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  • Memangkas rambut dengan mudah dan rapi Memangkas rambut dengan mudah dan rapi Memangkas rambut dengan mudah dan rapi

    Hairclipper series 3000 Pemotong rambut

    HC3520/15

    Memangkas rambut dengan mudah dan rapi

    Anda bisa memangkas rambut dengan mudah, dan cepat. Teknologi DualCut dengan pisau yang mengasah sendiri memotong dua kali leih cepat*. Teknologi Trim-n-Flow dilengkapi sisir agar tidak tersangkut - Anda bisa memotong rambut dengan cepat dalam sekali jalan.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp473.264,00

    Hairclipper series 3000 Pemotong rambut

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    Memangkas rambut dengan mudah dan rapi

    Memangkas lebih cepat tanpa tersangkut*

    • Pisau baja
    • 13 setelan panjang
    • 75 mnt pemakaian nirkabel/ 8 j isi daya
    Teknologi Trim-n-Flow untuk memangkas terus-menerus

    Teknologi Trim-n-Flow untuk memangkas terus-menerus

    Pemangkas rambut Philips kami dengan sisir baru yang inovatif dirancang untuk mencegah rambut tersangkut. Jadi, Anda dapat memotong rambut, dari awal hingga akhir, tanpa gangguan.

    Presisi terbaik dengan pisau ganda

    Presisi terbaik dengan pisau ganda

    Philips Hairclipper 3000 dilengkapi Advanced DualCut Technology yang mampu menghasilkan potongan rambut yang presisi. Pisau gandanya dirancang agar tetap tajam seperti saat pertama kali digunakan.

    Dapatkan potongan rambut sempurna dengan aman

    Dapatkan potongan rambut sempurna dengan aman

    Pisau baja yang dapat mengasah sendiri didesain agar tahan lama. Pisau tetap dapat mencukur dengan presisi dan akurasi yang sama seperti saat pertama kali digunakan, bahkan setelah pemakaian selama 5 tahun.

    Menyesuaikan dengan setelan panjang yang berbeda

    Menyesuaikan dengan setelan panjang yang berbeda

    Potong rambut Anda sesuai panjang yang diinginkan. Cukup pilih salah satu dari 12 setelan panjang antara 1 mm hingga 23 mm dengan peningkatan 2 mm setiap setelan atau lepaskan sisir untuk mendapat potongan sependek 0,5 mm.

    Penggunaan tanpa kabel hingga 75 menit

    Penggunaan tanpa kabel hingga 75 menit

    Tidak ada lagi kabel yang kusut dengan pemangkas rambut tanpa kabel—satu kali pengisian daya selama 8 jam dapat memberi waktu pemakaian hingga 75 menit. Sebagai alternatif, tetap gunakan kabel agar proses pemangkasan tidak terganggu.

    Desain ergonomis untuk kenyamanan dan kontrol yang baik

    Desain ergonomis untuk kenyamanan dan kontrol yang baik

    Pemangkas rambut Philips memiliki pegangan bertekstur yang dirancang agar mudah digenggam, sehingga Anda dapat memotong rambut dengan kontrol yang baik dan nyaman.

    Pisau yang mudah dilepas mudah untuk dibersihkan

    Pisau yang mudah dilepas mudah untuk dibersihkan

    Pemangkas rambut listrik ini mudah dibersihkan: Cukup buka bagian kepalanya, lalu lepaskan dan bersihkan pisau.

    Pisau yang tidak memerlukan pelumas

    Pisau yang tidak memerlukan pelumas

    Kemampuan memangkas yang mudah dirawat—pisau kami tidak perlu diberi pelumas.

    Garansi untuk perlindungan pembelian

    Garansi untuk perlindungan pembelian

    Semua produk perawatan kami dirancang agar tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu dilumasi dengan oli, dan kompatibel dengan semua sakelar di seluruh dunia.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      Sikat pembersih
      Sisir
      Sisir rambut yang bisa disesuaikan

    • Daya

      Lama pemakaian
      Hingga 75 menit
      Voltase otomatis
      100-240 V
      Pengisian daya
      8 jam pengisian daya penuh
      Jenis baterai
      Ni-MH

    • Desain

      Gagang
      Cengkeraman & gagang ergonomis

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Sistem pemotongan

      Teknologi Trim-n-Flow
      Y
      Unit pemotongan
      Pisau baja
      Lebar pemotong
      41mm
      Jumlah pengaturan panjang
      13
      Rentang pengaturan panjang
      Dari 0,5 hingga 23 mm
      Presisi (ukuran setiap setelan)
      Berjarak 2mm

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      • Pemotong yang dapat dilepas
      • Pisau yang bisa dicuci
      Bebas perawatan
      Tidak memerlukan pelumas
      Pengoperasian
      Penggunaan dengan kabel & nirkabel

    Badge-D2C

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    • Memangkas lebih cepat tanpa tersangkut - diuji dengan memangkas rambut dengan panjang hingga 19 mm, dibandingkan dengan sisir pendahulunya
    • Memangkas 2 kali lebih cepat - dibandingkan produk sebelumnya dari Philips
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