tidak perlu dilumasi.

    Mudah dipegang

    Mudah dipegang

    Pemangkas cepat yang nyaman dipegang dan digunakan. Sehingga Anda dapat menjangkau area yang sulit dengan lebih mudah.

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel dengan semua voltase internasional.

    Pilih panjang jenggot antara 1-3-5-7 mm atau penampilan seperti tidak dipangkas

    Anda dapat memilih sisir jenggot tipis 1 mm atau sisir jenggot 3 mm, 5 mm, atau 7 mm, untuk mendapatkan panjang jenggot yang diinginkan. Atau lepaskan sisir untuk mendapatkan tampilan seperti tidak dipangkas 0,5 mm.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Sisir
      • 1 sisir jenggot tipis (1 mm)
      • 3 sisir jenggot (3, 5, 7 mm)
      Perawatan
      Sikat pembersih

    • Daya

      Lama pemakaian
      60 menit
      Pengisian daya
      • Pengisian daya via USB
      • 8 jam pengisian daya penuh
      Jenis baterai
      NiMH
      Voltase otomatis
      100-240 V
      Adaptor
      Tidak termasuk

    • Desain

      Gagang
      Gagang mudah digenggam dan ergonomis

    • Servis

      Garansi 2-tahun
      Y
      Tidak memerlukan pelumas
      Y

    • Sistem pemotongan

      Unit pemotongan
      Pisau baja
      Lebar pemotong
      32  milimeter
      Presisi (ukuran setiap setelan)
      Per 1 mm
      Gigi tanpa goresan
      Untuk kenyamanan yang lebih baik

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      Cuci kering dengan sikat
      Layar
      • Indikator baterai hampir habis
      • Indikator pengisian daya
      Pengoperasian
      Penggunaan tanpa kabel
      Travel lock (pengunci)
      Y

    Badge-D2C

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