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  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto detail produk
  • Foto produk yang digunakan
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Dihentikan

speaker docking

DS3205/98

Suara yang cocok dengan rumah Anda

Kompatibel dengan iPhone 5 dan iPod terbaru via konektor Lightning, speaker docking DS3205 memutar musik dari iPod/iPhone dengan suara sebening kristal. Nikmati pilihan daya AC atau baterai untuk fleksibilitas maksimum.

Lihat semua manfaat

Suara yang cocok dengan rumah Anda

  • dengan konektor Lightning

  • untuk iPod/iPhone

  • 10W, Dioperasikan baterai atau AC

Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.

Desain 360 derajat untuk tampilan menawan dari segala sudut

Desain ringkas untuk berbagai tempat dan gaya hidup

Spesifikasi Teknis

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