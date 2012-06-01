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  • MiniVac yang andal untuk hasil yang lebih bersih MiniVac yang andal untuk hasil yang lebih bersih MiniVac yang andal untuk hasil yang lebih bersih

    MiniVac Penyedot debu genggam

    FC6140/01

    MiniVac yang andal untuk hasil yang lebih bersih

    Nikmati hasil yang lebih bersih dengan penyedot debu Philips MiniVac 3,6 V yang andal. Aliran udara berputar tanpa kantung dan sistem filter 2 tahapnya menjamin kinerja yang tahan lama, sementara nozel aerodinamisnya menjamin penyedotan debu yang kuat.

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    MiniVac Penyedot debu genggam

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    MiniVac yang andal untuk hasil yang lebih bersih

    Aliran udara berputar tanpa kantung dan nozel aerodinamis

    • Baterai 3,6 V
    • Berputar Tanpa Kantung
    • Pembersih celah dan sikat
    Desain nozel aerodinamis untuk menyedot debu lebih efektif

    Desain nozel aerodinamis untuk menyedot debu lebih efektif

    Desain nozel Philips MiniVac yang aerodinamis berfungsi menyedot debu secara optimal, termasuk partikel debu terkecil sekalipun. Bentuk nozelnya yang ergonomis membantu Anda membersihkan area-area yang paling sulit dijangkau.

    Aliran udara berputar tanpa kantung 2 tahap untuk penyaringan yang optimal

    Aliran udara berputar tanpa kantung 2 tahap untuk penyaringan yang optimal

    Aliran udara berputar tanpa kantung membuat kotoran berputar di dalam untuk mempertahankan daya isap yang kuat dan kinerja pembersihan yang optimal serta tahan lama. Sistem penyaringan 2 tahapnya menjaga agar kotoran yang masuk tidak bisa keluar. Filter pertama mencegah masuknya sebagian besar jenis kotoran, sedangkan filter kedua menangkap partikel debu yang lebih kecil.

    Baterai NiMH 3,6 V yang andal

    Baterai NiMH 3,6 V yang andal

    Baterai Nikel-Metalhidrida (NiMH) Philips MiniVac yang tahan lama dan andal tidak memiliki masalah terkait efek memori baterai. Efek ini lama-kelamaan mengurangi kapasitas baterai sehingga mengurangi waktu pemakaiannya. MiniVac ini disertai baterai NiMH dengan daya yang tahan lama dibandingkan produk dengan baterai Nikel-Kadmium (NiCd) yang tidak memiliki efek memori.

    Charging base ramping (di dinding/meja)

    Charging base ramping (di dinding/meja)

    Anda dapat menaruh Philips MiniVac di charging base praktis yang dipasang di dinding atau di atas meja.Dengan baterai isi ulang yang andal, MiniVac selalu siap dipakai kapan saja.

    Pengosongan mudah dengan nozel sekali tekan

    Pengosongan mudah dengan nozel sekali tekan

    Penyedot debu Philips MiniVac dapat dikosongkan dengan mudah dan cepat serta tetap higienis saat dibersihkan. Nozel Philips MiniVac dapat dilepas dalam satu langkah sehingga tangan Anda tetap bersih.

    Gagang berongga untuk genggaman yang baik

    Gagang berongga untuk genggaman yang baik

    Philips MiniVac memiliki gagang berongga sehingga dapat digenggam dengan baik. Genggam MiniVac sesuka Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Nozel dan aksesori

      Aksesori lainnya
      Charging base

    • Desain

      Warna
      Comfort white

    • Berat dan dimensi

      Alat per A-box
      6
      Dimensi kemasan (PxLxT)
      460 x 160 x 160  mm
      Berat produk
      1,3  kg
      Dimensi A-box (PxLxT)
      508 x 335 x 490  mm

    • Kinerja

      Tegangan baterai
      3,6  V
      Durasi pengisian daya
      16–18  hour(s)
      Daya isap (maks.)
      2,7  kPa
      Waktu pemakaian
      9  minute(s)
      Daya masukan (maks.)
      45  W
      Daya isap (maks.)
      8  W
      Tingkat kebisingan (Lc IEC)
      75  dB
      Aliran udara (maks.)
      620  l/min

    • Penyaringan

      Sistem filter
      Gerak berputar 2 tahap
      Kapasitas debu
      0,5  l

    • Kegunaan

      Fitur khusus
      • Indikator pengisian daya
      • Pegangan lembut

    Badge-D2C

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