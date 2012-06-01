FC6142/01
MiniVac lebih andal untuk hasil yang lebih bersih
Nikmati hasil yang lebih bersih dengan penyedot debu tangguh Philips MiniVac Wet&Dry 4.8 V. Membersihkan tumpahan cairan dan kotoran kering dengan nyaman melalui sistem basah dan kering. Nozel aerodinamis menjamin penyedotan debu yang kuat.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Anda dapat menyimpan Philips Mini Vac pada alas pengisian praktis, dipasang pada dinding atau pada meja. Ini berarti Mini Vac, dengan baterai isi-ulangnya yang andal, selalu siap pakai bila diperlukan.
Aliran udara berputar tanpa kantung membuat kotoran berputar di dalam untuk mempertahankan daya sedot yang kuat dan kinerja pembersihan optimal yang bertahan lama. Sistem penyaringan 2-tahapnya menjaga agar kotoran yang masuk tidak bisa keluar. Filter pertama memblokir hampir semua kotoran, sedangkan filter kedua menangkap partikel debu yang lebih halus.
Philips Mini Vac dilengkapi gagang bulat untuk menjamin genggaman optimal. Genggam Mini Vac sesuka Anda.
Baterai Nikel-Metalhidrida (NiMH) yang tahan lama dan andal pada Philips MiniVac tidak dapat mengatasi efek memori. Efek ini lama-kelamaan mengurangi kapasitas baterai, sehingga waktu pemakaiannya jadi berkurang. Mini Vac ini disertai baterai NiMH dengan daya yang tahan lama dibandingkan produk dengan baterai Nickel-Cadmium (NiCd) yang tidak memiliki efek memori.
Desain nozel Philips MiniVac yang aerodinamis diciptakan untuk menyedot debu secara optimal termasuk partikel debu terhalus sekalipun. Bentuk nozel yang ergonomis membantu Anda membersihkan daerah yang paling sulit dijangkau.
Penyedot debu Philips MiniVac mudah dan cepat dikosongkan serta higienis ketika dibersihkan. Philips MiniVac memiliki nozel yang mudah dilepas dalam satu langkah, sehingga Anda dapat mengosongkan MiniVac tanpa menyentuh kotoran.
Nozel dan aksesori
Desain
Berat dan dimensi
Kinerja
Penyaringan
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