SaniFilter Plus menangkap > 99% partikel berukuran hingga 0,004 um*3

SaniFilter Plus mampu menangkap 99% partikel sangat halus berukuran hingga 0,004 um di udara dalam mobil Anda, 40X lebih kecil dari virus Corona penyebab SARS dan 100X lebih kecil dari bakteri. Efektif menangkap mikroba dalam udara yang lewat melalui filter.