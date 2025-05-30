Cari istilah

ID
EN
  • Bertenaga, serbaguna, dan elegan Bertenaga, serbaguna, dan elegan Bertenaga, serbaguna, dan elegan

    1000 Series Kipas Angin Berdiri

    CX1220/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Bertenaga, serbaguna, dan elegan

    Rasakan pendinginan yang bertenaga sekaligus senyap dengan 3 pilihan kecepatan, osilasi, dan kepraktisan pengatur waktu. Dengan kualitas dan stabilitas yang mumpuni, nikmati kenyamanan yang maksimal setiap hari.

    See all benefits

    1000 Series Kipas Angin Berdiri

    Produk serupa

    See all Kipas angin

    Bertenaga, serbaguna, dan elegan

    • Aliran udara kipas angin 3.330 m³/jam
    • Tingkat kebisingan 38 dB(A)
    • Dapat dimiringkan dan berputar
    • Diameter kepala 45 cm
    Aliran udara yang kencang untuk pendinginan yang maksimal

    Aliran udara yang kencang untuk pendinginan yang maksimal

    Rasakan pendinginan yang bertenaga sekaligus senyap dengan 3 pilihan kecepatan, osilasi, dan kepraktisan pengatur waktu. Dengan kualitas dan stabilitas yang mumpuni, nikmati kenyamanan yang maksimal setiap hari.

    Aliran aliran udara yang cukup, nyaman seketika

    Aliran aliran udara yang cukup, nyaman seketika

    Dengan kemampuan pendinginan 3.330 m³/jam, kipas angin ini dengan cepat mengalirkan udara untuk menghilangkan stagnasi udara, memastikan aliran udara yang segar dan nyaman ke seluruh ruangan.

    Pendinginan yang senyap pada pengaturan terendah

    Pendinginan yang senyap pada pengaturan terendah

    Didesain untuk lingkungan yang tenang, kipas angin ini memiliki tingkat kebisingan yang sangat rendah, yakni 38 dB—setara dengan suara hujan rintik-rintik. Cocok untuk bekerja, membaca, atau tidur, kipas angin ini menciptakan suasana yang tenang tanpa gangguan.

    Pengaturan tingkat kecepatan untuk pendinginan sesuai kebutuhan

    Pengaturan tingkat kecepatan untuk pendinginan sesuai kebutuhan

    Sesuaikan kenyamanan Anda dengan pengaturan tiga tingkat kecepatan — dari angin yang semilir hingga bertenaga kencang. Sejukkan udara sesuai dengan kebutuhan Anda hanya dengan sekali sentuh pada tombol.

    Pendinginan otomatis dengan pengatur waktu yang praktis

    Pendinginan otomatis dengan pengatur waktu yang praktis

    Berkat fungsi pengatur waktu bawaannya, Anda dapat mengatur kipas agar mati otomatis, membantu Anda menghemat energi dan memberikan kemudahan tanpa perlu pengaturan manual.

    Aliran udara merata berkat osilasi otomatis dan kepala yang dapat dimiringkan

    Aliran udara merata berkat osilasi otomatis dan kepala yang dapat dimiringkan

    Ciptakan sirkulasi udara yang optimal dengan osilasi 80° dan kepala yang dapat dimiringkan 30° sehingga angin dapat dialirkan merata ke seluruh ruangan.

    Tinggi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan

    Tinggi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan

    Sesuaikan tinggi kipas dengan mudah antara 112 cm dan 131 cm untuk mengalirkan udara secara tepat sesuai kebutuhan, baik saat Anda duduk, berdiri, maupun berbaring.

    Terbukti awet, teruji kualitasnya

    Terbukti awet, teruji kualitasnya

    Dengan pengalaman lebih dari 80 tahun di bidang teknologi udara, Philips melakukan lebih dari 110 pengujian ketat guna memastikan konsistensi keandalan kualitas dan kinerja produknya.

    Alas XL untuk stabilitas ekstra

    Alas XL untuk stabilitas ekstra

    Alas XL produk ini memberikan stabilitas ekstra, meminimalkan goyangan bahkan pada kecepatan tinggi sehingga lebih aman dan andal.

    Pendinginan yang hemat energi untuk penggunaan sehari-hari

    Pendinginan yang hemat energi untuk penggunaan sehari-hari

    Dengan hanya menggunakan daya sebesar 45 W, kipas angin ini 60 kali lebih hemat energi dibandingkan AC portabel biasa. Hal ini dapat memangkas biaya listrik secara signifikan sekaligus memberikan daya pendinginan yang maksimal. Tetap dingin sekaligus hemat energi.

    Mudah dipasang dan dibersihkan

    Mudah dipasang dan dibersihkan

    Perakitan produk hanya membutuhkan beberapa langkah berkat desain yang praktis. Pembersihannya pun mudah—cukup seka permukaannya dengan kain lembap untuk menjaga kinerjanya tetap optimal.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Kipas Angin Berdiri
      Warna
      Putih
      Bahan Primer
      Plastik
      Bahan Sekunder
      Logam

    • Spesifikasi Teknis

      Daya Maksimum
      45 W
      Tingkat suara min.
      38 dB (A)
      Tingkat suara maks.
      43 dB (A)

    • Kinerja

      Aliran udara kipas
      3.330 m³/jam

    • Kegunaan

      Diffuser aroma
      Tidak
      Pengaturan kecepatan
      3
      Pengatur waktu
      Ya (0–2 jam)
      Panjang kabel
      1,8 m
      Osilasi
      80°
      Miring Vertikal
      30°
      Remote control
      Tidak

    • Berat dan dimensi

      Diameter kepala
      45 cm
      Panjang Produk
      45 cm
      Lebar Produk
      43 cm
      Tinggi Produk
      131 cm
      Berat Produk
      6,59 kg
      Panjang Kemasan
      61 cm
      Lebar Kemasan
      26,3 cm
      Tinggi Kemasan
      50,5 cm
      Berat Kemasan
      9,1 kg

    • Efisiensi energi

      Konsumsi daya saat siaga
      0,5 W
      Tegangan
      220 V
      Frekuensi
      50 Hz

    • Pemeliharaan

      Garansi
      2 tahun

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Tiongkok

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.