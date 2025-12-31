2 year warranty
Dihentikan
DS3205/98
Suara yang cocok dengan rumah Anda
Kompatibel dengan iPhone 5 dan iPod terbaru via konektor Lightning, speaker docking DS3205 memutar musik dari iPod/iPhone dengan suara sebening kristal. Nikmati pilihan daya AC atau baterai untuk fleksibilitas maksimum.
dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone
10W, Dioperasikan baterai atau AC
Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua musik Anda dari perangkat dan komputer portabel Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik secara langsung pada set speaker yang superior. Philips memberikan suara terbaik.
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