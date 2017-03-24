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  • Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1 Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1 Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1

    Pemurni & Pelembap 2in1 1000i/2000i Filter NanoProtect HEPA

    FY1410/30

    Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1

    Filter pengganti asli untuk pemurni udara 2-in-1 Anda: Filter NanoProtect HEPA untuk perlindungan terhadap polutan, virus, alergen, dan bakteri

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Pemurni & Pelembap 2in1 1000i/2000i Filter NanoProtect HEPA

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    Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1

    Secara efektif menangkap 99,97% nanopartikel (1)

    • Kompatibel dengan 1000i dan 2000i Series
    • Dalam kemasan: 1 filter
    • Masa pakai 2 tahun
    • Filter Philips asli
    Kompatibel dengan 1000i dan 2000i Series Philips

    Kompatibel dengan 1000i dan 2000i Series Philips

    Filter pengganti untuk pemurni dan pelembap udara 1000i dan 2000i Series 2-in-1 Philips: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model pemurni udara tertera di bagian bawah perangkat.

    Filter tahan lama hingga 2 tahun

    Filter tahan lama hingga 2 tahun

    Filter ini menawarkan kinerja yang optimal hingga 2 tahun (2), bebas repot dan hemat biaya.

    Filter Philips asli untuk kinerja yang optimal

    Filter Philips asli untuk kinerja yang optimal

    Desain filter Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda. Selalu gunakan filter Philips untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

    Filter HEPA menangkap 99,97% partikel superhalus

    Filter HEPA menangkap 99,97% partikel superhalus

    NanoProtect HEPA menangkap 99,97% partikel berukuran hingga 0,003 mikron (1) – untuk melindungi Anda dari polutan, virus, alergen, dan bakteri

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Filter NanoProtect HEPA
      Disertakan dalam kotak
      1x filter
      NanoProtect HEPA
      Ya
      Pra-filter
      Tidak
      Karbon aktif
      Tidak
      Masa pakai
      Hingga 2 tahun

    • Kinerja

      Penyaringan partikel
      99,97% berukuran 0,003 mikron

    • Berat dan Dimensi

      Tinggi Produk
      360 mm
      Berat Produk
      0,29 kg
      Lebar Produk
      275 mm
      Panjang Produk
      28 mm
      Panjang Kemasan
      550 mm
      Lebar Kemasan
      290 mm
      Tinggi Kemasan
      375 mm
      Berat Kemasan
      0,439 kg

    • Pengganti

      Untuk pemurni udara Philips
      AC1214, AC1215, AC1217,​AC2721, AC2726, AC2729
      Untuk pemurni udara 2in1 Philips
      AC1214, AC1215, AC1217, AC272X

    Badge-D2C

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    • (1) Dari udara yang melewati filter, diuji sesuai DIN71460 dengan aerosol NaCl 0,003 μm dan 0,3 μm, lembaga iUTA
    • (2) Rata-rata terhitung. Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaannya.
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