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  • Bersantai dengan musik hebat Bersantai dengan musik hebat Bersantai dengan musik hebat

    Sistem musik Micro

    BTM2310/12

    Bersantai dengan musik hebat

    Dengarkan lagu di ponsel cerdas, streaming pustaka musik melalui Bluetooth dan putar MP3-CD pada sistem musik all-in-one dari Phillips yang ringkas ini. Isi daya semua perangkat cerdas Anda, mulai dari ponsel cerdas sampai tablet dengan port pengisian USB bawaan.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Sistem musik Micro

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    Bersantai dengan musik hebat

    Terobsesi dengan suara

    • Bluetooth®
    • CD, MP3-CD, USB, FM
    • Port USB untuk pengisian daya
    Streaming musik nirkabel via Bluetooth

    Streaming musik nirkabel via Bluetooth

    Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

    Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

    Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

    MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") .MP3 merupakan teknologi kompresi yang revolusioner yang dapat membuat file musik digital besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format kompresi audio standar di waring wera wanua, yang memudahkan transfer file audio yang mudah dan cepat.

    USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah

    USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah

    Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.

    Audio-in untuk pemutaran musik portabel

    Audio-in untuk pemutaran musik portabel

    Konektivitas Audio in memungkinkan pemutaran langsung konten Audio in dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, Audio in juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

    Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

    Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

    Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

    Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

    Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

    Cukup selaraskan stasiun yang ingin diprasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa perlu berulang-ulang menyelaraskan frekuensi secara manual.

    Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah

    Pintu depan geser yang bermotor menambahkan gaya flamboyan pada desain yang trendi sistem ini. Pintu trendi dan fungsional ini menampung disc yang naik turun secara vertikal dengan gerakan lembut dengan sentuhan tombol kapan pun Anda ingin mengganti pilihan musik Anda. cukup duduk dan nikmati performa suara dinamis sambil melihat disc diputar melalui jendela transparan.

    Kontrol Suara Digital

    Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol yang seimbang, jernih, dahsyat, hangat dan terang yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.

    Spesifikasi Teknis

    • Suara

      Penyempurnaan suara
      kontrol suara digital
      Daya output maksimum (RMS)
      15W

    • Pengeras suara

      Driver speaker
      3" woofer
      Jenis speaker
      sistem speaker bass reflex

    • Konektivitas

      USB
      host USB
      Profil Bluetooth
      A2DP
      Audio in (3,5mm)
      Y

    • Pemutaran audio

      Mode pemutaran disc
      • dipercepat/mundur
      • pencarian lagu berikutnya/sebelumnya
      • mengulang/mengacak/memprogram
      Pemutaran media
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • Flash drive USB
      Mode pemutaran USB Direct
      • percepat mundur/percepat maju
      • putar/jeda
      • sebelumnya/berikutnya
      • ulang
      • acak
      • berhenti

    • Tuner/Penerima/Transmisi

      Antena
      Antena pigtail tetap FM
      Tuner pita frekuensi
      • FM mono
      • Stereo FM
      Stasiun prasetel
      20
      Penyempurnaan tuner
      • penyelarasan digital otomatis
      • pemindaian otomatis
      • Pengaturan mudah (colok & putar)

    • Nyaman

      Alarm
      • Alarm CD
      • Alarm Radio
      • Alarm USB
      Jam
      • Pada layar utama
      • timer tidur
      Tipe pemuat
      baki
      Jenis layar
      Tampilan LED

    • Daya

      Catu daya
      100-240VAC, 50/60Hz

    • Aksesori

      Aksesori disertakan
      • Kabel Daya AC
      • Antena FM
      • Petunjuk Pengguna
      Remote control
      Remote 21-kunci

    • Dimensi

      Berat kotor
      4,67  kg
      Berat bersih
      3,55  kg
      Kedalaman speaker utama
      125  milimeter
      Lebar speaker utama
      150  milimeter
      Kedalaman unit utama
      247  milimeter
      Tinggi unit utama
      121  milimeter
      Lebar unit utama
      180  milimeter
      Tinggi kemasan
      312  milimeter
      Lebar kemasan
      577  milimeter
      Kedalaman kemasan
      185  milimeter
      Tinggi speaker utama
      238  milimeter

    Apa saja yang terdapat di kotak?

    Item lain dalam kotak

    • Kabel Daya AC
    • Antena FM
    • Petunjuk Pengguna
    Badge-D2C

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