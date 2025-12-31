Pemutar CD. DAB+/radio digital FM

Sistem mikro terintegrasi yang penuh gaya ini memungkinkan Anda melakukan streaming daftar putar dan banyak lagi. Anda juga dapat memutar musik klasik di koleksi CD Anda berkat pemutar CD yang juga memutar CD MP3 dan rekaman CD. Penyetel radio digital menghadirkan penerimaan yang sangat jernih, dan Anda dapat mengatur hingga 20 prasetel untuk stasiun DAB+ atau FM favorit Anda.