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Flash Drive USB

FM64FD180D/00

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

Perangkat plug-and-play yang mudah dan ramah pengguna. Flash drive USB Philips warna-warni edisi MOTION memungkinkan Anda menyimpan dan berbagi file, foto, serta musik dengan mudah dan terjangkau.

Lihat semua manfaat

Saling bertukar file dalam sekejap!

Mudah digunakan, disambungkan, dan dimainkan!

  • 64GB

  • Edisi Star 2.0

  • 2-kemasan

Transfer data cepat dengan USB 2.0 kecepatan tinggi

Transfer data sangat cepat sehingga tidak perlu menunggu lama saat menyalin file multimedia ke atau dari hard disk komputer.

Tutup pelindung terpadu untuk kemudahan Anda

Tutup tak akan hilang lagi! Tutup pelindungnya terpadu di dalam desain produk, jadi akan selalu melekat dengan stick USB. Untuk menggunakannya, cukup putar tutup ke belakang, lalu colokkan stick, dan gunakan.

Kemasan yang ramah pengguna dan mudah dibuka

Tanda dan lubang pada kemasan menunjukkan cara terbaik untuk membuka kemasan dan mengambil stick USB dengan cepat dan mudah.

Spesifikasi Teknis

Manual &amp; Dokumentasi

Brosur komersial yang diterjemahkan

  • PDF berkas, 290.7 kB
  • 24 August 2026

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