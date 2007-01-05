Kantung debu yang mungkin paling laku di dunia

s-bag® adalah kantung debu universal untuk semua penyedot debu Philips dan Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dengan kantung. Saat membeli kantung pengganti, carilah logo s-bag®. Penggunaan kantung yang tidak asli dapat merusak pembersih Anda.