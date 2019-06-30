Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Filter Philips memastikan perangkat Anda berfungsi efektif
Filter udara Philips menjalani serangkaian uji pemeriksaan wajib dan ketat sebelum dipasarkan. Masa pakai dan ketahanan telah diuji dalam pengoperasian terus-menerus selama 24/7. Filter kami didesain untuk memberikan kinerja terbaik dari alat pemurni Philips Anda hingga hari terakhir masa pakai filter.
Filter HEPA NanoProtect membersihkan lebih cepat daripada H13 (4)
Serat filter HEPA NanoProtect dengan resistansi aliran udara yang lebih rendah memaksimalkan aliran udara. Muatan listrik statis menarik partikel seukuran hingga 0,003 mikron dengan efisiensi sebesar 99,98%. Berkatnya, filter ini membersihkan udara lebih cepat daripada filter HEPA H13 yang digunakan secara medis (4)
Membasmi virus hingga 99,9%
Pemurni udara ini menangkap aerosol, termasuk yang mungkin mengandung virus yang menjangkiti saluran pernapasan. Hasil pengujian independen membuktikan bahwa alat ini mampu membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%. Juga telah diuji untuk virus corona (8).
Pantau Indikator status filter pintar di perangkat Anda
Perangkat Philips akan memberi tahu Anda saat tiba waktunya membersihkan prafilter dan mengganti filter. Proses ini hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit. Berkat pemeliharaan alat yang mudah, Anda dapat menikmati udara yang bersih dan sehat kapan saja.
Pas sempurna untuk kinerja yang maksimal dan konsisten
Filter Philips asli dirancang bersama dengan perangkat untuk memastikannya pas sehingga menjamin pengoperasian perangkat yang lancar tanpa gangguan.
Penggunaan hingga 24 bulan
Filter Philips HEPA NanoProtect memberikan perlindungan yang konsisten dan menjamin penyaringan optimal hingga 2 tahun. (1)
(1) Masa pakai yang disarankan dihitung berdasarkan waktu penggunaan rata-rata oleh pengguna Philips dan data tingkat polusi luar ruangan perkotaan dari WHO. Masa pakai sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan dan frekuensi penggunaan.
(2) Hanya berlaku untuk model tertentu yang memiliki fitur konektivitas
(3) Hanya berlaku di negara yang memiliki toko Philips
(4) Bahan filter NanoProtect HEPA menghasilkan resistansi aliran udara yang lebih rendah daripada bahan filter HEPA H13. Karena itu, alat pemurni udara Philips dengan NanoProtect mampu menghasilkan Tingkat Penyaluran Udara Bersih (CADR) yang lebih tinggi daripada filter HEPA H13 bersertifikat dengan ukuran yang sama
(5) Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1.
(6) Tergantung filter yang digunakan dengan pemurni udara Philips AC1711 atau 1715
(7) Uji Tingkat Reduksi Mikroba yang dilakukan di Airmid Healthgroup Ltd. di dalam ruangan pengujian berukuran 28,5 m³ yang terkontaminasi virus influenza A (H1N1).
(8) Uji Tingkat Reduksi Mikroba di laboratorium eksternal dalam ruangan uji yang terkontaminasi aerosol avian coronavirus (IBV), dengan filter NanoProtect HEPA Philips.