2 year warranty
Dihentikan
BTB4800/12
Tampilan retro. Suara modern.
Gaya retro dan kinerja modern bertemu dalam sistem mikro ini. Kabinet kayu klasik, tombol volume dengan polesan aluminium, dan tampilan high-gloss menjadikannya pusat perhatian yang memikat. Di mana pun Anda suka bersantai.
Bluetooth®
DAB+
Sistem mikro terintegrasi yang penuh gaya ini memungkinkan Anda melakukan streaming daftar putar dan banyak lagi. Anda juga dapat memutar musik klasik di koleksi CD Anda berkat pemutar CD yang juga memutar CD MP3 dan rekaman CD. Penyetel radio digital menghadirkan penerimaan yang sangat jernih, dan Anda dapat mengatur hingga 20 prasetel untuk stasiun DAB+ atau FM favorit Anda.
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