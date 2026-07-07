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  • AC dinding Ab1 AC dinding Ab1 AC dinding Ab1

    Ab1 wall-mounted AC AC Split

    FAC12AB1CID/70

    Nilai keseluruhan / 5
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    AC dinding Ab1

    Inverter, pendinginan

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    Ab1 wall-mounted AC AC Split

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    AC dinding Ab1

    • Full DC Inverter
    • Fin Emas
    • Pembersihan Mandiri Inti Cerdas
    • Mulai Ulang Otomatis dengan Memori
    • Pendinginan Turbo

    Full DC Inverter Efisiensi Tinggi

    Teknologi DC inverter mutakhir pada kompresor serta motor kipas indoor dan outdoor menjamin proses pendinginan yang lebih cepat, efisiensi yang lebih tinggi, serta konsumsi energi yang jauh lebih hemat.

    Fin Emas

    Fin hidrofilik emas memiliki efisiensi pertukaran panas yang tinggi dan tahanan terhadap korosi. Selain itu, fitur ini membuat air kondensasi mengalir dengan cepat untuk mengurangi debu yang menempel dan mencegah perkembangbiakan bakteri.

    Pembersihan Mandiri Inti Cerdas

    Secara otomatis menangkap kelembapan dari udara untuk membersihkan evaporator secara menyeluruh. Fitur ini tidak hanya menghasilkan aliran udara yang lebih bersih, tetapi juga memastikan pengoperasian inti AC yang andal dan tahan lama.

    Mulai Ulang Otomatis dengan Memori

    Secara otomatis memulihkan pengaturan sebelumnya (mode, suhu, kecepatan kipas, dan arah embusan angin) setelah listrik padam sehingga Anda tidak perlu mengatur ulang secara manual.

    Pendinginan Turbo

    Menghadirkan pendinginan yang maksimal hanya dalam 30 detik sehingga menciptakan suasana ruangan yang nyaman dengan cepat.

    Mode Tidur

    Secara otomatis menyesuaikan pendinginan berdasarkan suhu sekitar dan suhu tubuh untuk tidur malam yang lebih tenang dan nyenyak.

    Sistem Peredam Bising Multi-Dimensi DN

    Desain saluran udara yang dioptimalkan, aliran refrigeran yang canggih, serta rekayasa struktural meminimalkan kebisingan untuk pengoperasian yang sangat senyap.

    Tampilan Lampu Latar LED

    Layar LED yang mudah dibaca untuk visibilitas yang jelas, bahkan pada malam hari.

    Alarm Filter Kotor

    Pengingat cerdas setelah 1.000 jam pengoperasian akan memperingatkan Anda untuk membersihkan filter sehingga memastikan kinerja yang optimal dan aliran udara yang lebih sehat.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Negara asal
      China

    • Keramahan Lingkungan

      Refrigeran
      R32
      Volume Pengisian (g)
      460

    • Spesifikasi Teknis

      Tegangan
      220  volt
      Frekuensi
      50Hz
      Fase
      1

    • Pendinginan T1

      Kapasitas (W)
      3600
      Kapasitas (Btu)
      12300
      Input Daya (W)
      1091
      Arus Operasi (A)
      8.5

    • Unit Dalam Ruangan

      Tingkat Suara (S/H/M/L/SL) (dB(A))
      38
      Sirkulasi Udara (S/H/M/L/SL) (m³/jam)
      630
      Dimensi Bersih (LxTxP) (mm)
      790×275×198
      Dimensi Kemasan (LxTxP) (mm)
      854X342X291
      Berat Bersih/Kotor (kg)
      8.5/11

    • Unit Luar Ruangan

      Tingkat Suara (H) (dB(A))
      50
      Dimensi Bersih (LxTxP) (mm)
      805X517X318
      Dimensi Kemasan (LxTxP) (mm)
      842X570X348
      Berat Bersih/Kotor (kg)
      22.5/25

    • Sambungan Pipa

      Cairan (mm (inci))
      φ6.35(1/4)
      Gas (mm (inci))
      φ9.52(3/8)

    Badge-D2C

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