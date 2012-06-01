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  • MiniVac lebih andal untuk hasil yang lebih bersih MiniVac lebih andal untuk hasil yang lebih bersih MiniVac lebih andal untuk hasil yang lebih bersih

    MiniVac Penyedot debu genggam

    FC6142/01

    MiniVac lebih andal untuk hasil yang lebih bersih

    Nikmati hasil yang lebih bersih dengan penyedot debu tangguh Philips MiniVac Wet&Dry 4.8 V. Membersihkan tumpahan cairan dan kotoran kering dengan nyaman melalui sistem basah dan kering. Nozel aerodinamis menjamin penyedotan debu yang kuat.

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    MiniVac Penyedot debu genggam

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    MiniVac lebih andal untuk hasil yang lebih bersih

    Sistem Basah & Kering serta nozel aerodinamis

    • Baterai 4,8V
    • Siklonik Tanpa Kantung
    • Celah, alat sikat, sapu air
    • Basah & kering
    Alas charging tipis (utk dinding/meja)

    Alas charging tipis (utk dinding/meja)

    Anda dapat menyimpan Philips Mini Vac pada alas pengisian praktis, dipasang pada dinding atau pada meja. Ini berarti Mini Vac, dengan baterai isi-ulangnya yang andal, selalu siap pakai bila diperlukan.

    aliran udara berputar tanpa kantung 2-tahap untuk penyaringan optimal

    aliran udara berputar tanpa kantung 2-tahap untuk penyaringan optimal

    Aliran udara berputar tanpa kantung membuat kotoran berputar di dalam untuk mempertahankan daya sedot yang kuat dan kinerja pembersihan optimal yang bertahan lama. Sistem penyaringan 2-tahapnya menjaga agar kotoran yang masuk tidak bisa keluar. Filter pertama memblokir hampir semua kotoran, sedangkan filter kedua menangkap partikel debu yang lebih halus.

    Gagang bulat menjamin genggaman optimal

    Gagang bulat menjamin genggaman optimal

    Philips Mini Vac dilengkapi gagang bulat untuk menjamin genggaman optimal. Genggam Mini Vac sesuka Anda.

    Baterai NiMH berdaya 4,8 V

    Baterai NiMH berdaya 4,8 V

    Baterai Nikel-Metalhidrida (NiMH) yang tahan lama dan andal pada Philips MiniVac tidak dapat mengatasi efek memori. Efek ini lama-kelamaan mengurangi kapasitas baterai, sehingga waktu pemakaiannya jadi berkurang. Mini Vac ini disertai baterai NiMH dengan daya yang tahan lama dibandingkan produk dengan baterai Nickel-Cadmium (NiCd) yang tidak memiliki efek memori.

    Desain nozel aerodinamis lebih hebat dalam menyedot debu

    Desain nozel Philips MiniVac yang aerodinamis diciptakan untuk menyedot debu secara optimal termasuk partikel debu terhalus sekalipun. Bentuk nozel yang ergonomis membantu Anda membersihkan daerah yang paling sulit dijangkau.

    Nozzle sekali tekan dapat mengosongkan debu dengan mudah

    Penyedot debu Philips MiniVac mudah dan cepat dikosongkan serta higienis ketika dibersihkan. Philips MiniVac memiliki nozel yang mudah dilepas dalam satu langkah, sehingga Anda dapat mengosongkan MiniVac tanpa menyentuh kotoran.

    Spesifikasi Teknis

    • Nozel dan aksesori

      Aksesori yang disertakan
      Alas pengisian baterai

    • Desain

      Fitur desain
      Wadah debu transparan
      Warna
      Biru

    • Berat dan dimensi

      Dimensi produk (PxLxT)
      460 x 160 x 160  mm
      Dimensi kemasan (PxLxT)
      508 x 335 x 490  mm
      Berat produk
      1.4  kg

    • Kinerja

      Aliran udara (maks.)
      530  l/s
      Tingkat suara
      76  dB
      Tegangan baterai
      4,8  V
      Durasi pengisian daya
      16-18  hour(s)
      Daya isap (maks.)
      2,9  kPa
      Waktu pemakaian
      9  minute(s)
      Daya masukan (maks.)
      56  W
      Daya isap (maks.)
      9  W

    • Penyaringan

      Kapasitas debu
      0,5  l
      Sistem filter
      Sistem basah dan kering

    Badge-D2C

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