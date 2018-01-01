HC3520/15
Memangkas rambut dengan mudah dan rapi
Anda bisa memangkas rambut dengan mudah, dan cepat. Teknologi DualCut dengan pisau yang mengasah sendiri memotong dua kali leih cepat*. Teknologi Trim-n-Flow dilengkapi sisir agar tidak tersangkut - Anda bisa memotong rambut dengan cepat dalam sekali jalan.See all benefits
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Pemangkas rambut Philips kami dengan sisir baru yang inovatif dirancang untuk mencegah rambut tersangkut. Jadi, Anda dapat memotong rambut, dari awal hingga akhir, tanpa gangguan.
Philips Hairclipper 3000 dilengkapi Advanced DualCut Technology yang mampu menghasilkan potongan rambut yang presisi. Pisau gandanya dirancang agar tetap tajam seperti saat pertama kali digunakan.
Pisau baja yang dapat mengasah sendiri didesain agar tahan lama. Pisau tetap dapat mencukur dengan presisi dan akurasi yang sama seperti saat pertama kali digunakan, bahkan setelah pemakaian selama 5 tahun.
Potong rambut Anda sesuai panjang yang diinginkan. Cukup pilih salah satu dari 12 setelan panjang antara 1 mm hingga 23 mm dengan peningkatan 2 mm setiap setelan atau lepaskan sisir untuk mendapat potongan sependek 0,5 mm.
Tidak ada lagi kabel yang kusut dengan pemangkas rambut tanpa kabel—satu kali pengisian daya selama 8 jam dapat memberi waktu pemakaian hingga 75 menit. Sebagai alternatif, tetap gunakan kabel agar proses pemangkasan tidak terganggu.
Pemangkas rambut Philips memiliki pegangan bertekstur yang dirancang agar mudah digenggam, sehingga Anda dapat memotong rambut dengan kontrol yang baik dan nyaman.
Pemangkas rambut listrik ini mudah dibersihkan: Cukup buka bagian kepalanya, lalu lepaskan dan bersihkan pisau.
Kemampuan memangkas yang mudah dirawat—pisau kami tidak perlu diberi pelumas.
Semua produk perawatan kami dirancang agar tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu dilumasi dengan oli, dan kompatibel dengan semua sakelar di seluruh dunia.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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