FC8022/03
Kantung debu yang mungkin paling laku di dunia
s-bag® adalah kantung debu universal untuk semua penyedot debu Philips dan Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dengan kantung. Saat membeli kantung pengganti, carilah logo s-bag®. Penggunaan kantung yang tidak asli dapat merusak pembersih Anda.See all benefits
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Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
s-bag® Philips asli dapat digunakan untuk semua penyedot debu Philips dan Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dengan kantung. Tak perlu berlama-lama repot mencari kantung debu, cukup cari logo s-bag®.
s-bag® Anti-Alergi memiliki filtrasi tinggi untuk menangkap serbuk sari, partikel debu, tungau, alergen kutu, dan alergen kucing berukuran sekecil 1 mikron sekalipun. Tingkat filtrasi ini secara signifikan mengurangi paparan alergen terhadap anggota keluarga Anda serta cocok bagi penderita asma dan alergi.
Cap Kualitas ECARF telah diberikan pada s-bag® Anti-Alergi Philips. Cap ini membuktikan tingkat filtrasi tinggi yang diberikan oleh kantong vakum ini. Cap kualitas ECARF dibuat untuk membantu pasien alergi memilih produk dan layanan yang sesuai.
s-bag® Anti-Alergi dibuat dari bahan sintetis dengan ketahanan tinggi, diproduksi di Swedia.
Sistem penutupan s-bag® Philips yang telah dipatenkan memungkinkan pembuangan yang mudah dan bersih, tanpa risiko menumpahkan kotoran yang terperangkap di dalamnya.
Spesifikasi aksesori
Cocok untuk
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