Pemurni & Pelembap Udara 2in1 1000i Filter Karbon Aktif
Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1
Filter pengganti asli untuk pemurni udara Anda: Filter Karbon Aktif secara efektif menghilangkan senyawa organik volatil (VOC) dan bau tak sedap sehingga udara di dalam ruangan menjadi lebih bersih dan segar.
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Pemurni & Pelembap Udara 2in1 1000i Filter Karbon Aktif
Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1 Mengurangi gas dan bau secara efektif Kompatibel dengan 1000i dan 2000i Series Dalam kemasan: 1 filter Masa pakai 1 tahun Filter Philips asli Kompatibel dengan 1000i dan 2000i Series Philips
Filter pengganti untuk pemurni dan pelembap udara 1000i dan 2000i Series 2-in-1 Philips: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model pemurni udara tertera di bagian bawah perangkat.
Filter tahan lama hingga 1 tahun
Filter ini menawarkan kinerja yang optimal hingga 1 tahun (2), bebas repot dan hemat biaya.
Filter Philips asli untuk kinerja yang optimal
Desain filter Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda. Selalu gunakan filter Philips untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
Filter karbon aktif mengurangi gas dan bau
Filter karbon aktif secara efektif menghilangkan senyawa organik volatil (VOC) dan bau tak sedap sehingga udara di dalam ruangan menjadi lebih bersih dan segar.
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Spesifikasi Umum
Jenis Produk
Filter NanoProtect AC Disertakan dalam kotak
1x filter NanoProtect HEPA
Tidak Pra-filter
Tidak Karbon aktif
Ya Masa pakai
Hingga 1 tahun
Kinerja
Penyaringan partikel
Gas dan bau
Berat dan Dimensi
Tinggi Produk
362 mm Berat Produk
0,26 kg Lebar Produk
267 mm Panjang Produk
10 mm Panjang Kemasan
210 mm Lebar Kemasan
292 mm Tinggi Kemasan
380 mm Berat Kemasan
0,42 kg
Pengganti
Untuk pemurni udara Philips
AC1214, AC1215, AC1217, AC272X Untuk pemurni udara 2in1 Philips
AC1214, AC1215, AC1217, AC272X
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(1) Udara yang melewati filter diuji menggunakan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1. (2) Rata-rata terhitung. Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaannya.
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