Cari istilah

ID
EN
  • Kantung debu yang mungkin paling laku di dunia Kantung debu yang mungkin paling laku di dunia Kantung debu yang mungkin paling laku di dunia

    s-bag Kantung penyedot debu

    FC8022/03

    Kantung debu yang mungkin paling laku di dunia

    s-bag® adalah kantung debu universal untuk semua penyedot debu Philips dan Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dengan kantung. Saat membeli kantung pengganti, carilah logo s-bag®. Penggunaan kantung yang tidak asli dapat merusak pembersih Anda.

    See all benefits

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    s-bag Kantung penyedot debu

    Produk serupa

    See all Filter dan aksesori penyedot debu

    Kantung debu yang mungkin paling laku di dunia

    Kinerja lebih lama, penyaringan lebih baik

    • 4 x kantong debu
    Standar universal untuk pilihan yang mudah

    Standar universal untuk pilihan yang mudah

    s-bag® Philips asli dapat digunakan untuk semua penyedot debu Philips dan Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dengan kantung. Tak perlu berlama-lama repot mencari kantung debu, cukup cari logo s-bag®.

    Anti-alergi, ideal untuk penderita asma dan alergi

    Anti-alergi, ideal untuk penderita asma dan alergi

    s-bag® Anti-Alergi memiliki filtrasi tinggi untuk menangkap serbuk sari, partikel debu, tungau, alergen kutu, dan alergen kucing berukuran sekecil 1 mikron sekalipun. Tingkat filtrasi ini secara signifikan mengurangi paparan alergen terhadap anggota keluarga Anda serta cocok bagi penderita asma dan alergi.

    Cap kualitas ECARF untuk hasil tepercaya

    Cap kualitas ECARF untuk hasil tepercaya

    Cap Kualitas ECARF telah diberikan pada s-bag® Anti-Alergi Philips. Cap ini membuktikan tingkat filtrasi tinggi yang diberikan oleh kantong vakum ini. Cap kualitas ECARF dibuat untuk membantu pasien alergi memilih produk dan layanan yang sesuai.

    Bahan sintetis dengan ketahanan tinggi, dibuat di Swedia

    Bahan sintetis dengan ketahanan tinggi, dibuat di Swedia

    s-bag® Anti-Alergi dibuat dari bahan sintetis dengan ketahanan tinggi, diproduksi di Swedia.

    Sistem penutupan higienis untuk memudahkan pembuangan

    Sistem penutupan higienis untuk memudahkan pembuangan

    Sistem penutupan s-bag® Philips yang telah dipatenkan memungkinkan pembuangan yang mudah dan bersih, tanpa risiko menumpahkan kotoran yang terperangkap di dalamnya.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi aksesori

      Jumlah kantung debu
      4

    • Cocok untuk

      AirStar
      FC8220 - FC8229
      Electrolux Group
      • Kantong vakum Electrolux
      • Kantong vakum Tornado
      • Kantong vakum Zanussi
      City-Line
      FC8400 - FC8439
      Jewel
      FC9050 - FC9079
      EasyLife
      FC8130 - FC8139
      Performer
      FC9150 - FC9179
      Expression
      FC8600 - FC8629
      HomeHero
      FC8910 - FC8919
      Impact
      FC8350 - FC8399
      PowerLife
      FC8450 - FC8459
      Mobilo
      FC8500 - FC8579
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      SmallStar
      FC8230 - FC8260
      Specialist
      FC9100 - FC9139
      Studio(Power)
      FC9080 - FC9089
      Universe
      FC9000 - FC9029
    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.