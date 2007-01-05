FC8021/03
s-bag® Classic Long Performance
s-bag® adalah kantung debu universal untuk semua penyedot debu Philips dan Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dengan kantung. Saat membeli kantung pengganti, carilah logo s-bag®. Penggunaan kantung yang tidak asli dapat merusak pembersih Anda.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
s-bag® Philips asli dapat digunakan untuk semua penyedot debu Philips dan Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dengan kantung. Tak perlu berlama-lama repot mencari kantung debu, cukup cari logo s-bag®.
s-bag® Classic Long Performance mampu bertahan 50% lebih lama dibandingkan kantung kertas tradisional. Bahan sintetis khusus kantung ini dan kapasitas 15% lebih besar memastikan aliran udara yang optimal untuk menjaga daya isap yang lebih lama pada penyedot debu Anda.
Bahan sintetis dari kantung debu ini menyaring hingga 99% debu dan partikel. Menyaring udara secara lebih efisien daripada kantung kertas biasa dan membantu Anda menghilangkan partikel di udara seperti alergen.
s-bag® Classic Long Performance Philips telah diuji secara independen dan memiliki sertifikasi dari TÜV Rheinland Group.
Sistem penutupan s-bag® Philips yang telah dipatenkan memungkinkan pembuangan yang mudah dan bersih, tanpa risiko menumpahkan kotoran yang terperangkap di dalamnya.
s-bag® Classic Long Performance dibuat dari bahan sintetis dengan ketahanan tinggi, diproduksi di Swedia.
Spesifikasi Umum
Negara Asal
Cocok untuk
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