BT1214/15
Performa konsisten yang tahan lama
Pemangkas ini didesain untuk diisi daya menggunakan kabel USB, akan terisi penuh dalam waktu 8 jam, dan dapat digunakan hingga 60 menit. Pisau baja yang anti karat ini tajam sendiri, memberi Anda pemangkasan bebas repot seperti saat pertama kali digunakan.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pisau baja yang mengasah sendiri pada pemangkas janggut Philips 3000 tetap tajam dan efektif seperti saat pertama kali digunakan, sehingga menghasilkan potongan yang sempurna dan aman dari waktu ke waktu.
Isi daya pemangkas selama 8 jam dengan kabel USB untuk mendapatkan penggunaan tanpa kabel selama 60 menit.
Pencukur jenggot ini dilengkapi dengan kabel USB untuk pengisian daya yang lebih fleksibel melalui komputer atau adaptor USB. Adaptor tidak disertakan (disarankan adaptor Philips HQ80).
Lampu hijau pada adaptor akan menandakan pencukur Anda sedang mengisi daya.
Dirancang untuk mencegah goresan dan iritasi, pisau memiliki ujung membulat sehingga nyaman di kulit.
Travel lock (pengunci) on/off mencegah alat dihidupkan secara tidak sengaja.
Lepaskan kepala dan gunakan sikat yang disertakan untuk membersihkan sisa rambut agar memudahkan pembersihan kering. Tidak perlu dilumasi.
Pemangkas cepat yang nyaman dipegang dan digunakan. Sehingga Anda dapat menjangkau area yang sulit dengan lebih mudah.
Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel dengan semua voltase internasional.
Anda dapat memilih sisir jenggot tipis 1 mm atau sisir jenggot 3 mm, 5 mm, atau 7 mm, untuk mendapatkan panjang jenggot yang diinginkan. Atau lepaskan sisir untuk mendapatkan tampilan seperti tidak dipangkas 0,5 mm.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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