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        Dihentikan

        Flash Drive USB

        FM64FD175E/00

        Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

        Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi MOTION memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik dengan mudah dan terjangkau.

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        Saling bertukar file dalam sekejap!

        Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

        • 64GB

        • Edisi Motion 3.2

        • 3-kemasan

        Desain warna-warni yang trendi

        Pilih warna trendi Anda; jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, atau electric blue untuk menjadikan pengalaman menyimpan dan berbagi data sehari-hari begitu menarik serta menambah keceriaan

        Stick USB trendi dengan desain warna-warni

        Pilih warna trendi Anda; canary yellow, jelly pink, ultraviolet purple, absinthe green, electric blue, atau sunrise orange untuk mencerahkan kebutuhan menyimpan dan berbagi data sehari-hari dan menambah keceriaan

        Kemasan yang ramah pengguna dan mudah dibuka

        Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.

        Spesifikasi Teknis

        Manual &amp; Dokumentasi

        Brosur komersial yang diterjemahkan

        • PDF berkas, 146.2 kB
        • 21 July 2026

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