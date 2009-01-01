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FC8044/02
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Menghilangkan tidak kurang dari 99,5% dari semua partikel debu hingga ukuran 0,0003 mm dari udara buangan.
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