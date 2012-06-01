FC6140/01
MiniVac yang andal untuk hasil yang lebih bersih
Nikmati hasil yang lebih bersih dengan penyedot debu Philips MiniVac 3,6 V yang andal. Aliran udara berputar tanpa kantung dan sistem filter 2 tahapnya menjamin kinerja yang tahan lama, sementara nozel aerodinamisnya menjamin penyedotan debu yang kuat.See all benefits
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Desain nozel Philips MiniVac yang aerodinamis berfungsi menyedot debu secara optimal, termasuk partikel debu terkecil sekalipun. Bentuk nozelnya yang ergonomis membantu Anda membersihkan area-area yang paling sulit dijangkau.
Aliran udara berputar tanpa kantung membuat kotoran berputar di dalam untuk mempertahankan daya isap yang kuat dan kinerja pembersihan yang optimal serta tahan lama. Sistem penyaringan 2 tahapnya menjaga agar kotoran yang masuk tidak bisa keluar. Filter pertama mencegah masuknya sebagian besar jenis kotoran, sedangkan filter kedua menangkap partikel debu yang lebih kecil.
Baterai Nikel-Metalhidrida (NiMH) Philips MiniVac yang tahan lama dan andal tidak memiliki masalah terkait efek memori baterai. Efek ini lama-kelamaan mengurangi kapasitas baterai sehingga mengurangi waktu pemakaiannya. MiniVac ini disertai baterai NiMH dengan daya yang tahan lama dibandingkan produk dengan baterai Nikel-Kadmium (NiCd) yang tidak memiliki efek memori.
Anda dapat menaruh Philips MiniVac di charging base praktis yang dipasang di dinding atau di atas meja.Dengan baterai isi ulang yang andal, MiniVac selalu siap dipakai kapan saja.
Penyedot debu Philips MiniVac dapat dikosongkan dengan mudah dan cepat serta tetap higienis saat dibersihkan. Nozel Philips MiniVac dapat dilepas dalam satu langkah sehingga tangan Anda tetap bersih.
Philips MiniVac memiliki gagang berongga sehingga dapat digenggam dengan baik. Genggam MiniVac sesuka Anda.
Nozel dan aksesori
Desain
Berat dan dimensi
Kinerja
Penyaringan
Kegunaan
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