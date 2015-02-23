Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker portabel yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan membuat musik bebas gangguan.