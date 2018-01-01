Memangkas rambut dengan mudah dan rapi

Anda bisa memangkas rambut dengan mudah, dan cepat. Teknologi DualCut dengan pisau yang mengasah sendiri memotong dua kali leih cepat*. Teknologi Trim-n-Flow dilengkapi sisir agar tidak tersangkut - Anda bisa memotong rambut dengan cepat dalam sekali jalan.