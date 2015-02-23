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  • Suara besar yang pas dalam genggaman tangan Anda Suara besar yang pas dalam genggaman tangan Anda Suara besar yang pas dalam genggaman tangan Anda

    speaker portabel nirkabel

    BT50G/00

    Suara besar yang pas dalam genggaman tangan Anda

    Nikmati hidup dengan streaming musik nirkabel dari satu speaker ringkas, bulat, dan mudah dibawa. Warna cerahnya bisa dipilih sesuai dengan gaya Anda dan baterai isi ulang bawaannya memungkinkan Anda mendengarkan musik kapan dan di mana saja.

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    speaker portabel nirkabel

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    Suara besar yang pas dalam genggaman tangan Anda

    • Bluetooth®
    • Baterai isi ulang
    • 2W
    Streaming musik nirkabel via Bluetooth

    Streaming musik nirkabel via Bluetooth

    Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

    Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

    Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

    Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker portabel yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan membuat musik bebas gangguan.

    Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja

    Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja

    Memutar musik kencang - kapan pun, di mana pun. Baterai terpasang yang dapat diisi ulang memungkinkan Anda untuk menikmati musik personal tanpa gangguan kabel daya kusut dan pencarian steker yang sulit. Kini Anda dapat menikmati musik dengan kebebasan bergerak.

    Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

    Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Daya output (RMS)
      2W
      Sistem Suara
      Mono

    • Desain dan lapisan

      Warna
      Abu-abu

    • Pengeras suara

      Driver speaker
      1 x 1.5"

    • Konektivitas

      Profil Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Jangkauan Bluetooth
      Garis pandang, 10 m
      Audio in (3,5mm)
      Y
      Pengisian daya via USB
      Y

    • Kesesuaian

      tablet & ponsel pintar Android
      dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
      iPod touch
      generasi ketiga atau di atasnya
      iPad
      • iPad 1
      • iPad 2
      • iPad baru
      • iPad mini
      • iPad dengan tampilan Retina
      • iPad Air
      • iPad Air 2
      • iPad mini 2
      • iPad mini 3
      iPhone
      • iPhone 3
      • iPhone 3GS
      • iPhone 4
      • iPhone 4S
      • iPhone 5
      • iPhone 5C
      • iPhone 5S
      • iPhone 6
      • iPhone 6 Plus
      atau perangkat dengan Bluetooth lainnya
      Y
      bekerja dengan
      Bluetooth 4.0 atau di bawahnya

    • Daya

      Jenis baterai
      polimer litium (terpasang)
      Waktu operasional dengan baterai
      6  jam

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel USB untuk pengisian daya di PC
      • Pamflet Garansi Internasional
      • Panduan pemasangan cepat

    • Dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      6,1 x 6,1 x 7,6 cm
      Berat termasuk Kemasan
      0,2  kg
      Dimensi kemasan (PxLxT)
      8,1 x 9,5 x 14 cm
      Berat produk
      0,09  kg

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Foto kemasan

    Item lain dalam kotak

    • Kabel USB untuk pengisian daya di PC
    • Pamflet Garansi Internasional
    • Panduan pemasangan cepat
    Badge-D2C

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