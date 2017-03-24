Pemurni & Pelembap 2in1 1000i/2000i Filter NanoProtect HEPA
Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1
Filter pengganti asli untuk pemurni udara 2-in-1 Anda: Filter NanoProtect HEPA untuk perlindungan terhadap polutan, virus, alergen, dan bakteri
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Pemurni & Pelembap 2in1 1000i/2000i Filter NanoProtect HEPA
Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1 Secara efektif menangkap 99,97% nanopartikel (1) Kompatibel dengan 1000i dan 2000i Series Dalam kemasan: 1 filter Masa pakai 2 tahun Filter Philips asli Kompatibel dengan 1000i dan 2000i Series Philips
Filter pengganti untuk pemurni dan pelembap udara 1000i dan 2000i Series 2-in-1 Philips: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model pemurni udara tertera di bagian bawah perangkat.
Filter tahan lama hingga 2 tahun
Filter ini menawarkan kinerja yang optimal hingga 2 tahun (2), bebas repot dan hemat biaya.
Filter Philips asli untuk kinerja yang optimal
Desain filter Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda. Selalu gunakan filter Philips untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
Filter HEPA menangkap 99,97% partikel superhalus
NanoProtect HEPA menangkap 99,97% partikel berukuran hingga 0,003 mikron (1) – untuk melindungi Anda dari polutan, virus, alergen, dan bakteri
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Spesifikasi Umum
Jenis Produk
Filter NanoProtect HEPA Disertakan dalam kotak
1x filter NanoProtect HEPA
Ya Pra-filter
Tidak Karbon aktif
Tidak Masa pakai
Hingga 2 tahun
Kinerja
Penyaringan partikel
99,97% berukuran 0,003 mikron
Berat dan Dimensi
Tinggi Produk
360 mm Berat Produk
0,29 kg Lebar Produk
275 mm Panjang Produk
28 mm Panjang Kemasan
550 mm Lebar Kemasan
290 mm Tinggi Kemasan
375 mm Berat Kemasan
0,439 kg
Pengganti
Untuk pemurni udara Philips
AC1214, AC1215, AC1217,AC2721, AC2726, AC2729 Untuk pemurni udara 2in1 Philips
AC1214, AC1215, AC1217, AC272X
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(1) Dari udara yang melewati filter, diuji sesuai DIN71460 dengan aerosol NaCl 0,003 μm dan 0,3 μm, lembaga iUTA (2) Rata-rata terhitung. Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaannya.
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