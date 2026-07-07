FAC12AB1CID/70
AC dinding Ab1
Inverter, pendinginanSee all benefits
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Teknologi DC inverter mutakhir pada kompresor serta motor kipas indoor dan outdoor menjamin proses pendinginan yang lebih cepat, efisiensi yang lebih tinggi, serta konsumsi energi yang jauh lebih hemat.
Fin hidrofilik emas memiliki efisiensi pertukaran panas yang tinggi dan tahanan terhadap korosi. Selain itu, fitur ini membuat air kondensasi mengalir dengan cepat untuk mengurangi debu yang menempel dan mencegah perkembangbiakan bakteri.
Secara otomatis menangkap kelembapan dari udara untuk membersihkan evaporator secara menyeluruh. Fitur ini tidak hanya menghasilkan aliran udara yang lebih bersih, tetapi juga memastikan pengoperasian inti AC yang andal dan tahan lama.
Secara otomatis memulihkan pengaturan sebelumnya (mode, suhu, kecepatan kipas, dan arah embusan angin) setelah listrik padam sehingga Anda tidak perlu mengatur ulang secara manual.
Menghadirkan pendinginan yang maksimal hanya dalam 30 detik sehingga menciptakan suasana ruangan yang nyaman dengan cepat.
Secara otomatis menyesuaikan pendinginan berdasarkan suhu sekitar dan suhu tubuh untuk tidur malam yang lebih tenang dan nyenyak.
Desain saluran udara yang dioptimalkan, aliran refrigeran yang canggih, serta rekayasa struktural meminimalkan kebisingan untuk pengoperasian yang sangat senyap.
Layar LED yang mudah dibaca untuk visibilitas yang jelas, bahkan pada malam hari.
Pengingat cerdas setelah 1.000 jam pengoperasian akan memperingatkan Anda untuk membersihkan filter sehingga memastikan kinerja yang optimal dan aliran udara yang lebih sehat.
Negara Asal
Keramahan Lingkungan
Spesifikasi Teknis
Pendinginan T1
Unit Dalam Ruangan
Unit Luar Ruangan
Sambungan Pipa
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