aliran udara berputar tanpa kantung 2-tahap untuk penyaringan optimal

Aliran udara berputar tanpa kantung membuat kotoran berputar di dalam untuk mempertahankan daya sedot yang kuat dan kinerja pembersihan optimal yang bertahan lama. Sistem penyaringan 2-tahapnya menjaga agar kotoran yang masuk tidak bisa keluar. Filter pertama memblokir hampir semua kotoran, sedangkan filter kedua menangkap partikel debu yang lebih halus.