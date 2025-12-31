Rumah aman berkat pemeriksaan online yang andal

Saat tamu membunyikan bel pintu, kunci pintu akan segera mengirim notifikasi via Aplikasi. Dengan menerima panggilan suara, Anda dapat melakukan percakapan suara dengan tamu dan memantau pintu Anda dari jarak jauh. Selain itu, lubang intip pintu akan mengambil foto atau merekam video secara otomatis saat bel pintu ditekan. Meskipun Anda tidak segera menjawab, Anda dapat melihat informasi tamu melalui riwayat pesan kapan saja.