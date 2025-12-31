2 year warranty
Dihentikan
FM64FD180D/00
Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!
Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi MOTION memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik dengan mudah dan terjangkau.
64GB
Edisi Star 2.0
2-kemasan
Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.
Tutup tak akan hilang lagi! Tutup pelindungnya terpadu di dalam desain produk, jadi akan selalu melekat dengan stick USB. Untuk menggunakannya, cukup putar tutup ke belakang, lalu colokkan stick, dan gunakan.
Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.