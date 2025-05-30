CX1220/00
Bertenaga, serbaguna, dan elegan
Rasakan pendinginan yang bertenaga sekaligus senyap dengan 3 pilihan kecepatan, osilasi, dan kepraktisan pengatur waktu. Dengan kualitas dan stabilitas yang mumpuni, nikmati kenyamanan yang maksimal setiap hari.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Rasakan pendinginan yang bertenaga sekaligus senyap dengan 3 pilihan kecepatan, osilasi, dan kepraktisan pengatur waktu. Dengan kualitas dan stabilitas yang mumpuni, nikmati kenyamanan yang maksimal setiap hari.
Dengan kemampuan pendinginan 3.330 m³/jam, kipas angin ini dengan cepat mengalirkan udara untuk menghilangkan stagnasi udara, memastikan aliran udara yang segar dan nyaman ke seluruh ruangan.
Didesain untuk lingkungan yang tenang, kipas angin ini memiliki tingkat kebisingan yang sangat rendah, yakni 38 dB—setara dengan suara hujan rintik-rintik. Cocok untuk bekerja, membaca, atau tidur, kipas angin ini menciptakan suasana yang tenang tanpa gangguan.
Sesuaikan kenyamanan Anda dengan pengaturan tiga tingkat kecepatan — dari angin yang semilir hingga bertenaga kencang. Sejukkan udara sesuai dengan kebutuhan Anda hanya dengan sekali sentuh pada tombol.
Berkat fungsi pengatur waktu bawaannya, Anda dapat mengatur kipas agar mati otomatis, membantu Anda menghemat energi dan memberikan kemudahan tanpa perlu pengaturan manual.
Ciptakan sirkulasi udara yang optimal dengan osilasi 80° dan kepala yang dapat dimiringkan 30° sehingga angin dapat dialirkan merata ke seluruh ruangan.
Sesuaikan tinggi kipas dengan mudah antara 112 cm dan 131 cm untuk mengalirkan udara secara tepat sesuai kebutuhan, baik saat Anda duduk, berdiri, maupun berbaring.
Dengan pengalaman lebih dari 80 tahun di bidang teknologi udara, Philips melakukan lebih dari 110 pengujian ketat guna memastikan konsistensi keandalan kualitas dan kinerja produknya.
Alas XL produk ini memberikan stabilitas ekstra, meminimalkan goyangan bahkan pada kecepatan tinggi sehingga lebih aman dan andal.
Dengan hanya menggunakan daya sebesar 45 W, kipas angin ini 60 kali lebih hemat energi dibandingkan AC portabel biasa. Hal ini dapat memangkas biaya listrik secara signifikan sekaligus memberikan daya pendinginan yang maksimal. Tetap dingin sekaligus hemat energi.
Perakitan produk hanya membutuhkan beberapa langkah berkat desain yang praktis. Pembersihannya pun mudah—cukup seka permukaannya dengan kain lembap untuk menjaga kinerjanya tetap optimal.
Spesifikasi Umum
Spesifikasi Teknis
Kinerja
Kegunaan
Berat dan dimensi
Efisiensi energi
Pemeliharaan
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