2 year warranty
Dihentikan
FM64FD170D/00
Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi MOTION memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik dengan mudah dan terjangkau.
64GB
Edisi Motion 2.0
2-kemasan
Kapasitas 64GB memudahkan bertukar, berbagi, dan menyimpan file yang jauh lebih besar atau lebih banyak via port USB PC atau laptop Anda.
Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.
Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan