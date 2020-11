Uapi lantai Anda agar tetap bersih dan mengkilap

Jaga lantai Anda tetap bersih dengan Philips Steam Plus FC7020 baru. Nikmati hasil pembersihan paling higienis dengan uap yang membunuh kuman dan bakteri. Alat ini memadukan fungsi sapu dan mesin pembersih uap sehingga menghemat waktu dan tenaga Anda. See all benefits