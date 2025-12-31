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  • Sentuh untuk membuka kunci
  • Sentuh untuk membuka kunci
  • Sentuh untuk membuka kunci
  • Sentuh untuk membuka kunci
  • Sentuh untuk membuka kunci
  • Sentuh untuk membuka kunci
  • Sentuh untuk membuka kunci
  • Sentuh untuk membuka kunci
  • Sentuh untuk membuka kunci
  • Sentuh untuk membuka kunci
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Dihentikan

7000 seriesKunci dorong-tarik

DDL702SLAFCW/97

Sentuh untuk membuka kunci

Koneksi Wi-Fi memungkinkan Anda memeriksa catatan akses tanpa kendala ruang. Pembukaan kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan, penguncian otomatis, dll. yang dapat memudahkan hidup Anda.

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Jauh lebih mudah dengan koneksi Wi-Fi

Sentuh untuk membuka kunci

  • Penggunaan dorong-tarik yang intuitif

  • Fungsi penguncian otomatis

  • Buka kunci dengan sensor inframerah dalam ruangan

  • Koneksi Wi-Fi

Kemudahan akses ke internet

Kemudahan akses ke internet

Modul Wi-Fi terintegrasi memungkinkan Anda terhubung ke Wi-Fi tanpa gateway. Anda dapat memeriksa catatan akses kunci pintar dan informasi kode PIN melalui aplikasi Philips EasyKey di mana saja. Distribusi kode PIN sekali pakai dari jarak jauh akan menghemat lebih banyak waktu bagi tamu Anda. Anda tidak perlu khawatir membuat mereka menunggu lama di depan pintu meskipun Anda sedang tidak berada di rumah.

Pintu akan terbuka melalui deteksi tangan

Pintu akan terbuka melalui deteksi tangan

Dengan sensor sentuhan dan sensor inframerah pada gagangnya, pintu dapat dibuka dengan lebih mudah. Setelah tangan menyentuh sensor sentuhan dan sensor inframerah mendeteksi halangan, kunci akan terbuka.

Keamanan ganda berkat kombinasi verifikasi

Keamanan ganda berkat kombinasi verifikasi

Dalam mode verifikasi ganda, Anda dapat membuka pintu dengan dua metode verifikasi (sidik jari, kode PIN, dan key tag), yang memberikan perlindungan ganda untuk keamanan rumah.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. 10 bulan: dari data pengujian internal; durasi sebenarnya mungkin berbeda-beda tergantung frekuensi penggunaan.

  2. Ketebalan lain: Kit pemasangan yang disertakan cocok untuk pintu dengan ketebalan yang disebutkan. Untuk ketebalan pintu di luar rentang ukuran ini, silakan hubungi pusat layanan pelanggan resmi kunci pintar Philips atau dealer offline yang ditunjuk.

  3. Keypad digital yang ditampilkan pada foto produk mungkin berbeda dengan tampilan sebenarnya. Harap mengacu pada tampilan keypad digital sebenarnya.