2 year warranty
Dihentikan
FM12FD170E/00
Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi MOTION memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik dengan mudah dan terjangkau.
128GB
Edisi Motion 2.0
3-kemasan
Kapasitas 128 GB memudahkan Anda bertukar, berbagi, dan menyimpan file dengan ukuran yang jauh lebih besar atau lebih banyak file via port USB PC atau laptop Anda.
Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.
Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.