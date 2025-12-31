2 year warranty
Dihentikan
DDL702SLAFCW/97
Sentuh untuk membuka kunci
Koneksi Wi-Fi memungkinkan Anda memeriksa catatan akses tanpa kendala ruang. Pembukaan kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan, penguncian otomatis, dll. yang dapat memudahkan hidup Anda.
Penggunaan dorong-tarik yang intuitif
Fungsi penguncian otomatis
Buka kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan
Koneksi Wi-Fi
Modul Wi-Fi terintegrasi memungkinkan Anda terhubung ke Wi-Fi tanpa gateway. Anda dapat memeriksa catatan akses kunci pintar dan informasi kode PIN melalui aplikasi Philips EasyKey di mana saja. Distribusi kode PIN sekali pakai dari jarak jauh akan menghemat lebih banyak waktu bagi tamu Anda. Anda tidak perlu khawatir membuat mereka menunggu lama di depan pintu meskipun Anda sedang tidak berada di rumah.
Dengan sensor sentuhan dan sensor inframerah pada gagangnya, pintu dapat dibuka dengan lebih mudah. Setelah tangan menyentuh sensor sentuhan dan sensor inframerah mendeteksi halangan, kunci akan terbuka.
Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat membuka pintu dengan dua metode verifikasi (sidik jari, kode PIN, dan key tag), yang memberikan perlindungan ganda untuk keamanan rumah.
Ulasan
10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.
Ketebalan lain: Kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.
Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.