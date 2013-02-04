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  • Uapi lantai Anda agar tetap bersih dan mengkilap Uapi lantai Anda agar tetap bersih dan mengkilap Uapi lantai Anda agar tetap bersih dan mengkilap

    Steam Plus Sweep and Steam Cleaner

    FC7020/01

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Uapi lantai Anda agar tetap bersih dan mengkilap

    Jaga lantai Anda tetap bersih dengan Philips Steam Plus FC7020 baru. Nikmati hasil pembersihan paling higienis dengan uap yang membunuh kuman dan bakteri. Alat ini memadukan fungsi sapu dan pembersih dengan uap sehingga menghemat waktu dan tenaga Anda.

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    Steam Plus Sweep and Steam Cleaner

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    Uapi lantai Anda agar tetap bersih dan mengkilap

    Membersihkan dengan Menyapu dan Menguapi sekaligus

    • Sweep and Steam Cleaner
    • waktu pemanasan 30 detik
    • 2 lapisan serat mikro
    • Semua lantai keras
    Uap membunuh hingga 99,9% kuman dan bakteri

    Uap membunuh hingga 99,9% kuman dan bakteri

    Nikmati hasil penguapan paling higienis dengan Philips Steam Plus. Philips Steam Plus membunuh hingga 99,9% kuman dan bakteri. Menyucihamakan semua jenis lantai keras tanpa bahan kimia dengan hanya menggunakan air.

    Uap berdaya 1300 W

    Uap berdaya 1300 W

    1300 W untuk waktu pemanasan yang cepat. Steam Plus siap digunakan dalam waktu kurang dari 30 detik. Lampu indikasi LED berubah dari putih menjadi biru saat Steam Plus siap menguapi.

    Menyapu dan menguapi sekaligus

    Menyapu dan menguapi sekaligus

    Dapatkan hasil higienis hanya dalam satu langkah. Perpaduan aksi Steam Plus menghemat waktu dan tenaga Anda. Fungsi menyapu akan menghilangkan kotoran, debu, dan segala jenis remah-remah, sedangkan fungsi penguapan akan menyucihamakan lantai. Anda bisa menggunakan setiap fungsi secara terpisah, atau memadukannya untuk membersihkan lantai sekaligus.

    Waktu pengeringan ekstra cepat

    Waktu pengeringan ekstra cepat

    Philips Steam Plus menghemat waktu saat membersihkan. Meskipun kotoran yang terlihat dan tak terlihat secara efektif dibersihkan dari lantai, namun Steam Plus tetap membuat lantai kering.

    Tidak ada sisa pada lantai Anda

    Tidak ada sisa pada lantai Anda

    SteamPlus hanya digunakan dengan air. Alat ini tidak meninggalkan bekas bahan kimia di lantai.

    Lapisan serat mikro yang dapat dicuci dan awet

    Lapisan serat mikro yang dapat dicuci dan awet

    2 lapisan serat mikro yang dapat dicuci dan awet disertakan. Bahan serat mikro yang halus secara lembut melonggarkan, mengangkat, dan menyerap debu dan kotoran. Menghilangkan kotoran dengan efektif dan lembut. Lapisan serat mikro dapat dicuci dengan mesin cuci dan mudah dilepas-pasang.

    Fungsi penguapan akan berhenti saat mode pause aktif

    Fungsi penguapan akan berhenti saat mode pause aktif

    Saat mode pause aktif ketika proses membersihkan dengan uap, Steam Plus otomatis akan berhenti menguapi dalam posisi tegak. Untuk keselamatan dan ketenangan ekstra.

    Bisa diisi air keran

    Bisa diisi air keran

    SteamPlus dirancang khusus untuk membersihkan dengan air keran. Filter Active Calc secara otomatis menghilangkan kalsium dari air. Kami sarankan untuk mengganti Filter Active Calc minimal setiap 6 bulan untuk mencegah kalsifikasi dan mendapatkan performa hebat selama masa pakai.

    Spesifikasi Teknis

    • Fitur desain

      Wadah debu dan tangki air
      Bening

    • Nozel dan aksesori

      Aksesori yang disertakan
      1 wadah bantalan
      Membersihkan
      • Lapisan serat mikro yang dapat dicuci
      • Sikat yang berputar cepat

    • Manajemen Uap

      Suhu uap pada nozel
      >100  °C
      Waktu pemanasan
      <30  s
      Waktu operasi (penguapan)
      20  minute(s)
      Ukuran tangki air
      450  ml
      Filter kerak aktif
      Ya

    • Desain

      Warna
      Star white dan resilient blue

    • Berat dan dimensi

      Dimensi lapisan serat mikro
      27x11  cm
      Dimensi nozel
      28x18x4,5  cm
      Berat (kg)
      <3  kg

    • Kegunaan

      Tongkat teleskopik yang bisa disesuaikan
      100 - 120  cm
      Rakitan tongkat yang bisa dilepas
      Dari bodi (dengan sekrup)
      Mode siaga
      Menonaktifkan penguapan secara otomatis
      Penyimpanan kabel
      Pada tongkat

    Badge-D2C

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