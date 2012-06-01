Aliran udara berputar tanpa kantung 2 tahap untuk penyaringan yang optimal

Aliran udara berputar tanpa kantung membuat kotoran berputar di dalam untuk mempertahankan daya isap yang kuat dan kinerja pembersihan yang optimal serta tahan lama. Sistem penyaringan 2 tahapnya menjaga agar kotoran yang masuk tidak bisa keluar. Filter pertama mencegah masuknya sebagian besar jenis kotoran, sedangkan filter kedua menangkap partikel debu yang lebih kecil.