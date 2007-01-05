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  • s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance

    s-Bag Classic Long Performance (Kemasan isi 4)

    FC8021/03

    s-bag® Classic Long Performance

    s-bag® adalah kantung debu universal untuk semua penyedot debu Philips dan Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dengan kantung. Saat membeli kantung pengganti, carilah logo s-bag®. Penggunaan kantung yang tidak asli dapat merusak pembersih Anda.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    s-Bag Classic Long Performance (Kemasan isi 4)

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    s-bag® Classic Long Performance

    Kinerja lebih lama, penyaringan lebih baik

    • 4x kantung debu
    • Satu standar yang pas untuk semua
    • 50% lebih awet
    • Kapasitas 15% lebih besar
    Standar universal untuk pilihan yang mudah

    Standar universal untuk pilihan yang mudah

    s-bag® Philips asli dapat digunakan untuk semua penyedot debu Philips dan Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dengan kantung. Tak perlu berlama-lama repot mencari kantung debu, cukup cari logo s-bag®.

    50% lebih awet daripada kantung kertas tradisional

    50% lebih awet daripada kantung kertas tradisional

    s-bag® Classic Long Performance mampu bertahan 50% lebih lama dibandingkan kantung kertas tradisional. Bahan sintetis khusus kantung ini dan kapasitas 15% lebih besar memastikan aliran udara yang optimal untuk menjaga daya isap yang lebih lama pada penyedot debu Anda.

    Menyaring 99% debu halus

    Menyaring 99% debu halus

    Bahan sintetis dari kantung debu ini menyaring hingga 99% debu dan partikel. Menyaring udara secara lebih efisien daripada kantung kertas biasa dan membantu Anda menghilangkan partikel di udara seperti alergen.

    Bersertifikasi TÜV untuk hasil tepercaya

    Bersertifikasi TÜV untuk hasil tepercaya

    s-bag® Classic Long Performance Philips telah diuji secara independen dan memiliki sertifikasi dari TÜV Rheinland Group.

    Sistem penutupan higienis untuk memudahkan pembuangan

    Sistem penutupan higienis untuk memudahkan pembuangan

    Sistem penutupan s-bag® Philips yang telah dipatenkan memungkinkan pembuangan yang mudah dan bersih, tanpa risiko menumpahkan kotoran yang terperangkap di dalamnya.

    Bahan sintetis dengan ketahanan tinggi, dibuat di Swedia

    Bahan sintetis dengan ketahanan tinggi, dibuat di Swedia

    s-bag® Classic Long Performance dibuat dari bahan sintetis dengan ketahanan tinggi, diproduksi di Swedia.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Bahan Primer
      Sintetis, 4 lapis
      Jenis Produk
      Kantung penyedot debu
      Sertifikasi
      Bersertifikasi TÜV
      Kapasitas debu
      3L
      Termasuk kantung debu
      4x kantung debu
      Kompatibel dengan
      • Seri 2000, PowerGo - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289; Seri 3000, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx
      • Seri 6000, LED - XD6122, XD6142; Seri 7000, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789; Seri 8000, Performer (LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
      • Seri 5000, Performer Active - XD51xx, FC8563, FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589; Performer - FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179; Performer Expert - FC8720 - FC8728; PerformerPro - FC9180 - FC9199; Performer Ultimate - FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957
      • Jewel - FC9050 - FC9079; HomeRun - XU3100, XU3110
      Jenis kantung debu
      s-bag® Classic Long Performance

    • Negara Asal

      Diproduksi di
      Swedia

    • Cocok untuk

      HomeRun
      • XU2100
      • XU5100
      • XU9100
      • XV1451

    Badge-D2C

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