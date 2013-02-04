FC7020/01
Uapi lantai Anda agar tetap bersih dan mengkilap
Jaga lantai Anda tetap bersih dengan Philips Steam Plus FC7020 baru. Nikmati hasil pembersihan paling higienis dengan uap yang membunuh kuman dan bakteri. Alat ini memadukan fungsi sapu dan pembersih dengan uap sehingga menghemat waktu dan tenaga Anda.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Nikmati hasil penguapan paling higienis dengan Philips Steam Plus. Philips Steam Plus membunuh hingga 99,9% kuman dan bakteri. Menyucihamakan semua jenis lantai keras tanpa bahan kimia dengan hanya menggunakan air.
1300 W untuk waktu pemanasan yang cepat. Steam Plus siap digunakan dalam waktu kurang dari 30 detik. Lampu indikasi LED berubah dari putih menjadi biru saat Steam Plus siap menguapi.
Dapatkan hasil higienis hanya dalam satu langkah. Perpaduan aksi Steam Plus menghemat waktu dan tenaga Anda. Fungsi menyapu akan menghilangkan kotoran, debu, dan segala jenis remah-remah, sedangkan fungsi penguapan akan menyucihamakan lantai. Anda bisa menggunakan setiap fungsi secara terpisah, atau memadukannya untuk membersihkan lantai sekaligus.
Philips Steam Plus menghemat waktu saat membersihkan. Meskipun kotoran yang terlihat dan tak terlihat secara efektif dibersihkan dari lantai, namun Steam Plus tetap membuat lantai kering.
SteamPlus hanya digunakan dengan air. Alat ini tidak meninggalkan bekas bahan kimia di lantai.
2 lapisan serat mikro yang dapat dicuci dan awet disertakan. Bahan serat mikro yang halus secara lembut melonggarkan, mengangkat, dan menyerap debu dan kotoran. Menghilangkan kotoran dengan efektif dan lembut. Lapisan serat mikro dapat dicuci dengan mesin cuci dan mudah dilepas-pasang.
Saat mode pause aktif ketika proses membersihkan dengan uap, Steam Plus otomatis akan berhenti menguapi dalam posisi tegak. Untuk keselamatan dan ketenangan ekstra.
SteamPlus dirancang khusus untuk membersihkan dengan air keran. Filter Active Calc secara otomatis menghilangkan kalsium dari air. Kami sarankan untuk mengganti Filter Active Calc minimal setiap 6 bulan untuk mencegah kalsifikasi dan mendapatkan performa hebat selama masa pakai.
Fitur desain
Nozel dan aksesori
Manajemen Uap
Desain
Berat dan dimensi
Kegunaan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.