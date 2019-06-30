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  • Perlindungan tangguh untuk kinerja terbaik Perlindungan tangguh untuk kinerja terbaik Perlindungan tangguh untuk kinerja terbaik

    Filter pengganti asli NanoProtect HEPA

    FY0194/30

    Perlindungan tangguh untuk kinerja terbaik

    NanoProtect HEPA menjamin Anda selalu terlindungi dari virus, bakteri, serbuk sari, debu, PM2.5, dan sel kulit mati hewan peliharaan.

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    Filter pengganti asli NanoProtect HEPA

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    Perlindungan tangguh untuk kinerja terbaik

    Filter Philips asli yang pas sempurna

    • Masa pakai hingga 12 bulan
    • 99,5% memfilter partikel 0,003 μm
    Filter Philips memastikan perangkat Anda berfungsi efektif

    Filter Philips memastikan perangkat Anda berfungsi efektif

    Filter udara Philips menjalani serangkaian uji pemeriksaan wajib dan ketat sebelum dipasarkan. Masa pakai dan ketahanan telah diuji dalam pengoperasian terus-menerus selama 24/7. Filter kami didesain untuk memberikan kinerja terbaik dari alat pemurni Philips Anda hingga hari terakhir masa pakai filter.

    Filter HEPA NanoProtect membersihkan lebih cepat daripada H13 (4)

    Filter HEPA NanoProtect membersihkan lebih cepat daripada H13 (4)

    Serat filter HEPA NanoProtect dengan resistansi aliran udara yang lebih rendah memaksimalkan aliran udara. Muatan listrik statis menarik partikel seukuran hingga 0,003 mikron dengan efisiensi sebesar 99,98%. Berkatnya, filter ini membersihkan udara lebih cepat daripada filter HEPA H13 yang digunakan secara medis (4)

    Membasmi virus hingga 99,9%

    Membasmi virus hingga 99,9%

    Pemurni udara ini menangkap aerosol, termasuk yang mungkin mengandung virus yang menjangkiti saluran pernapasan. Hasil pengujian independen membuktikan bahwa alat ini mampu membasmi virus dan aerosol di udara hingga 99,9%. Juga telah diuji untuk virus corona (8).

    Pantau Indikator status filter pintar di perangkat Anda

    Pantau Indikator status filter pintar di perangkat Anda

    Perangkat Philips akan memberi tahu Anda saat tiba waktunya membersihkan prafilter dan mengganti filter. Proses ini hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit. Berkat pemeliharaan alat yang mudah, Anda dapat menikmati udara yang bersih dan sehat kapan saja.

    Pas sempurna untuk kinerja yang maksimal dan konsisten

    Pas sempurna untuk kinerja yang maksimal dan konsisten

    Filter Philips asli dirancang bersama dengan perangkat untuk memastikannya pas sehingga menjamin pengoperasian perangkat yang lancar tanpa gangguan.

    Penggunaan hingga 24 bulan

    Penggunaan hingga 24 bulan

    Filter Philips HEPA NanoProtect memberikan perlindungan yang konsisten dan menjamin penyaringan optimal hingga 2 tahun. (1)

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Filter NanoProtect HEPA
      Disertakan dalam kotak
      1x filter
      NanoProtect HEPA
      Ya
      Pra-filter
      Ya
      Karbon aktif
      Tidak
      Masa pakai
      Hingga 1 tahun

    • Kinerja

      Penyaringan partikel
      99,98% berukuran 0,003 mikron

    • Berat dan Dimensi

      Tinggi Produk
      175 mm
      Berat Produk
      0,21 kg
      Lebar Produk
      120 mm
      Panjang Produk
      185 mm
      Panjang Kemasan
      195 mm
      Lebar Kemasan
      195 mm
      Tinggi Kemasan
      188 mm
      Berat Kemasan
      0,33 kg

    • Pengganti

      Untuk pemurni udara Philips
      AC0817, AC0819, AC0820

    Badge-D2C

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    • (1) Masa pakai yang disarankan dihitung berdasarkan waktu penggunaan rata-rata oleh pengguna Philips dan data tingkat polusi luar ruangan perkotaan dari WHO. Masa pakai sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan dan frekuensi penggunaan.
    • (2) Hanya berlaku untuk model tertentu yang memiliki fitur konektivitas
    • (3) Hanya berlaku di negara yang memiliki toko Philips
    • (4) Bahan filter NanoProtect HEPA menghasilkan resistansi aliran udara yang lebih rendah daripada bahan filter HEPA H13. Karena itu, alat pemurni udara Philips dengan NanoProtect mampu menghasilkan Tingkat Penyaluran Udara Bersih (CADR) yang lebih tinggi daripada filter HEPA H13 bersertifikat dengan ukuran yang sama
    • (5) Dari udara yang mengalir melalui filter, diuji dengan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1.
    • (6) Tergantung filter yang digunakan dengan pemurni udara Philips AC1711 atau 1715
    • (7) Uji Tingkat Reduksi Mikroba yang dilakukan di Airmid Healthgroup Ltd. di dalam ruangan pengujian berukuran 28,5 m³ yang terkontaminasi virus influenza A (H1N1).
    • (8) Uji Tingkat Reduksi Mikroba di laboratorium eksternal dalam ruangan uji yang terkontaminasi aerosol avian coronavirus (IBV), dengan filter NanoProtect HEPA Philips.
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