FY3430/30
Filter asli untuk pemurni udara 3000i Series
Filter pengganti asli untuk pemurni udara Anda: NanoProtect HEPA 3-in-1, Karbon Aktif, dan pra-filter untuk perlindungan terhadap polusi, serbuk sari, debu, bulu hewan peliharaan, dan partikel virus.See all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Filter pengganti untuk pemurni udara 3000i Series Philips: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Model pemurni udara tertera di bagian bawah perangkat.
Filter ini menawarkan kinerja yang optimal hingga 3 tahun (2), bebas repot dan hemat biaya. Ganti pra-filter secara rutin agar kinerja filter tetap optimal.
Desain filter Philips asli dijamin kompatibel dengan alat Anda. Selalu gunakan filter Philips untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
Sistem filter 3 lapis dengan pra-filter dan NanoProtect HEPA menangkap 99,97% partikel berukuran hingga 0,003 mikron (1) – untuk melindungi Anda dari polutan, virus, alergen, dan bakteri
Indikator di layar perangkat Philips memberi tahu Anda ketika filter perlu diganti. Pemeliharaan perangkat mudah, hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit.
Hubungkan perangkat Anda ke aplikasi Air+ untuk memantau status filter Anda dan memesan unit pengganti dengan mudah saat diperlukan.
Spesifikasi Umum
Kinerja
Berat dan Dimensi
Pengganti
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.