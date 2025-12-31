Kemudahan akses ke internet

Modul Wi-Fi terintegrasi memungkinkan Anda terhubung ke Wi-Fi tanpa gateway. Anda dapat memeriksa catatan akses kunci pintar dan informasi kode PIN melalui aplikasi Philips EasyKey di mana saja. Distribusi kode PIN sekali pakai dari jarak jauh akan menghemat lebih banyak waktu bagi tamu Anda. Anda tidak perlu khawatir membuat mereka menunggu lama di depan pintu meskipun Anda sedang tidak berada di rumah.