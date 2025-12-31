2 year warranty
DDL702CACBW/97
Keunggulan selain buka kunci dengan deteksi wajah
Selain buka kunci dengan deteksi wajah, keamanan rumah Anda kini dapat dipantau dari jarak jauh. Nikmati akses masuk tanpa sentuhan dengan pengenalan wajah 3D pada DDL702-FVP-7HWS. Anda juga dapat memeriksa dari jarak jauh secara real-time lewat lubang intip pintu. Tingkatkan keamanan rumah Anda sekarang.
Buka kunci dengan wajah 3D
Deteksi gerakan melalui radar
Layar LCD 4 inci
Dengan backset 70 mm
Saat Anda mendekati kunci Philips DDL702-FVP-7HWS dalam jarak 1 meter*, sensor radar akan terpicu dan modul pengenalan wajah diaktifkan. Kamera depan gandanya menyimulasikan mata manusia, yang menangkap fitur wajah tiga dimensi secara otomatis. Hal ini memungkinkan identifikasi gambar, video, riasan, dsb. secara efektif. Dengan begitu, Anda dapat membuka kunci pintu melalui deteksi wajah dengan mudah dan tidak perlu membuka pintu secara manual.
Setelah DDL702-FVP-7HWS terhubung ke jaringan dan ditautkan dengan Aplikasi Home Access, ponsel Anda akan menerima notifikasi bel pintu, log aktivitas masuk, dan peringatan anomali kunci melalui pesan pop-up. Hal ini memungkinkan Anda memantau pintu masuk rumah dengan mudah dari mana saja. Bebas rasa khawatir.
Saat tamu membunyikan bel pintu, kunci pintu akan segera mengirim notifikasi via Aplikasi. Dengan menerima panggilan suara, Anda dapat melakukan percakapan suara dengan tamu dan memantau pintu Anda dari jarak jauh. Selain itu, lubang intip pintu akan mengambil foto atau merekam video secara otomatis saat bel pintu ditekan. Meskipun Anda tidak segera menjawab, Anda dapat melihat informasi tamu melalui riwayat pesan kapan saja.
Ulasan
Aplikasi: DDL702-FVP-7HWS kompatibel dengan Aplikasi Home Access.
Penyimpanan cloud: hanya pengguna yang telah berlangganan layanan penyimpanan cloud yang dapat mengakses riwayat rekaman video. Jika belum berlangganan, pengguna hanya dapat melihat cuplikan dalam definisi tinggi.
1 meter: jarak deteksi maksimum sensor radar adalah 1 meter. Peringatan deteksi objek dinonaktifkan secara default tetapi dapat diaktifkan melalui Aplikasi Home Access. Anda juga dapat menyesuaikan sensitivitas deteksi objek lewat Aplikasi, dengan jarak deteksi sensitivitas tinggi 1 meter dan jarak deteksi sensitivitas rendah 0,5 meter. Durasi deteksi objek dapat diatur ke 10, 20, 30, atau 60 detik.
Tanggam elektronik mekanis: merujuk pada tanggam yang dilengkapi motor eksternal dan fungsi deteksi elektronik. Dengan baut pembantu yang dipicu, dan ketika mendeteksi bahwa kunci pintu berada dalam status tertutup, motor eksternal akan mengaktifkan deadbolt untuk melakukan penguncian.
10 detik: diperoleh dari data laporan pengujian internal.
3 bulan: diperoleh dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda, tergantung frekuensi penggunaan.
Ketebalan lain: kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.