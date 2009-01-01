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    FC8044/02

    FC8044/02

    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    FC8044/02

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    Filter EPA 12 menawarkan penyaringan optimal

    Menghilangkan tidak kurang dari 99,5% dari semua partikel debu hingga ukuran 0,0003 mm dari udara buangan.

    Filter keluaran udara Philips asli

    Filter keluaran udara Philips asli

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi aksesori

      Filter pengganti untuk
      • FC8408
      • FC8428
      • FC8429
      • FC8436
      • FC8438
      • FC8600 - FC8619
      • FC8700 - FC8740
      • HR8374
      • HR8500 - HR8599
      • HR8700 - HR8999
    Badge-D2C

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