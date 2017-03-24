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  • Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1 Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1 Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1

    Pemurni & Pelembap Udara 2in1 1000i Filter Karbon Aktif

    FY1413/30

    Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1

    Filter pengganti asli untuk pemurni udara Anda: Filter Karbon Aktif secara efektif menghilangkan senyawa organik volatil (VOC) dan bau tak sedap sehingga udara di dalam ruangan menjadi lebih bersih dan segar.

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    Pemurni & Pelembap Udara 2in1 1000i Filter Karbon Aktif

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    Filter asli untuk 1000i dan 2000i Series 2-in-1

    Mengurangi gas dan bau secara efektif

    • Kompatibel dengan 1000i dan 2000i Series
    • Dalam kemasan: 1 filter
    • Masa pakai 1 tahun
    • Filter Philips asli
    Kompatibel dengan 1000i dan 2000i Series Philips

    Kompatibel dengan 1000i dan 2000i Series Philips

    Filter pengganti untuk pemurni dan pelembap udara 1000i dan 2000i Series 2-in-1 Philips: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Model pemurni udara tertera di bagian bawah perangkat.

    Filter tahan lama hingga 1 tahun

    Filter tahan lama hingga 1 tahun

    Filter ini menawarkan kinerja yang optimal hingga 1 tahun (2), bebas repot dan hemat biaya.

    Filter Philips asli untuk kinerja yang optimal

    Filter Philips asli untuk kinerja yang optimal

    Desain filter Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda. Selalu gunakan filter Philips untuk menghasilkan kinerja yang optimal.

    Filter karbon aktif mengurangi gas dan bau

    Filter karbon aktif mengurangi gas dan bau

    Filter karbon aktif secara efektif menghilangkan senyawa organik volatil (VOC) dan bau tak sedap sehingga udara di dalam ruangan menjadi lebih bersih dan segar.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi Umum

      Jenis Produk
      Filter NanoProtect AC
      Disertakan dalam kotak
      1x filter
      NanoProtect HEPA
      Tidak
      Pra-filter
      Tidak
      Karbon aktif
      Ya
      Masa pakai
      Hingga 1 tahun

    • Kinerja

      Penyaringan partikel
      Gas dan bau

    • Berat dan Dimensi

      Tinggi Produk
      362 mm
      Berat Produk
      0,26 kg
      Lebar Produk
      267 mm
      Panjang Produk
      10 mm
      Panjang Kemasan
      210 mm
      Lebar Kemasan
      292 mm
      Tinggi Kemasan
      380 mm
      Berat Kemasan
      0,42 kg

    • Pengganti

      Untuk pemurni udara Philips
      AC1214, AC1215, AC1217, AC272X
      Untuk pemurni udara 2in1 Philips
      AC1214, AC1215, AC1217, AC272X

    Badge-D2C

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    • (1) Udara yang melewati filter diuji menggunakan aerosol NaCl oleh iUTA sesuai dengan DIN71460-1.
    • (2) Rata-rata terhitung. Masa pakai filter bergantung pada kualitas udara dan penggunaannya.
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