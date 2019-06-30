Pantau Indikator status filter pintar di perangkat Anda

Perangkat Philips akan memberi tahu Anda saat tiba waktunya membersihkan prafilter dan mengganti filter. Proses ini hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit. Berkat pemeliharaan alat yang mudah, Anda dapat menikmati udara yang bersih dan sehat kapan saja.