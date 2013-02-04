Menyapu dan menguapi sekaligus

Dapatkan hasil higienis hanya dalam satu langkah. Perpaduan aksi Steam Plus menghemat waktu dan tenaga Anda. Fungsi menyapu akan menghilangkan kotoran, debu, dan segala jenis remah-remah, sedangkan fungsi penguapan akan menyucihamakan lantai. Anda bisa menggunakan setiap fungsi secara terpisah, atau memadukannya untuk membersihkan lantai sekaligus.