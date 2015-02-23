Item lain dalam kotak
- Kabel USB untuk pengisian daya di PC
- Pamflet Garansi Internasional
- Panduan pemasangan cepat
BT50G/00
Suara besar yang pas dalam genggaman tangan Anda
Nikmati hidup dengan streaming musik nirkabel dari satu speaker ringkas, bulat, dan mudah dibawa. Warna cerahnya bisa dipilih sesuai dengan gaya Anda dan baterai isi ulang bawaannya memungkinkan Anda mendengarkan musik kapan dan di mana saja.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.
Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker portabel yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan membuat musik bebas gangguan.
Memutar musik kencang - kapan pun, di mana pun. Baterai terpasang yang dapat diisi ulang memungkinkan Anda untuk menikmati musik personal tanpa gangguan kabel daya kusut dan pencarian steker yang sulit. Kini Anda dapat menikmati musik dengan kebebasan bergerak.
Suara
Desain dan lapisan
Pengeras suara
Konektivitas
Kesesuaian
Daya
Aksesori
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